مصادر متطابقة:مقتل الإرهابي الأول زعيم تنظيم داعش

بيروت‭- ‬الموصل‭ – ‬الزمان

أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعشتؤكد‭ ‬مقتل‭ ‬زعيمه‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭.‬وأفاد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أكدت‭ ‬قيادات‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬متواجدة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬للمرصد‭ ‬وفاة‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬أمير‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬علمنا‭ ‬اليوم‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬متى‭ ‬او‭ ‬كيف‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬استخبارية‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ان‭ ‬البغدادي‭ ‬قتل‭ ‬فعلا‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬اعترافات‭ ‬دواعش‭ ‬وتسرب‭ ‬الانباء‭ ‬من‭ ‬تلعفر‭ .‬وأوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أن‭ ‬زعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬المتواري‭ ‬عن‭ ‬الأنظار‭ ‬منذ‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر،‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتضح‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬قتل‭ ‬هناك‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭.‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تأكيد‭ ‬أو‭ ‬نفي‭ ‬رسمي‭ ‬للخبر‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التابعة‭ ‬لداعش‭.‬ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬بإمكانه‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬إعلان‭ ‬المرصد‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف،‭ ‬الكولونيل‭ ‬الاميركي‭ ‬راين‭ ‬ديلون،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تأكيد‭ ‬مقتله‭ ‬ولكن‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صحيحا‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬‮«‬ننصح‭ ‬بشدة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بايجاد‭ ‬وريث‭ ‬قوي،‭ ‬فقد‭ ‬يحتاجونه‮»‬‭.‬ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬سرت‭ ‬شائعات‭ ‬ومعلومات‭ ‬كثيرة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬البغدادي،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تأكيدها‭.‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬البغدادي‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بغارة‭ ‬شنتها‭ ‬طائراته‭ ‬على‭ ‬اجتماع‭ ‬لقياديي‭ ‬التنظيم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الرقة‭ ‬بشمال‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬ولكنه‭ ‬أشار‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يواصل‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬مقتله‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يؤكده‭ ‬مصدر‭ ‬ثان‭.‬وكان‭ ‬الظهور‭ ‬العلني‭ ‬الوحيد‭ ‬للبغدادي‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2014‭ ‬لدى‭ ‬تأديته‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬الكبير‭ ‬بغرب‭ ‬الموصل‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وقام‭ ‬داعش‭ ‬بنسف‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬تحريره‭ .‬ولم‭ ‬يعط‭ ‬البغدادي‭ ‬أي‭ ‬مؤشر‭ ‬يؤكد‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬التسجيل‭ ‬الصوتي‭ ‬الذي‭ ‬بثه‭ ‬له‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬بعيد‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل،‭ ‬والذي‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬مقاتليه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الثبات‮»‬‭ ‬و‮»‬الجهاد‭ ‬حتى‭ ‬الشهادة‮»‬‭.‬وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬زعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬46‭ ‬عاما‭ ‬غادر‭ ‬الموصل‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬باتجاه‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭.‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تأكيده،‭ ‬سيشكل‭ ‬مقتله‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬موجعة‭ ‬للتنظيم‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬الأحد‭ ‬معقله‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقاتل‭ ‬قوات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لانتزاع‭ ‬الرقة،‭ ‬معقله‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