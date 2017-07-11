شيرين تنسحب من برنامجها التلفزيوني وتتغنى بإجازتها في بيروت

القاهرة – الزمان
أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عدم تقديمها لموسم جديد من برنامج “شيري ستوديو” الذي قدمته على قناة DMC.
الفنانة المصرية أعلنت أيضا انسحابها من برنامج المواهب The voice بشكل نهائي، الذي قدمته على مدار عدة مواسم على شاشة قنوات MBC.
و كشفت المغنية المصرية عن الأسباب بقولها إنها لا تريد التكرار، هذا بالإضافة إلى أنها مرتبطة بعدة أعمال فنية أخرى، حيث تستعد لبطولة فيلم سينمائي جديد، بالإضافة لتحضيرها لألبوم جديد.
وكانت شيرين عبدالوهاب قد اصطحبت ابنتيها هنا ومريم معها مؤخرا إلى بيروت لإحياء حفل هناك، ونشرت صور لها عقب انتهاء الحفل مع ابنتيها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكانت في جولة معهم في بيروت، وعلقت قائلة: «أحلى وقت اللي بكون فيه مع بناتي وأحلى أجازة لما بكون في بيروت».