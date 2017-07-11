الرزوح     

زمان جديد
فارس السردار
الجمل سقط ولصق بالارض ولا يستطيع النهوض هزالاً وتعباً. والرجل ضعفَ وذهب ما بيده، هكذا ورد معنى فعل رزح في منجد اللغة، فعلى اي قدر من دفع الاذى يكون عليه الرازح وفق هذا التوصيف؟
فالرازح هو المستسلم، العاجز عن المواجهة، الى الحد الذي ذهب ما بيده، لان ما يواجهه اكبر بكثير من قدراته وامكانياته كفرد. لانه بالاساس كان قد جرد من اي معنى يقود الى ان يكون بكفة المواجهة. فقد كان الحاكم في السابق ولحد الان يمنع اي تجمع بالعلن لثلاثة اشخاص فاكثر ما لم يكونوا يتهامسون في اعراض الناس.! وهو واقع تحت سياسة التقنين بالريع ان كان دخلاً يومياً او شهرياً. وهكذا فهو واقع تحت ظل بطالة مستديمة لا يحصل على معيشته الا كمن ينهش بالحجر، ومن يتعثر رزقه قل لي من اين تاتيه القوة.؟ ولان المجتمع لم يترب على اي معنى من معاني التكافل الاجتماعي، فترى الضعيف يزداد ضعفاً ويتورم الغني غنى.
من هنا تجد البلد لم تنهض فيه صناعة ، ولم تزدهر فيه زراعة، ولم يتعالى فيه عمران، ازقته القديمة على حالها لا تملك من امرها الا ان تميل جدرانها على بعضها لتتسند خشية ان تتهاوى السقوف على ساكنيها واي فائض بالدخل تجده يتحول الى عملة صعبة باسرع ما يمكن او يجمد في الخزائن او يبرق على سواعد النساء مصوغات ذهبية من اساور وقلائد ،وقد افتى الفقهاء للخازنين فتاوى تجعلهم ينامون قريري الاعين ومن حولهم جار يبيت جوعان.
في كل العالم تحدث المآسي وينزح المواطنون ويرزح الاخرون. وبما ان الرازح من يبقى لانه لا يملك راحلة على اقل تقدير وكما تقول العرب المفلس هو الناجي الوحيد في القافلة،،فهو اذن مشروعاً قادماً لرد الاعتبار، امام الاعصار الذي بدد الشمل، او التسونامي او الغزو او الزلزال او البركان او الانقلاب او الثورة او المرور الطارئ لامواج التتار او تحت اي مسمى اّآخر.. فالرازح هو من سيتلقى اثار الصدمات التي تولدها كل هذه التوصيفات. والتي لا خير فيها قطعاً. وبما ان المجتمع بالاساس زلزل وانقسم الى من اختار النزوح من وجه هذه الارتجاجات نافضاً يديه عنكل ارثه متخلياً عن ما لديه من ذكريات والبومات صور، ونكهة طعام، ورائحة غرف نومه ولحظات خلوته الدافئة، مكتبته،الات عزفه، تحفه تذكارات عائلته، منابر تعريف الناس به، اسم عائلته،محلاته عقاراته،كل هذا عافه لينجو بالعزيزة كما يقال، وكأننا امام مشهد بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من امه وابيه…. اما المضطر فهو اختار ايضاً اللا اختيار وهو البقاء_ مجبر اخاك لا بطل_ هكذا ودون ان يدري انه سيضطر الى رفع الانقاض من امام داره المتهدم جراء الزلزال او دفع الطين والغرين وجذوع الاشجار عن الشارع المؤدي لمدرسة اولاده . او سيضطر الى دفن الجثث التي قاومت الانقلاب او الثورة . ومع ذلك ،فالرازح يمكن ان نقول انه اكتشف اثناء بقائه ثمة معادلة كثيراً ما تشدقنا بتبنيها وتسلق بعضنا بعضاً ليظهر كم هو على وعي وايمان بمضمونهاوالتي خلاصتها ان الامر كله لله وان الوجوه كثيرا ما تتلألأ من فيض الايمان بالقضاء والقدر. وفي آخر المطاف فان لطف الله لا راد له..مع الوقت واتضاح شكل الخارطة الجديدة، بدات الصدمة تقل وطأتها وتخف والذي كان مجهولاً توضح وما كنا نتوهمه قوة بان ضعفه. والذي روج له كحكمة ظهر ما فيه من هزال، والخطاب العاطفي تجرد عن عاطفيته امام مشاهد موغلة بالعنف والقسوة والانفعال. والذي هو من جوهر الدين بات واضحاً انه رأي واجتهاد تحصل صاحبه على اجر واحد لا غير. عند هذه الحدود تراجعت الخطوط، كل الى ما تعنيه حقاً بلا رتوش ولا اضاءات مبهرة . مع اشتداد المحنة على الرازح اقتصاديا وامنيا واضطراره للوقوف مذنبا دون ان يعرف حجم ذنبه او حجم ما يمكن ان تكون عقوبته. تكيف سريعا وفهم اللعبة االتي انطلت على كثير ممن استخدموا حطبا لها والذين هم نفذوا كل ما هو غير منطقي وغير مدرج في قانون العقوبات الالاهي. وتفاعل وبدء يتحرك.
اما النازح فامامه مهام اصعب هي بالاساس تكيف مع المكان البديل الذي حل فيه لاجئاً.