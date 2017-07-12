الإسكان ينفّذ مجاري الزبير بالقرض البريطاني

البصرة تفتتح عدداً من المشاريع الخدمية

البصرة – الزمان

اكد محافظ البصرة ماجد النصراوي ان الحكومة المحلية تعمل على تنفيذ مشاريع البنى التحتية لأغلب مناطق المحافظة ضمن خطة أعدت مسبقاً لغرض تأهيل وصيانة وإنشاء شبكات المياه والمجاري والشوارع الرئيسة والفرعية فيها.وقال في تصريح امس خلال افتتاح منطقة العزيزية التي نفذت بها مختلف المشاريع الخدمية ضمن خطة البنى التحتية التي تشهدها أغلب مناطق المحافظة، تزامناً مع انتصارات وتحرير مدينة الموصل ان (الحكومة المحلية تعمل على تنفيذ مشاريع البنى التحتية لأغلب مناطق المحافظة ضمن خطة أعدت مسبقاً لغرض تأهيل وصيانة وإنشاء شبكات المياه والمجاري والشوارع الرئيسة والفرعية فيها، فضلا عن تهيئة اكتاف الشوارع واكسائها بالمقرنص وصيانة الشبكة الكهربائية), واضاف النصراوي ان (منطقة العزيزية التي تم افتتاحها تتألف من 45 شارعاً جميعها تم تأهيلها خدمة للمواطن البصري), مشيرا الى ان (الأيام المقبلة ستشهد افتتاح اغلب المناطق التي تنفذ فيها مشاريع البنى التحتية بين إكساء وتأهيل وإنشاء على حد سواء). فيما اكد الوكيل الفني لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة جابر عبد خاجي الحساني أن الوزارة أدرجت المشاريع مكتملة التصاميم ضمن قوائم قدمت إلى وزارة التخطيط لغرض إدراجها لتنفيذها ضمن أموال القرض البريطاني و أدرجت أيضا المشاريع المسحوب منها العمل ومنها مشروع مجاري الزبير المتكامل.

أموال القرض

وقال الحساني في تصريح امس ان (الوزارة بينت ذلك إلى المسؤولين في حكومة البصرة المحلية وأن وزارة التخطيط هي من ستقوم بإدراجها ضمن المشاريع التي ستنفذ ضمن أموال القرض البريطاني). وكشفت الحكومة المحلية في قضاء الزبيرالتابع للمحافظة عن أنها ستلجأ إلى التصعيد الجماهيري من خلال القيام بالتظاهرات والاعتصام السلمي للضغط على وزارة الاعمار والإسكان لشمول مشروع مجاري القضاء بتخصيصات القرض البريطاني المقدم لقطاعي الماء والمجاري), وقال رئيس المجلس المحلي في القضاء وليد المنصوري في تصريح امس ان (وزارة الإسكان لم توضح بشكل رسمي منذ الاجتماع الأخير في شباط الماضي بحضور رئيس لجنة النفط والغاز والحكومة المحلية في الزبير، بشأن شمول مشروع مجاري الزبير بتخصيصات القرض البريطاني من عدمه), مناشدا (أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ومن سكنه القضاء بضرورة التحرك والمتابعة مع وزارتي الاسكان والتخطيط ومجلس الوزراء والضغط باتجاه الإسراع بإحالة المشروع المعطل والمتوقف عن العمل بعد سحبه من الشركة المتلكئة في عام 2014).كاشفا عن (وجود مبالغ تمت المصادقة عليها 2012 من قبل وزارة التخطيط لمشروع مجاري الزبير وللمرحلتين الأولى والثانية وبقيمة 152 مليار دينار وتم إرسال الكتب الرسمية إلى الحكومة المحلية في المحافظة للإجابة وبيان تلك المبالغ المصادق عليها دون أن يتم الرد بشكل كاف على ذلك)، حسب قوله.ويذكر ان مشروع مجاري الزبير من المشاريع الوزارية المحالة على شركة واحة الجنوب في منتصف عام 2012 بكلفة إجمالية بلغت 149 مليار دينار وبمدة انجاز 24 شهرا للمرحلة الأولى، وقد تم سحبه من الشركة في شهر شباط من عام 2014 بسبب تلكؤها بالعمل وبطلب من الحكومة المحلية في المحافظة وحسب وزارة الاسكان. وعلى صعيد اخر اعلنت مديرية مرور المحافظة عن قرب وصول اللوحات لمركبات الاجرة والخصوصي الى المحافظة .وقال مدير المشروع الوطني في المديرية العقيد اسعد عبد العزيز في تصريح امس ان (اللوحات التي تم تخصيصها من شانها سد حاجة المحافظة في الاوقات الحالية وخاصة ما يتعلق بالمركبات الخصوصي والبالغة عشرين الف لوحة تسجيل ),داعيا (اصحاب مركبات الحمل الى مراجعة المشروع الوطني لتثبيت اللوحات التي وصلت مؤخرا ).

دفاع مدني

وعلى صعيد اخر تمكنت فرق الدفاع المدني في المحافظة من اخماد حريق اندلع في عدد من محال لتصليح المركبات في شارع الجنابي وسط المدينة دون معرفة الاسباب .وقال شهود امس ان (الحريق نشب في احد المحال الذي كان مغلقا وامتدت السنة النيران الى المحال المجاورة له و ان سيارات الاطفاء وصلت الى موقع الحريق وتمكنت من اخماد الحريق الذي اسفر عن خسائر مادية متباينة دون ان يتسبب بخسائر بشرية).