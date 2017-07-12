إستطلاع عن بيلاروسيا (4)

الدولة البيضاء حبيسة جغرافيا منفتحة تشجّع الزواج من الأجانب

حمدي العطار

لا يتفق الجميع على مصدر تسمية بيلاروسيا (روسيا البيضاء) وهل هذا يعكس وجود روسيا (حمراء) مثلا أو (سوداء)، لكن البعض يعتقد السبب (مناخي) فالثلوج تسقط على بيلا روسيا لتغطي كل الشوراع وتجمد كل الاشياء! حتى أن في بيلاروسيا ما يقارب 20 الف بحيرة وهي تتكون من ذوبان هذه الثلوج!

البعض الأخر يعد سبب التسمية (أيديولوجي) سياسي، لأن الثورة البلشفية و (جيشها الاحمر) كان يقاتل المرتدين وأعداء الثورة الشيوعية ونشبت حرب اهلية بين (البلاشفة والمناشفة) فأطلق على هؤلاء (بالجيش الابيض) واستمرت التسمية بروسيا البيضاء حتى بعد ان أصبحت بيلا روسيا من أشد الموالين للاتحاد السوفيتي! أخرون يؤكدون بأن سبب التسمية هو أن بيلا روسيا من المناطق التي لم يستطيع التتار – المغول- أحتلالها فأعطيت لها صفة (روسيا البيضاء)،وهناك كلام عن الازياء فيقول البعض ان سكان بيلاروسيا (السلافيون) كانوا يرتدون الملابس البيض!

النساء ضعف الرجال

تسمى (الدولة الحبيسة) لآنها لا تطل على البحار وما يحيط بها هي دول اوربا الشرقية وليس اوربا الغربية ، فالدول المحيطة بروسيا البيضاء هي (روسيا الاتحادية،بولندا،أوكرانيا، لتوانيا ولا تفيا) دفعت روسيا البيضاء ضريبة بشرية مكلفة في الحرب العالمية الثانية بسبب موقعها القريب من بولندا وتعد الدرع الحصين لروسيا فبلغت ضحايا الحرب من بيلا روسيا 10ملايين نسمة حينما كان عدد سكان روسيا البيضاء 20مليون نسمة! تشكل نسبة النساء الى الرجال كل7 نساء الى رجل واحد! وغالبية الاسر البيلاروسية تكون الولادة عندها ما بين كل ثلاث بنات ولد واحد!

الأختلال هذا يدفع الدولة بتشجيع الزواج من قبل الاجانب ، وفي مينسك كان احد العراقيين متزوجا من فتاة بيلاروسية ويعملون في مجال السياحة وتبدو عليه السعادة والارتياح! وخلال تواجدنا شاهدنا مظاهر للزواج بشكل مكثف أذ يستغل البعض هنا اعتدال المناخ والمناسبات الوطنية لعقد القرآن ،ومن مراسيم الزواج هو جلوس العريس على قطعة قماش ابيض متمنيا أن يكون زواجه نقيا وصافيا وبدون خيانة! وفي بعض القرى البيلاوسية على العريس أثبات رجولته وقوته من خلال تناول الكيكة بدون أستخدام يديه! مستوى المعيشة في البيلاروسية يشبه مستوى معيشة العراقيين ايام الحصار الاقتصادي، اعلى مرتب للموظفين ما يعادل 350 دولار للاستاذ الجامعي، العمل عندهم متعب جدا، من الصباح الباكر حتى الساعة (العاشرة مساءا) والمناخ شتاء قاس جدا وعندهم النهار 5 ساعات فقط!

