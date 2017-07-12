لجنة نيابية تهدّد بإتخاذ موقف عند تجاهل مطالبها

الصحة تدعو عبر (الزمان) إلى زيادة التخصيصات لديمومة الخدمات وإنجاز المشاريع

بغداد- شيماء عادل

دعت وزارة الصحة والبيئة الى ضرورة زيادة المخصصات من اجل انجاز المشاريع المتلكئة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وجرحى العمليات العسكرية، فيما هددت لجنة الصحة والبيئة الحكومة بأتخاذ مواقف ضد الحكومة اذا تجاهلت اضافة تخصيصات على الموازنة التكميلية للوزارة. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (تخصيصات الوزارة لا تتناسب مع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والجرحى من العمليات العسكرية وحاولت الوزارة ايجاد بدائل لحل مشكلة نقص التخصيصات من خلال الاعتماد على التمويل الذاتي عن طريق العيادات الطبية الشعبية بالاضافة الى اعادة سقف بعض النقاط للنظام الصحي).موضحا ان (الوزارة استنفرت مواردها البشرية لغرض دعم المعركة ضد داعش، ونأمل ان يتحسن الوضع الاقتصادي بعد تحرير المحافظات وزيادة تخصيصات الوزارة).

داعيا الجهات المعنية الى (زيادة التخصيصات حتى نتمكن من تقديم خدمات افضل للمواطنين ولكي يتنسى توفير نظام صحي للفرد في ظل تلك الظروف الصعبة). من جانبها كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية وجود نية لإفشال الدور الخدمي للوزارة مهددة بأتخاذ مواقف سياسية وإعلامية تجاه الحكومة إذا لم يتم إضافة التخصيصات.

موضوع خطير

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في تصريح امس إن (اللجنة ناقشت موضوعاً خطيراً يمس صحة الشعب ونستغرب قيام الحكومة بشكل متعمد بإهمال القطاع الصحي من خلال عدم إدراج أية تخصيصات مالية ضمن الموازنة التكميلية التي تسلمها البرلمان)، لافتا الى ان (الوزارة تعمل رغم الامكانات الضيئلة المتوفرة للنهوض بملف الخدمة الصحية للمواطن وملف النازحين وجرحى القوات المسلحة والحشد الشعبي وهم يخوضون معارك النصر والتحرير لكن هناك إهمالاً حكومياً وعدم اكتراث لأهمية القطاع الصحي)

على حد قوله. وحمل الجبوري الحكومة (المسؤولية عن أرواح الشعب لأننا خلال الأيام المقبلة سنصل إلى مرحلة لا توجد فيها امكانات لتجهيز اللقاحات الطبية للأطفال لغياب التخصيصات المالية للوزارة ولا توجد أدوية منقذة للحياة ولا حتى لمعالجة امراض السرطان ، اذ ليس من المنطق تحميل الوزارة تلك المسؤولية من دون توفير الأموال لها)، مبينا ان (الموازنة التكميلية تركزت على زيادة مبالغ لقطاعات أقل أهمية من القطاع الصحي)، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى (الإسراع باتخاذ خطوات جادة لزيادة تخصيصات الوزارة التي انخفضت إلى أقل من النصف عما كانت عليه خلال العام المنصرم وهي أكثر من تريليون دينار لكن في العام الجاري وصلت إلى نحو 600 مليار دينار).

زيارة موازنة

مؤكدا (مخاطبة العبادي وأجاب بأنه سيقوم بزيادة موازنة الوزارة من خلال الموازنة التكميلية لكن الموازنة وصلت للبرلمان ولاتتضمن إضافة أي تخصيص للقطاع الصحي ويبدو أن هناك نية مسبقة لإفشال الدور الخدمي للوزارة وعدم الاكتراث بأرواح المواطنين) على حد تعبيره.

وتابع أن (اللجنة تخلي مسؤوليتها عن صحة الشعب وتحمل العبادي المسؤولية المباشرة في الاهتمام والحفاظ على أرواح وســــــــــلامة المواطنين).مشيرا الى ان (مدينة الطب تستقبل يوميا عشرات الجرحى بإمكانات محدودة وهذا الأمر مغيب لدى الحكومة وأن اللجنة ستمهل الحكومة سقفاً زمنياً لإضافة تخصيصات على الموازنة التكميلية تخص عمل الوزارة وبخلاف ذلك ستتخذ اللجنة مواقف أخرى سياسية وإعلامية تجاه الحكومة)على حد زعمه.