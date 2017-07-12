التجارة توزّع مفردات التموينية بين نازحي كركوك ونينوى

خلية الأزمة تواصل زيارة المخيمات لتأمين الغذاء للمهجّرين

بغداد- شيماء عادل

بحث مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة مع مدراء فروع الشركة في محافظتي نينوى وكركوك مواصلة الجهود والتعاون لتوفير الطحين الى العوائل النازحة الموجودة في مخيمات النازحين بالمحافظتين.

وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم خلال اللقاء الاطلاع على نسب التجهيز المتحققة في توزيع الطحين لمواطني المحافظتين والتداول فيما يخص الامور الادارية والمواضيع التي تخص العمل), واضاف بانه (تم توجيه ادارتي الفرعين بضرورة بذل اقصى الجهود لمساعدة تلك العوائل وتبسيط اجراءات تجهيزهم بالمفردات التموينية وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك).

فيما اكدت دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة عن بحثها مع اقسام النقل في شركات الوزارة اليات ومعوقات اسطولها الناقل . ونقل البيان عن ( مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم صابط القول انه (جرى ذلك خلال الاجتماع بأدارات اقسام النقل وبحضور معاوني مدير عام الرقابة والتخطيط ومدير قسم النقل المركزي في الدائرة طرح المقترحات والحلول لتطوير وتحسين عمل اسطول النقل اضافة الى عرض كل شركة مناقلات اسطولها في نقل الرز من ميناء ام قصر الى بقية المحافظات بالاضافة الى بقية مفردات البطاقة التموينية).

وجود ميداني

واكدت صابط خلال الاجتماع (ضرورة الوجود الميداني لادارات النقل في ميناء ام قصر لتسهيل انجاز نقل وتحميل وتفريغ حمولة الشاحنات لان اي تأخير في ذلك هو هدر للمال العام), واضافت انه (تم كذلك طرح المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل سواق الشاحنات خلال مسيرهم في نقل تلك الحمولات منها التأخير في اجراءات الدخول في السيطرات والعطلات التي تتعرض لها الشاحنات اثناء النقل والتحميل والتفريغ ).

مطالبة (من ادارات اقسام النقل الاستمرار بارسال تقارير يومية عن موقف الشاحنات اليومي بالاضافة الى اعداد دراسة تتضمن المقترحات التي تسهم في تطوير وتحسين عمل الاسطول الناقل للوزارة وتجاوز العقبات بوضع حلول ناجعة تخدم الصالح العام للحفاظ على المال العام). واعلنت دائرة التطوير والقطاع الخاص في الوزارة عن افتتاحها مركز محو الامية في مقر الوزارة للموظفين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وبالتنسيق مع وزارة التربية .

وقال مدير عام الدائرة علي عبد الزهرة ان (قسم التدريب التابع للدائرة واستناداً الى قرار مجلس الوزاراء رقــــم 23 لسنة 2011 شرع بافتتاح مركز محو الامية في الوزارة للمدة من 10/7 لغاية 29 تشرين الاول من اجل الارتقاء بالمستوى التعليمي للموظف غير المتعلم والقضاء على هذه الظاهرة في المؤسسات الحكومية لكون التعليم يعد عاملا اساسيا للمجتمع المتحضر).

واضاف ان (افتتاح المركز جاء بالتعاون مع وزارة التربية التي اخذت على عاتقها تامين المناهج الدراسية و توفير القرطاسية والمتطلبات الاخرى للدورة فضلاعن الاشراف على اجراء الامتحان النصفي والنهائي من خلال ارسال لجان من قبلها للمراقبة والاشراف).

