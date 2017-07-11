الموصل القديمة المدمرة كما يصف تطهيرها قائد في مكافحة الإرهاب

‭ ‬الموصل‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

‭ ‬بمبانيها‭ ‬المدمرة‭ ‬وحطام‭ ‬السيارات‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬أزقتها،‭ ‬تحولت‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬القلب‭ ‬النابض‭ ‬لثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬خراب‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الشرسة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬وسط‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬يشبه‭ ‬نهاية‭ ‬العالم،‭ ‬تتنقل‭ ‬حفارات‭ ‬لتنظيف‭ ‬الشوارع‭ ‬المليئة‭ ‬بالأنقاض‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاريخي‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬المحررة‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬استمرت‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭.‬وفي‭ ‬موقع‭ ‬قريب،‭ ‬تتحرك‭ ‬عربات‭ ‬مدرعة‭ ‬لتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذين‭ ‬يختبئون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬وقال‭ ‬العقيد‭ ‬سلام‭ ‬جاسم‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬فيما‭ ‬لوث‭ ‬الغبار‭ ‬بنطاله‭ ‬الأسود‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬‭(‬مقاتلي‭)‬‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬كامل‭ ‬سيطرتها،‭ ‬والقوات‭ ‬الأمنية‭ ‬تطاردهم‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬العقيد‭ ‬الذي‭ ‬غطى‭ ‬ضماد‭ ‬إحدى‭ ‬ذراعيه‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬خلال‭ ‬المعارك،‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬المعركة‭ ‬انتهت‭ ‬فعلا،‭ ‬بانتصار‭ ‬كبير‭ ‬للقوات‭ ‬الأمنية‮»‬‭.‬ورغم‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬الوحشية‭ ‬والإرهاب‮»‬،‭ ‬مازال‭ ‬الجنود‭ ‬يقاتلون‭ ‬جهاديين‭ ‬محاصرين‭ ‬عند‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭.‬وبعد‭ ‬تلقي‭ ‬أوامر‭ ‬العقيد‭ ‬حسين،‭ ‬توجه‭ ‬قناصان‭ ‬وجندي‭ ‬يحمل‭ ‬حزاما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الذخيرة‭ ‬حول‭ ‬عنقه،‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬مدمر‭ ‬للتموضع‭ ‬في‭ ‬داخله‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬جهادي‭.‬‭-‬جثث‭ ‬في‭ ‬الأرض‭-‬الثلاثاء،‭ ‬واصلت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عمليات‭ ‬التمشيط‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬جيوب‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭.‬وقال‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬سامي‭ ‬العارضي‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬تمشيط‭ ‬المنطقة‭ ‬وتطهيرها‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‮»‬‭.‬