لعلاقة مع روسيا

العلاقة بين بيلا روسيا وروسيا الاتحادية تنظمها أتفاقية سنة 2000 (كونفدرالية) لذلك عندما اعلنت بيلاروسيا قرارها في منح 80 دولة حق الدخول اليها بدون تأشيرة، اعترضت روسيا الاتحادية على هذا القرار وطلبت تأجيل تنفيذه لمدة شهر لحين تنظيم الحدود المفتوحة بين البلدين خوفا من الخروقات الامنية! وتأجل القرار لمدة شهر، تكلمنا عن المعاناة التي اصابتنا بسبب الحصول على التأشيرة وعلى الرغم من ان البيرقراطية لم تغادر بيلا روسيا في هذه الجزئية، حيث كان هناك موظف واحد يقوم بمنح الفيزا لطائرة كبيرة قادمة من بغداد! في ظل تدقيق مزعج وعمل بطيء جدا!ألا أن تصرفات بعض العراقيين الذين كانوا قادمين لأغراض السياحة في بيلاروسيا تتحمل جزءا من هذه الاجراءات، حيث تم القبض على البعض منهم وهم يغادرون مهاجرين الى بولندا لغرض الوصول الى دول شمال اوربا والدول الاسكندنافية! وبذلك كان التشدد.والاحتفاظ بجواز السفر لدى الفندق لحين يوم المغادرة!

ويمتاز علم البيلاروسيا بشكل غريب والوان اغرب فهو يتكون بصورة افقية من اللونين الأحمر في النصف العلوي والاخضر في النصف السفلي مع وجود زخرفة حمراء اللون في طرفها الأيسر على خلفية بيضاء وكأنه يمثل الازياء الشعبية المزخرفة في البيلاروسيا !واقر هذا العلم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. !والوان علم بيلاروسيا يشبه علم النمسا ولكن الابيض مكان الاحمر.

تأخير وفشل الجولة

كان من المفروض حسب الجدول ان تكون لنا زيارة للمدينة المائية في مينسك.

وكان وقت الانطلاق الساعة 11 ولكننا حتى الساعة الواحدة ظهرا ولم نغادر الفندق والسبب هو قدوم اكثر من 250 مسافرا يوم امس! ولكم ان تتصوروا حجم المعاناة والتأخير الذي اصابهم وهم يمنحون تأشيرة.

فقد كانوا جميعهم غاضبون ويتمنون العودة كما هو حالنا في اول يوم من وصولنا ولكن وضعهم كان اشد ثقلا لكثرة عددهم!

ولا نعلم الى متى تستمر مثل هذه المواقف المؤذية والتي تشكل نقطة سوداء في مجال السياحة بروسيا البيضاء التي فيها كل شيء جميل (البشر، الطبيعة، الهواء النقي، النظافة، الرخص) الا ما يحدث في المطار!

حضور هذا العدد الكبير اثر على توقيتات الشركة في تجهيز وسائل النقل المناسبة وبذلك تأخر انطلاقنا الى الساعة الواحدة،

وفي الطريق حدث احتكاك غير قبول بين بعض المسافرين ومسؤول الكروب وكعادة العراقيين لا يحبون شيئا اكثر من (الصراع العنيف) فبدأت صغيرة لتكبر بالصراخ والشتائم والى الضرب بالايدي! مما أضطرنا الى النزول من السيارة والامتناع عن الذهاب بهذه الرحلة التي (التفت عليها حية) نؤكد حول ضرورة عدم استخدام العنف بين العراقيين وهم في بلاد لم نر احدا يتعارك مع الاخر ولو لمرة واحدة ثم ما هذا كل الحقد غير المبرر وكأن من يضرب الاخر بينهم الثأر علما بأنهم لم ير احدهم الاخر الا لمرة او مرتين وفي روسيا البيضاء.

ومع الأسف كنت ارى المرشدة السياحية من بيلاروسيا خائفة بل مرعوبة ومصدومة من هكذا صراع عنيف ولم تكن تعلم أن طقوس العنف في العراق تولد هذا الاندفاع الجنوني والعناد والعصبية ،لتكون نتائجه في أكثر الاحيان الدمار والخراب والخسائر البشرية والمادية.

يتبع