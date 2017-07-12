معصوم والمالكي يناقشان إعادة النظر بمواد الدستور

نائب لـ (الزمان) :إختيار شخصيات غير منحازة لعضوية المفوضية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد النائب عن دولة القانون عبد الهادي موحان حسم موضوع اختيار اعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الشهر المقبل ، مشيرا الى اختيار شخصيات غير منحازة لجهة سياسية . وقال موحان لـ (الزمان) امس ان (لجنة اختيار اعضاء جدد للمفوضية تعمل بجد من اجل اتمام مهامها واختيار شخصيات غير منحازة لجهة سياسية)، مشيرا الى ان (حسم الموضوع سيكون خلال الشهر المقبل). وعد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أن (قرار عدم قبول ترشيح أعضاء مجلس المفوضين الحالي في مفوضية الانتخابات المقبلة لا يتلاءم مع القانون والدستور، متوقعا اختيار أعضاء تابعين لأحزاب وكتل سياسية. وقال شنكالي في تصريح امس إن (قرار عدم قبول ترشيح أعضاء مجلس المفوضين الحالي لعضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات المقبلة لا يتلاءم مع القانون)، لافتا الى ان (منع أي شخص من الترشيح إلى جهة معينة ينبغي أن يكون وفق الضوابط بعيداً عن الأهواء السياسية لأطراف محددة)، وأضاف أن (الجهد على لجنة الخبراء وهي المعنية بالأمر وبامكانها عدم ترشيح أي اسم من الأسماء التي كانت ضمن المفوضية الحالية إلى المفوضية الجديدة بدل اللجوء إلى إصدار قرار برلماني قد يلجأ المتضرر منه إلى المحكمة الاتحادية للطعن فيه).

كتل سياسية

وتوقع شنكالي أن (يكون جميع من يتم اختيارهم تابعين لأحزاب وكتل سياسية وهذا يعد جيداً لأن وجود عضو بمجلس المفوضين تابع لجهة سياسية سيجعل منه رقيبا على العضو الآخر ويمنعه من اتخاذ أية إجراءات تصب بمصلحة جهة سياسية على حساب باقي الجهات خدمة لمصالح الجهة التابع لها وبما يحد إلى مستوى كبير من التزوير والتلاعب بالنتائج في الانتخابات).

الى ذلك رفض ائتلاف الوطنية المشاركة في اي مؤتمر او تجمع على اساس طائفي ولا يعزز بناء اللحمة الوطنية على اساس مبدأ المواطنة، داعيا الى خلق اجواء ايجابية ومناخ سياسي ملائم تحت خيمة الوطن لا خيمة الطائفة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (الائتلاف سبق وأن تبنى بزعامة إياد علاوي منذ بدء العملية السياسية شعار بناء دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون وعدم التمييز بين شرائح المجتمع على أساس طائفي أو عرقي أو قومي)، مشيرا الى ان (أعضاء الائتلاف تسلموا دعوتين احداهما من مؤتمر بغداد الوطني واخرى من تحالف القوى الوطنية لحضور اجتماعه)، مؤكدا ان (عقد اي مؤتمر او تجمع على اساس طائفي لن يخدم مسيرة الديمقراطية في البلد ولن يعزز بناء اللحمة الوطنية على اساس مبدأ المواطنة)، داعيا الى (خلق اجواء ايجابية ومناخ سياسي ملائم تحت خيمة الوطن لا خيمة الطائفة)، وتابع البيان انه (الائتلاف ينأى بنفسه عن المشاركة بأي تجمع او مؤتمر على اساس طائفي ومن اي جهة كانت)، مؤكدا ان (واجبنا هو بناء دولة المواطنة لا دولة المكونات والطوائف). فيما انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي الخلافات بين قادة المكون السني بشأن عقد المؤتمر . وقالت العوادي في بيان امس إن (المؤتمر يعقد ليس لمناقشة مستقبل المكون و انما لفتح الساحة أمام التدخلات الخارجية) على حد قولها . لافتة الى انه (برغم أن الحكومة أعلنت بأنها لن تتدخل بعمل القضاء فيما يخص الأنباء التي أكدت مشاركة شخصيات متهمة بالإرهاب الا أن هذا الإعلان نفاه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حيث أكد في مقابلة له أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وعده بتقديم كل التسهيلات للشخصيات المطلوبة قضائيا للمشاركة في المؤتمر) على حد تعبيرها. واوضحت العوادي أن (بوادر الخلافات بين قيادات المكون اظهرت عقد المؤتمر ومكانه ما يؤشر حالة سلبية)،

داعية الحكومة إلى (التحقيق بالأنباء والاتهامات بين القيادات وخاصة الاتهامات التي أشارت إلى غاية عدد من الأحزاب والكتل استحصال دعم مالي اقليمي). ومن المقرر أن تعقد أطراف سياسية مؤتمراً لبحث مستقبل المكون لمرحلة ما بعد داعش ببغداد. على صعيد اخر دعت النائبة عن الائتلاف ذاته عالية نصيف الحكومة إلى مطالبة قطر والدول التي مولت الإرهاب بتقديم تعويضات للعراق . وقالت نصيف في بيان امس إن (هناك اعترافات واضحة وتبادلاً للاتهامات بين الدول الداعمة والممولة للإرهاب)، داعيةً الحكومة إلى (مطالبة قطر والدول التي مولت ودعمت الإرهاب بتقديم تعويضات للعراق).

تعويضات تعسفية

وتابعت أن (الكويت لم تتنازل عن حقها في الحصول على تعويضات جراء قيام النظام السابق بغزوها رغم ان التعويضات كانت تعسفية والشعب لاذنب له فيما حدث).

من جهة اخرى بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع نائبه نوري المالكي اعادة النظر في عدد من مواد الدستور و استثمار الانتصارات لتعزيز الوحدة الوطنية واعادة اعمار المناطق المحررة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا الانتصارات التي تحققها القوات الامنية ضد داعش ما يستدعي العمل الجاد على تفعيل مبدأ المواطنة واحترام الكفاءات الوطنية على حساب المحاصصة كاساس ومحرك لنهوض البلاد وتطوير العملية السياسية بما يضمن مستقبلا مزدهرا لعراق موحد وقوي).

وتابع انه (تم التأكيد على أهمية استثمار تلك الانتصارات لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الاستقرار والشروع باعادة الاعمار في جميع المناطق المحررة من سيطرة الجماعات الارهابية)، مشيرا الى ان (اللقاء شدد ايضا على ضرورة اعادة النظر في عدد من مواد الدستور لاسيما وان الوقت قد حان من اجل تعزيز النظام الديمقراطي الاتحادي كخطوة ضرورية لقطع الطريق على عودة الافكار الارهابية والتكفيرية).