نادين الراسي تؤكد أن صورها الحميمة قديمة

بيروت -الزمان : تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن الصور الحميمة التي جمعت بينها وبين الطبيب نادر لطوف وأحدثت ضجة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها صور قديمة.
وقالت الراسي خلال استضافتها في برنامج «حديث البلد» الذي تقدمهمن بيروت الإعلامية
منى أبو حمزة على شاشة «أم تي في» اللبنانية: «إن الموضوع صار ورائي منذ فترة بعيدة وهو بني على أسس لم تعد موجودة اليوم. المشاكل جمعتنا واليوم كل واحد منا في طريق، لست أول شخص يختار الإنسان الخطأ، وأنا أخطأت في الاختيار كغيري من الناس، عندما نبني علاقة على مشاكل فلن تكون مثمرة، وما بني على باطل فهو باطل، وأنا مقتنعة بالمصير الذي وصلت إليه هذه العلاقة».
و أضافت: «كُشفت الصور بعد 5 أشهر على انتهاء العلاقة، المهم أن نتابع حياتنا وأن نحب، وليس خطأ أن نسيء الاختيار في مكان ما، نحن بشر والحياة لنا، وأكتر ناس عرفوا الصح هني اللي عملوا الغلط، أنا أعيش مرحلة جديدة من حياتي وربحت ما هو أكثر أهمية»