الرزوح     

زمان جديد

فارس السردار

الجمل‭ ‬سقط‭ ‬ولصق‭ ‬بالارض‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬النهوض‭ ‬هزالاً‭ ‬وتعباً‭. ‬والرجل‭ ‬ضعفَ‭ ‬‮ ‬وذهب‭ ‬ما‭ ‬بيده،‭ ‬هكذا‭ ‬ورد‭ ‬معنى‭ ‬فعل‭ ‬رزح‭ ‬في‭ ‬منجد‭ ‬اللغة،‭ ‬فعلى‭ ‬اي‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الاذى‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬الرازح‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬التوصيف؟

فالرازح‭ ‬‮ ‬هو‭ ‬المستسلم،‭ ‬العاجز‭ ‬عن‭ ‬المواجهة،‭ ‬الى‭ ‬الحد‭ ‬الذي‭ ‬ذهب‭ ‬ما‭ ‬بيده،‭ ‬لان‭ ‬ما‭ ‬يواجهه‭ ‬اكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬قدراته‭ ‬وامكانياته‭ ‬كفرد‭. ‬لانه‭ ‬بالاساس‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬جرد‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬معنى‭ ‬يقود‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬بكفة‭ ‬المواجهة‭. ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ولحد‭ ‬الان‭ ‬يمنع‭ ‬اي‭ ‬تجمع‭ ‬بالعلن‭ ‬لثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬فاكثر‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬يتهامسون‭ ‬في‭ ‬اعراض‭ ‬الناس‭.! ‬وهو‭ ‬واقع‭ ‬تحت‭ ‬سياسة‭ ‬التقنين‭ ‬بالريع‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬دخلاً‭ ‬يومياً‭ ‬او‭ ‬شهرياً‭. ‬وهكذا‭ ‬فهو‭ ‬واقع‭ ‬تحت‭ ‬ظل‭ ‬بطالة‭ ‬مستديمة‭ ‬‮ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬معيشته‭ ‬الا‭ ‬كمن‭ ‬ينهش‭ ‬بالحجر،‭ ‬ومن‭ ‬يتعثر‭ ‬رزقه‭ ‬قل‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬تاتيه‭ ‬القوة‭.‬؟‭ ‬ولان‭ ‬المجتمع‭ ‬لم‭ ‬يترب‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬معنى‭ ‬من‭ ‬معاني‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فترى‭ ‬الضعيف‭ ‬يزداد‭ ‬ضعفاً‭ ‬ويتورم‭ ‬الغني‭ ‬غنى‭.‬‮ ‬

من‭ ‬هنا‭ ‬تجد‭ ‬البلد‭ ‬لم‭ ‬تنهض‭ ‬فيه‭ ‬صناعة‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تزدهر‭ ‬فيه‭ ‬زراعة،‭ ‬ولم‭ ‬يتعالى‭ ‬فيه‭ ‬عمران،‭ ‬ازقته‭ ‬القديمة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬من‭ ‬امرها‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تميل‭ ‬جدرانها‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬لتتسند‭ ‬خشية‭ ‬ان‭ ‬تتهاوى‭ ‬السقوف‭ ‬على‭ ‬ساكنيها‭ ‬واي‭ ‬فائض‭ ‬بالدخل‭ ‬تجده‭ ‬يتحول‭ ‬الى‭ ‬عملة‭ ‬صعبة‭ ‬‮ ‬باسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬او‭ ‬يجمد‭ ‬في‭ ‬الخزائن‭ ‬او‭ ‬يبرق‭ ‬على‭ ‬سواعد‭ ‬النساء‭ ‬مصوغات‭ ‬ذهبية‭ ‬من‭ ‬اساور‭ ‬وقلائد‭ ‬،وقد‭ ‬افتى‭ ‬الفقهاء‭ ‬للخازنين‭ ‬فتاوى‭ ‬تجعلهم‭ ‬ينامون‭ ‬قريري‭ ‬الاعين‭ ‬ومن‭ ‬حولهم‭ ‬جار‭ ‬يبيت‭ ‬جوعان‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬العالم‭ ‬تحدث‭ ‬المآسي‭ ‬وينزح‭ ‬المواطنون‭ ‬ويرزح‭ ‬الاخرون‭. ‬وبما‭ ‬ان‭ ‬الرازح‭ ‬من‭ ‬يبقى‭ ‬لانه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬راحلة‭ ‬على‭ ‬اقل‭ ‬تقدير‭ ‬وكما‭ ‬تقول‭ ‬العرب‭ ‬المفلس‭ ‬هو‭ ‬الناجي‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬القافلة،،فهو‭ ‬اذن‭ ‬مشروعاً‭ ‬قادماً‭ ‬لرد‭ ‬الاعتبار،‭ ‬امام‭ ‬الاعصار‭ ‬الذي‭ ‬بدد‭ ‬الشمل،‭ ‬او‭ ‬التسونامي‭ ‬او‭ ‬الغزو‭ ‬او‭ ‬الزلزال‭ ‬او‭ ‬البركان‭ ‬او‭ ‬الانقلاب‭ ‬او‭ ‬الثورة‭ ‬او‭ ‬المرور‭ ‬الطارئ‭ ‬لامواج‭ ‬التتار‭ ‬او‭ ‬تحت‭ ‬اي‭ ‬مسمى‭ ‬اّآخر‭.. ‬فالرازح‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬سيتلقى‭ ‬اثار‭ ‬الصدمات‭ ‬التي‭ ‬تولدها‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التوصيفات‭. ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬خير‭ ‬فيها‭ ‬قطعاً‭. ‬وبما‭ ‬ان‭ ‬المجتمع‭ ‬بالاساس‭ ‬زلزل‭ ‬وانقسم‭ ‬الى‭ ‬من‭ ‬اختار‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬هذه‭ ‬الارتجاجات‭ ‬نافضاً‭ ‬يديه‭ ‬عنكل‭ ‬ارثه‭ ‬متخلياً‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬ذكريات‭ ‬والبومات‭ ‬صور،‭ ‬ونكهة‭ ‬طعام،‭ ‬ورائحة‭ ‬غرف‭ ‬نومه‭ ‬ولحظات‭ ‬خلوته‭ ‬الدافئة،‭ ‬مكتبته،الات‭ ‬عزفه،‭ ‬تحفه‭ ‬تذكارات‭ ‬عائلته،‭ ‬منابر‭ ‬تعريف‭ ‬الناس‭ ‬به،‭ ‬اسم‭ ‬عائلته،محلاته‭ ‬عقاراته،كل‭ ‬هذا‭ ‬عافه‭ ‬لينجو‭ ‬بالعزيزة‭ ‬كما‭ ‬يقال،‭ ‬وكأننا‭ ‬امام‭ ‬مشهد‭ ‬بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم‭ ‬يوم‭ ‬يفر‭ ‬المرء‭ ‬من‭ ‬امه‭ ‬وابيه‭…. ‬اما‭ ‬المضطر‭ ‬فهو‭ ‬اختار‭ ‬ايضاً‭ ‬اللا‭ ‬اختيار‭ ‬وهو‭ ‬البقاء‭_ ‬مجبر‭ ‬اخاك‭ ‬لا‭ ‬بطل‭_ ‬هكذا‭ ‬ودون‭ ‬ان‭ ‬يدري‭ ‬انه‭ ‬سيضطر‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬الانقاض‭ ‬من‭ ‬امام‭ ‬داره‭ ‬‮ ‬المتهدم‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭ ‬او‭ ‬دفع‭ ‬الطين‭ ‬والغرين‭ ‬وجذوع‭ ‬الاشجار‭ ‬عن‭ ‬الشارع‭ ‬المؤدي‭ ‬لمدرسة‭ ‬اولاده‭ . ‬او‭ ‬سيضطر‭ ‬الى‭ ‬دفن‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬قاومت‭ ‬الانقلاب‭ ‬او‭ ‬الثورة‭ . ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬،فالرازح‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نقول‭ ‬انه‭ ‬اكتشف‭ ‬اثناء‭ ‬بقائه‭ ‬ثمة‭ ‬معادلة‭ ‬كثيراً‭ ‬ما‭ ‬تشدقنا‭ ‬بتبنيها‭ ‬وتسلق‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضاً‭ ‬ليظهر‭ ‬كم‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬وايمان‭ ‬بمضمونهاوالتي‭ ‬خلاصتها‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬كله‭ ‬لله‭ ‬وان‭ ‬الوجوه‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تتلألأ‭ ‬من‭ ‬فيض‭ ‬الايمان‭ ‬بالقضاء‭ ‬والقدر‭. ‬‮ ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬المطاف‭ ‬فان‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬لا‭ ‬راد‭ ‬له‭..‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬واتضاح‭ ‬شكل‭ ‬الخارطة‭ ‬الجديدة،‭ ‬بدات‭ ‬الصدمة‭ ‬تقل‭ ‬وطأتها‭ ‬وتخف‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬مجهولاً‭ ‬توضح‭ ‬وما‭ ‬كنا‭ ‬نتوهمه‭ ‬قوة‭ ‬‮ ‬بان‭ ‬ضعفه‭. ‬والذي‭ ‬روج‭ ‬له‭ ‬كحكمة‭ ‬ظهر‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬هزال،‭ ‬والخطاب‭ ‬العاطفي‭ ‬تجرد‭ ‬عن‭ ‬عاطفيته‭ ‬امام‭ ‬مشاهد‭ ‬موغلة‭ ‬بالعنف‭ ‬والقسوة‭ ‬والانفعال‭. ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬جوهر‭ ‬الدين‭ ‬بات‭ ‬واضحاً‭ ‬انه‭ ‬رأي‭ ‬‮ ‬واجتهاد‭ ‬تحصل‭ ‬صاحبه‭ ‬على‭ ‬اجر‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬غير‭. ‬عند‭ ‬هذه‭ ‬الحدود‭ ‬تراجعت‭ ‬الخطوط،‭ ‬كل‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تعنيه‭ ‬حقاً‭ ‬بلا‭ ‬رتوش‭ ‬ولا‭ ‬اضاءات‭ ‬مبهرة‭ . ‬مع‭ ‬اشتداد‭ ‬المحنة‭ ‬على‭ ‬الرازح‭ ‬اقتصاديا‭ ‬وامنيا‭ ‬واضطراره‭ ‬للوقوف‭ ‬مذنبا‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يعرف‭ ‬حجم‭ ‬ذنبه‭ ‬او‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬عقوبته‭. ‬تكيف‭ ‬سريعا‭ ‬‮ ‬وفهم‭ ‬اللعبة‭ ‬االتي‭ ‬انطلت‭ ‬على‭ ‬كثير‭ ‬ممن‭ ‬استخدموا‭ ‬حطبا‭ ‬لها‭ ‬والذين‭ ‬هم‭ ‬نفذوا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬منطقي‭ ‬وغير‭ ‬مدرج‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الالاهي‭. ‬وتفاعل‭ ‬وبدء‭ ‬يتحرك‭.‬

‮ ‬اما‭ ‬النازح‭ ‬فامامه‭ ‬مهام‭ ‬اصعب‭ ‬هي‭ ‬بالاساس‭ ‬تكيف‭ ‬مع‭ ‬المكان‭ ‬البديل‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬فيه‭ ‬لاجئاً‭.‬‮ ‬