مشيرا الى ان (هذه الدورات تشمل مراحل متعددة يمكن للموظف اجتيازها وبالتالي الحصول على شهادة الابتدائية والتي ستحسب للموظف المشارك لاغراض العلاوة والترفيع وتستمر لمدة ثلاثة اشهر وبواقع ثلاثة ايام في الاسبوع). وكانت الوزارة قد اعلنت عن استمرارها بتجهيز مناطق محافظة نينوى ومخيمات النازحين بمفردات البطاقة التموينية. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عضو خلية االازمة الموجود في محافظة نينوى قاسم حمود في بيان سابق انه (تم تجهيز الوكلاء في مناطق المأمون ووادي حجر والموصل الجديدة بحصتهم من مادة السكر لحصة شهر نيسان وبكمية بلغت 400 كيس تم توزيعها بشكل مباشر وميداني من خلال وجوده في محافظة الموصل 1976 عائلة). مضيفاً بانه (تم كذلك تجهيز حي الزهور في ايسر الموصل بمادة زيت الطعام بعد وصول 2200 كارتون من فرع كركوك الى مخازن بازوايا تم تجهيزها لـ 24 وكيل لتوزيعها بين العوائل ضمن مفردات الحصة التموينية) وبحثت الوزارة مع اعضاء خلية الازمة في محافظة نينوى مدراء فروع دوائر وشركات الوزارة في المحافظة الاليات لقطع وتجهيز مفردات البطاقة التموينية وضرورة توفيرها بشكل دائم من خلال وضع خزين ستراتيجي يكفي لثلاثة اشهر لسد اي نقص في توزيع المفردات التموينية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة.

عملية توزيع

واوضح حمود انه( تم خلال اللقاء متابعة سير عملية توزيع الحصة التموينية بين العوائل في المناطق المحررة في المخيمات والاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية تجهيز المواطنين وأيجاد الحلول المناسبة لها لتوفير الغذاء لابناء المحافظة), مؤكداً ( ضرورة توفير مخازن لحفظ المواد الغذائية وتعزيزها بالمفردات التموينية ليتم تجهيز الوكلاء منها حيث تم تهيئة مخازن مجمع بازوايا في الجانب الايسر أما في الجانب الايمن تم تهيئة مخازن في سايلو الموصل), مشيرا الى انه ( تم تجهيز المحافظة بحصة شهر نيسان بشكل كامل بالمواد الغذائية من الزيت والسكر والرز والطحين وكذلك تجهيز مخيمات النازحين بمادتي السكر وزيت الطعام في مخيم حسن شام والنركزلية وحمام العليل وديبكة وحاج علي والجدعة والخازر وجمكور و تجهيز مخيمات الجدعة وجمكور والنركزلية والخازر و الحاج علي بمادة الطحين) ومن جانبه قال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية وعضو خلية الازمة حسين فرحان ان (هناك متابعة مستمرة لانجاز أستحصال التصاريح اghمنية الخاصة بصرف رواتب موظفي دوائر وشركات الوزارة في المحافظة للاشهر الماضية وكذلك متابعة تأمين الحنطة و مناقلتها من ساحة مشيرفة الى المطاحن السبعة في المحافظة لغرض طحنها وتوزيعها ضمن مفردات الحصة التموينة).

خلية ازمة

وتابع ان (وفد خلية الازمة في الوزارة يزور باستمرار مخيمات ايواء النازحين لمتابعة اوضاعهم وتجهيزهم بالمفردات الغذائية من خلال زيارته لمخيم النركزلية التابع لقضاء الشيخان في محافظة دهوك).واضاف بانه (تم خلاله متابعة تجهيز العوائل النازحة في المخيم بمفردات البطاقة التموينية) , مضيفا أن (هناك نحو ألفي عائلة من الجانب الأيمن لمحافظة الموصل موجودة فعليا في المخيم حيث تم تجهيزهم بكمية 863 كيس طحين لحصة شهر نيسان لـ 797 عائلة بواقع 4751 فردا). مشيراً إلى (ضرورة جمع بيانات النازحين بعد تحديثها من قبل دائرة التخطيط والمتابعة لجميع العوائل النازحة في المخيم لغرض تجهيزهم من قبل الوكلاء بالمفردات التموينية خاصة وان هناك ما يقارب 750 عائلة استحصلت موافقة ادارة المخيم لمغادرته خلال الايام القادمة وعودتهم الى مناطقهم التي تحررت من محافظة نينوى).)