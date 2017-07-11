فرار جماعي من حرائق كاليفورنيا وإعلان الطوارئ في مقاطعة كندية

لوس‭ ‬انجليس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تواصلت‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الاثنين‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬قاطني‭ ‬الولاية‭ ‬الأميركية‭ ‬ذات‭ ‬اكبر‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭.‬

وشمالا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية،‭ ‬أعلنت‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬فيما‭ ‬حاول‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬جاهدين‭ ‬إخماد‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬والرياح‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬انتشارها‭.‬

واندلعت‭ ‬أسوأ‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬سان‭ ‬لويس‭ ‬أوبيسبو‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬حيث‭ ‬التهم‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬يعرف‭ ‬بـاسم‭ ‬‮«‬حريق‭ ‬ألامو‮»‬‭ ‬حوالى‭ ‬29‭ ‬ألف‭ ‬فدان‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬117‭ ‬كلم‭ ‬مربع‭) ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬دائرة‭ ‬الغابات‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬1200‭ ‬عنصر‭ ‬يحاولون‭ ‬إخماده‭.‬

وأشارت‭ ‬دائرة‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬والحراراة‭ ‬والجفاف‭ ‬سيستمر‭ ‬لعدة‭ ‬أيام‭ ‬مقبلة‭ ‬وأنه‭ ‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الحريق‭.‬

ودفعت‭ ‬حرائق‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬إجلاء‭ ‬نحو‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬فيما‭ ‬فر‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬غرب‭ ‬كندا‭ ‬وحيث‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إلى‭ ‬نشوب‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬حريق‭ ‬بدرجات‭ ‬متباينة‭.‬

وبحسب‭ ‬دائرة‭ ‬الغابات‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬حريق‭ ‬ألامو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬سانتا‭ ‬باربارا،‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬ولوس‭ ‬انجليس‭ ‬ويعد‭ ‬حاليا‭ ‬الحريق‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مشتعلا‭ ‬في‭ ‬الولاية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬احتواء‭ ‬الحرائق‭ ‬تهدف‭ ‬تحديدا‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬قمم‭ ‬الجبال‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬رئيسية‭ ‬مثل‭ ‬خط‭ ‬للكهرباء‭ ‬بتوتر‭ ‬عال‭ ‬يمد‭ ‬المدن‭ ‬المجاورة‭ ‬بالطاقة‭.‬

وفي‭ ‬مقاطعة‭ ‬سانتا‭ ‬باربارا،‭ ‬يشتعل‭ ‬حريق‭ ‬يهدد‭ ‬مئات‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬سانتا‭ ‬اينز‭ ‬حيث‭ ‬تسبب‭ ‬بإخلاء‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬للشبيبة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬اعلنته‭ ‬السلطات‭.‬

وأفادت‭ ‬الدائرة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬غابة‭ ‬لوس‭ ‬بادريس‭ ‬الوطنية‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬دي‭ ‬سي‭-‬10‮»‬‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإطفاء‭ ‬لمنع‭ ‬امتداد‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬التهم‭ ‬حوالي‭ ‬10800‭ ‬فدان‭.‬

وقد‭ ‬تسبب‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬سانتا‭ ‬باربارا‭ ‬بتدمير‭ ‬20‭ ‬مبنى‭ ‬فيما‭ ‬يهدد‭ ‬150‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬دائرة‭ ‬الغابات‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭.‬

حالة‭ ‬الطوارئ

قالت‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬سارة‭ ‬غوستافسون،‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬تبدل‭ ‬إطارات‭ ‬سيارتها‭ ‬عندما‭ ‬رأت‭ ‬سحب‭ ‬الدخان‭ ‬تتصاعد‭.‬

واندفعت‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬انقاذ‭ ‬قططها‭ ‬الست‭ ‬فيما‭ ‬تلونت‭ ‬السماء‭ ‬باللونين‭ ‬البرتقالي‭ ‬والأسود‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬‮«‬مرعب‮»‬‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيرها‭.‬

واضطرت‭ ‬غوستافسون‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬الليلة‭ ‬مع‭ ‬قططها‭ ‬في‭ ‬ملجأ‭ ‬تابع‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بعدما‭ ‬ملأ‭ ‬الدخان‭ ‬والرماد‭ ‬منزلها‭.‬

وفي‭ ‬مقاطعة‭ ‬بوت‭ ‬دمر‭ ‬حريق‭ ‬آخر‭ ‬حوالي‭ ‬5600‭ ‬فدان‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬فيما‭ ‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬35‭ ‬بالمئة‭ ‬منه‭ ‬بحلول‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين،‭ ‬وفقا‭ ‬لدائرة‭ ‬الغابات‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭. ‬وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬أنه‭ ‬تسبب‭ ‬بإصابة‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭.‬

وتعاني‭ ‬معظم‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفرونيا‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬شديدة‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬43‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬تشهد‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حرائق‭ ‬غابات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭.‬

وأما‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية‭ ‬بكندا،‭ ‬فأعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬المقاطعة‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬فيما‭ ‬حاول‭ ‬آلاف‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬إخماد‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتم‭ ‬إخلاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬وسط‭ ‬المقاطعة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬الكندي‭ ‬رالف‭ ‬غودال‭.‬

وصرح‭ ‬غودال‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬231‭ ‬حريقا‭ ‬مشتعلا‭ (…) ‬عشرة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قريبة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬مأهولة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطورتها‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬كيفن‭ ‬سكريبنك‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية،‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ناشونال‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬أن‭ ‬العواصف‭ ‬الرعدية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬الجمعة‭ ‬تسببت‭ ‬بمعظم‭ ‬الحرائق‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الجفاف‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نركز‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وإبقاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرائق‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬التجمعات‭ ‬السكانية‭ ‬وحماية‭ ‬الطرقات‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