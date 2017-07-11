مصادر لـ (الزمان ):مباحثات أبو مازن والسيسي تشهد خلافات حول التعامل مع حماس

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬مباحثات‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬شهدت‭ ‬خلافات‭ ‬حول‭ ‬طريقة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬فبينما‭ ‬طلب‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬من‭ ‬السيسى‭ ‬تشديد‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬تتخذها‭ ‬قطر‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬لاضعافها‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬اجبارها‭ ‬على‭ ‬انهاء‭ ‬انفصال‭ ‬القطاع‭ ‬عن‭ ‬الضفة‭ ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬ذلك‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬يندرج‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬سعى‭ ‬مصر‭ ‬لحماية‭ ‬امنها‭ ‬القومي‭ ‬وعدم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬والذى‭ ‬سوف‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبيا‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬ان‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ابلغت‭ ‬القاهرة‭ ‬بانها‭ ‬اتخذت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬لحماية‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬منها‭ ‬تركيب‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬شنت‭ ‬حملات‭ ‬ملاحقة‭ ‬ضد‭ ‬العناصر‭ ‬التكفيرية‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها‭ ‬تورطها‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬ولاية‭ ‬سيناء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعهد‭ ‬الحركه‭ ‬بالتعامل‭ ‬الجدى‭ ‬مع‭ ‬اى‭ ‬عناصر‭ ‬متطرفة‭ ‬تاتيها‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ .‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬نفى‭ ‬زياد‭ ‬الظاظا‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسى‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬وجود‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬ودحلان‭ ‬لتوزيع‭ ‬المهام‭ ‬والوزارات‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬ودحلان‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬قضايا‭ ‬منها‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬تعويضات‭ ‬للاهالى‭ ‬الذين‭ ‬تضرروا‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬وحماس‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬دحلان‭ ‬تمسك‭ ‬بدفع‭ ‬تعويضات‭ ‬لاهالي‭ ‬القتلى‭ ‬والمصابين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صندوق‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعى‭ .‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬طالب‭ ‬موسى‭ ‬الدلح‭ ‬عميد‭ ‬قبيلة‭ ‬الترابين‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬باخلاء‭ ‬منطقة‭ ‬رفح‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬سبب‭ ‬تحرك‭ ‬القبائل‭ ‬الان‭ ‬ضد‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابيه‭ ‬هو‭ ‬سعى‭ ‬تلك‭ ‬العناصر‭ ‬الى‭ ‬التمدد‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬الى‭ ‬الوسط‭ ‬وسعيها‭ ‬لقطع‭ ‬ارزاق‭ ‬القبائل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬جبل‭ ‬الحلال‭ ‬الذى‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬محاجر‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬ابناء‭ ‬القبائل‭ ‬فيما‭ ‬اوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬جهامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مجاهدى‭ ‬سيناء‭ ‬ان‭ ‬مواجهة‭ ‬القبائل‭ ‬للعناصر‭ ‬الارهابيه‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الجيش‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬القبائل‭ ‬بمساعدة‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قصاصى‭ ‬الاثر‭ ‬الذى‭ ‬يمكنهم‭ ‬تتبع‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬ان‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭ ‬فرضت‭ ‬قيودا‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬سيارات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعى‭ ‬واستخدامها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استخدمها‭ ‬الارهابيين‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬فى‭ ‬عملياتهم‭ ‬الارهابية،‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬اتصالات‭ ‬صادره‭ ‬من‭ ‬جبل‭ ‬الحلال‭ ‬والذى‭ ‬يختبئ‭ ‬فيه‭ ‬الارهابيين‭ ‬المنفذين‭ ‬لعملية‭ ‬رفح‭ ‬بقيادات‭ ‬ارهابية‭ ‬لهم‭ ‬فى‭ ‬تركيا‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬الارهابيين‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الحصار‭ ‬الذى‭ ‬تفرضه‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬عليهم‭ .‬