صحافي بريطاني في دبي يقتل زوجته خلال شجار عائلي

دبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬لصحافي‭ ‬بريطاني‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬الامارة‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬اماراتية‭ ‬تهمة‭ ‬قتل‭ ‬زوجته‭ ‬بمطرقة‭ ‬خلال‭ ‬شجار‭ ‬بينهما،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬دبي‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدات‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬فرانسيس‭ ‬ماثيو‭ ‬الموقوف‭ ‬احيل‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬بعدما‭ ‬اقر‭ ‬بقتل‭ ‬زوجته‭ ‬انما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬خلال‭ ‬شجار‭ ‬اندلع‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬زوجية،‭ ‬وان‭ ‬السلطات‭ ‬تقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بمراجعة‭ ‬القضية‭ ‬والتحدث‭ ‬الى‭ ‬شهود‭.‬

واوضح‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬ان‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬تلقت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬يدعي‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬زوجته‭ ‬تعرضت‭ ‬لاعتداء‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللصوص‭ ‬في‭ ‬منزلهما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جميرا،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬اظهرت‭ ‬وفاتها‭ ‬جراء‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬تلقتها‭ ‬على‭ ‬راسها‭ ‬اثارت‭ ‬الشبهات‭ ‬حول‭ ‬الزوج‭.‬

واثناء‭ ‬التحقيق‭ ‬معه،‭ ‬اقر‭ ‬ماثيو‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬غلف‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الناطقة‭ ‬بالانكليزية‭ ‬بمهاجمة‭ ‬زوجته‭ ‬والقاء‭ ‬مطرقة‭ ‬في‭ ‬اتجاهها،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يقصد‭ ‬قتلها‭. ‬ويواجه‭ ‬الصحافي‭ ‬البريطاني‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬دين‭ ‬بالقتل‭ ‬غير‭ ‬العمدي،‭ ‬الى‭ ‬المؤبد‭ ‬اذا‭ ‬دين‭ ‬بالقتل‭ ‬عمدا،‭ ‬بحسب‭ ‬احكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الاتحادي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

ويقيم‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬اجنبي‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭.‬