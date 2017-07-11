نادين الراسي تؤكد أن صورها الحميمة قديمة

بيروت‭ -‬الزمان‭ : ‬تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نادين‭ ‬الراسي،‭ ‬عن‭ ‬الصور‭ ‬الحميمة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الطبيب‭ ‬نادر‭ ‬لطوف‭ ‬وأحدثت‭ ‬ضجة‭ ‬عبر‭ ‬صفحات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬صور‭ ‬قديمة‭. ‬

وقالت‭ ‬الراسي‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حديث‭ ‬البلد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تقدمهمن‭ ‬بيروت‭ ‬الإعلامية‭ ‬

‭ ‬منى‭ ‬أبو‭ ‬حمزة‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬‮«‬أم‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬اللبنانية‭:‬‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الموضوع‭ ‬صار‭ ‬ورائي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬بعيدة‭ ‬وهو‭ ‬بني‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬موجودة‭ ‬اليوم‭. ‬المشاكل‭ ‬جمعتنا‭ ‬واليوم‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منا‭ ‬في‭ ‬طريق،‭ ‬لست‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬يختار‭ ‬الإنسان‭ ‬الخطأ،‭ ‬وأنا‭ ‬أخطأت‭ ‬في‭ ‬الاختيار‭ ‬كغيري‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬عندما‭ ‬نبني‭ ‬علاقة‭ ‬على‭ ‬مشاكل‭ ‬فلن‭ ‬تكون‭ ‬مثمرة،‭ ‬وما‭ ‬بني‭ ‬على‭ ‬باطل‭ ‬فهو‭ ‬باطل،‭ ‬وأنا‭ ‬مقتنعة‭ ‬بالمصير‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‮»‬‭.‬

و‭ ‬أضافت‭:‬‭ ‬‮«‬كُشفت‭ ‬الصور‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاقة،‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نتابع‭ ‬حياتنا‭ ‬وأن‭ ‬نحب،‭ ‬وليس‭ ‬خطأ‭ ‬أن‭ ‬نسيء‭ ‬الاختيار‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما،‭ ‬نحن‭ ‬بشر‭ ‬والحياة‭ ‬لنا،‭ ‬وأكتر‭ ‬ناس‭ ‬عرفوا‭ ‬الصح‭ ‬هني‭ ‬اللي‭ ‬عملوا‭ ‬الغلط،‭ ‬أنا‭ ‬أعيش‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬حياتي‭ ‬وربحت‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‮»‬