جماعات‭ ‬مختبئة

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬جماعات‭ ‬مختبئة‭ ‬في‭ ‬الملاجئ‭ ‬والسراديب،‭ ‬ونحن‭ ‬نعالج‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬وتابع‭ ‬‮«‬ستستغرق‭ ‬العملية‭ ‬يوما‭ ‬أو‭ ‬يومين‭ ‬حتى‭ ‬تستلم‭ ‬قطعات‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬صعوبة‭ ‬حاليا‭ ‬مثل‭ ‬بداية‭ ‬العمليات‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬حتى‭ ‬المختبئون‭ ‬فهم‭ ‬يستسلمون‭ ‬أو‭ ‬يعالجون‭ ‬‭(‬يقتلون‭)‬‮»‬‭.‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جثث‭ ‬جهاديين‭ ‬ملقاة‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬ومغطاة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭. ‬وحولت‭ ‬المعارك‭ ‬والضربات‭ ‬الجوية‭ ‬العراقية‭ ‬وطيران‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاميركية،‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬الى‭ ‬انقاض‭.‬وتظهر‭ ‬آثار‭ ‬الدمار‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬مباني‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بسوقها‭ ‬وآثارها‭ ‬العريقة‭ ‬ومساجد‭ ‬ومنازل‭ ‬قديمة‭.‬فقد‭ ‬تحولت‭ ‬جميع‭ ‬مباني‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل،‭ ‬إلى‭ ‬خراب‭ ‬كبير‭ ‬وانتشرت‭ ‬اكداس‭ ‬من‭ ‬الانقاض‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الضيقة‭ ‬المتعرجة‭ ‬حيث‭ ‬انتشرت‭ ‬كتل‭ ‬خرسانية‭ ‬وصفائح‭ ‬معدنية‭ ‬وقضبان‭ ‬حديدية‭ ‬ملتوية‭ ‬وسيارات‭ ‬متفحمة‭ ‬تكدست‭ ‬فوق‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭.‬واستمرت‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين،‭ ‬لتستهدف‭ ‬اخر‭ ‬معاقل‭ ‬للجهاديين،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬يسمع‭ ‬صوت‭ ‬صفير‭ ‬قصير‭ ‬ثم‭ ‬هزة‭ ‬خفيفة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتصاعد‭ ‬سحابة‭ ‬دخان‭ ‬في‭ ‬السماء‭. ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قبة‭ ‬خضراء‭ ‬لمسجد‭ ‬قريب‭ ‬بمكبرات‭ ‬صوتها،‭ ‬قائمة‭ ‬رغم‭ ‬الدمار‭ ‬من‭ ‬حولها‭.‬وقال‭ ‬القائد‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الساعدي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬النهر،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬50‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬مترا‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬انتشرت‭ ‬فيه‭ ‬اكياس‭ ‬أرز‭ ‬مخزنة‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الذي‭ ‬حوله‭ ‬الجهاديون‭ ‬إلى‭ ‬مستودع‭ ‬كدست‭ ‬فيه‭ ‬عشرات‭ ‬صناديق‭ ‬الأغذية‭.‬‭-‬الدمار‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬عودة‭ ‬الأهالي‭-‬تمكن‭ ‬مئات‭ ‬الالاف‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬عاشوا‭ ‬ظروفا‭ ‬مروعة،‭ ‬جراء‭ ‬نقص‭ ‬الاغذية‭ ‬والتفجيرات‭ ‬واستخدامهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاديين‭.‬وحذرت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬بقاء‭ ‬اغلب‭ ‬هؤلاء‭ ‬نازحين‭ ‬لعدة‭ ‬اشهر‭ ‬اخرى‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬منازل‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬ومن‭ ‬وقت‭ ‬لاخر،‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬مباني‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬انهارت‭ ‬واجهات‭ ‬جدرانها‭ ‬لتكشف‭ ‬جدران‭ ‬صفراء‭ ‬ومشهد‭ ‬ساعة‭ ‬جدراية‭ ‬معلقة‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬الزوايا‭ ‬فيما‭ ‬انتشرت‭ ‬معدات‭ ‬طبخ‭ ‬واباريق‭ ‬شاي‭ ‬بين‭ ‬الانقاض‭.‬وعند‭ ‬أحد‭ ‬الأزقة‭ ‬القريبة،‭ ‬حيث‭ ‬باحة‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬الذي‭ ‬فجره‭ ‬الجهاديون،‭ ‬كانت‭ ‬نافورة‭ ‬ماء‭ ‬تستخدم‭ ‬عادة‭ ‬للوضوء‭ ‬غطتها‭ ‬كتابات،‭ ‬انتشرت‭ ‬رائحة‭ ‬شواء‭ ‬لذيذ‭ ‬في‭ ‬الهواء‭.‬وانتشر‭ ‬متطوعون‭ ‬لمساعدة‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬وهم‭ ‬يقومون‭ ‬بتحضير‭ ‬كباب‭ ‬مشوي‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬المئذنة‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬شيدت‭ ‬منذ‭ ‬قرون،‭ ‬وأعمدة‭ ‬حجرية‭ ‬تاريخية‭ ‬زينتها‭ ‬أيات‭ ‬قرانية‭.‬