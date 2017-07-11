مصادر لـ (الزمان ):مباحثات أبو مازن والسيسي تشهد خلافات حول التعامل مع حماس

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ان مباحثات الرئيس الفلسطيني ابو مازن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت خلافات حول طريقة التعامل مع حركة حماس، فبينما طلب ابو مازن من السيسى تشديد الاجراءات التى تتخذها قطر ضد حركة حماس لاضعافها حتى يتم اجبارها على انهاء انفصال القطاع عن الضفة رفض الرئيس السيسى ذلك مؤكدا ان التقارب المصري مع حركة حماس يندرج فى اطار سعى مصر لحماية امنها القومي وعدم الضغط على القطاع والذى سوف يؤثر سلبيا على الامن القومي المصري .
فى السياق ذاته كشف مصدر امني ل (الزمان) ان حركة حماس ابلغت القاهرة بانها اتخذت العديد من الاجراءات لحماية الحدود المصرية منها تركيب كاميرات مراقبة على طول الحدود، كما شنت حملات ملاحقة ضد العناصر التكفيرية المشتبه فيها تورطها مع تنظيم ولاية سيناء فضلا عن تعهد الحركه بالتعامل الجدى مع اى عناصر متطرفة تاتيها من الجانب المصري .
من ناحية اخرى نفى زياد الظاظا عضو المكتب السياسى لحركة حماس فى تصريحات خاصة للزمان وجود اتفاق بين حماس ودحلان لتوزيع المهام والوزارات فى غزة ،واضاف ان حماس ودحلان اتفقا على عدة قضايا منها ملف المصالحة والعمل على صرف تعويضات للاهالى الذين تضرروا من الصراع بين فتح وحماس موضحا ان دحلان تمسك بدفع تعويضات لاهالي القتلى والمصابين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى .من جهة اخرى ، طالب موسى الدلح عميد قبيلة الترابين فى سيناء فى تصريحات للزمان قوات الجيش المصري باخلاء منطقة رفح من السكان حتى يتمكن الجيش من القضاء على العناصر الارهابية، واضاف ان سبب تحرك القبائل الان ضد العناصر الارهابيه هو سعى تلك العناصر الى التمدد من شمال سيناء الى الوسط وسعيها لقطع ارزاق القبائل من خلال السيطرة على جبل الحلال الذى يحتوي على محاجر يعمل بها ابناء القبائل فيما اوضح الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ان مواجهة القبائل للعناصر الارهابيه فى سيناء لن تكون بديلا عن دور الجيش واضاف ان القبائل بمساعدة الجيش من خلال تقديم المعلومات له من قصاصى الاثر الذى يمكنهم تتبع العناصر الارهابية.
فى السياق ذاته اكد مصدر امنى ان اجهزة الامن فرضت قيودا صارمة على استيراد سيارات الدفع الرباعى واستخدامها بعد ان استخدمها الارهابيين اكثر من مرة فى عملياتهم الارهابية، واضاف المصدر انه تم رصد اتصالات صادره من جبل الحلال والذى يختبئ فيه الارهابيين المنفذين لعملية رفح بقيادات ارهابية لهم فى تركيا حيث طالب الارهابيين بتقديم الدعم لهم في مواجهة الحصار الذى تفرضه قوات الجيش عليهم .