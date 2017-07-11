انتزاع قرية من داعش والمدنيون العالقون في الرقة 50 ألفاً

جنيف‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬‭:‬أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وهي‭ ‬تحالف‭ ‬من‭ ‬مقاتلين‭ ‬عرب‭ ‬وأكراد‭ ‬تدعمهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬أقام‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬معسكر‭ ‬تدريب‭ ‬وقاعدة‭ ‬فيها‭ ‬قرب‭ ‬الرقة،‭ ‬معقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬‮«‬قرية‭ ‬العكيرشي‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬‭(‬الرقة‭)‬‭ ‬وأفشلت‭ ‬هجوما‭ ‬لداعش‭ ‬بالسيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬لاستعادتها‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومقره‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬أن‭ ‬القرية‭ ‬استخدمت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬داعش‭ ‬كقاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬ومعسكر‭ ‬تدريب‭ ‬باسم‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬الذي‭ ‬قتله‭ ‬الأميركيون‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭. ‬وأضاف‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬ارتكب‭ ‬مجزرة‭ ‬بحق‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬اعضائه‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مستهدفا‭ ‬مجندين‭ ‬اتهمهم‭ ‬بمحاولة‭ ‬الفرار‭.‬

‭ ‬وقدرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬الرقة،‭ ‬معقل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬مع‭ ‬تفاقم‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭. ‬وتتقدم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬بعدما‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬القديمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬2500‭ ‬ارهابي‭ ‬يدافعون‭ ‬عن‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭. ‬وأفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬أندريه‭ ‬ماهيستش،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تقدر‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و50‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‮»‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بمئة‭ ‬ألف‭ ‬نهاية‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭. ‬وأقر‭ ‬ماهيستش‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الرقة‭. ‬ولكنه‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تضاؤل‭ ‬الطعام‭ ‬والمياه‭ ‬والدواء‭ ‬والكهرباء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأساسيات‭ ‬مع‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬سريعا‭. ‬لقد‭ ‬بات‭ ‬تأمين‭ ‬مخرج‭ ‬آمن‭ ‬للمدنيين‭ ‬العالقين‭ ‬ليحصلوا‭ ‬على‭ ‬الأمان‭ ‬والملاذ‭ ‬والحماية‭ ‬مسألة‭ ‬ملحة‮»‬‭. ‬

اجتاح‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الرقة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬وحولها‭ ‬إلى‭ ‬عاصمة‭ ‬‮«‬لخلافته‮»‬‭. ‬ويخوض‭ ‬تحالف‭ ‬من‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكراد‭ ‬وعرب‭ ‬منضوين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ ‬هجوما‭ ‬شرسا‭ ‬بمساعدة‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬معارك‭ ‬لاستعادة‭ ‬محافظة‭ ‬الرقة‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬التنظيم‭.‬