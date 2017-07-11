شيرين تنسحب من برنامجها التلفزيوني وتتغنى بإجازتها في بيروت

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عدم‭ ‬تقديمها‭ ‬لموسم‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬“شيري‭ ‬ستوديو”‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬DMC‭.‬

الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬أعلنت‭ ‬أيضا‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬المواهب‭ ‬The‭ ‬voice‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي،‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عدة‭ ‬مواسم‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬قنوات‭ ‬MBC‭.‬

و‭ ‬كشفت‭ ‬المغنية‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬الأسباب‭ ‬بقولها‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬التكرار،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعدة‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬تستعد‭ ‬لبطولة‭ ‬فيلم‭ ‬سينمائي‭ ‬جديد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتحضيرها‭ ‬لألبوم‭ ‬جديد‭.‬

وكانت‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬قد‭ ‬اصطحبت‭ ‬ابنتيها‭ ‬هنا‭ ‬ومريم‭ ‬معها‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬هناك،‭ ‬ونشرت‭ ‬صور‭ ‬لها‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬الحفل‭ ‬مع‭ ‬ابنتيها‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أنستجرام‮»‬،‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬وعلقت‭ ‬قائلة‭:‬‭ ‬‮«‬أحلى‭ ‬وقت‭ ‬اللي‭ ‬بكون‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬بناتي‭ ‬وأحلى‭ ‬أجازة‭ ‬لما‭ ‬بكون‭ ‬في‭ ‬بيروت‮»‬‭.‬