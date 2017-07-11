الرافدين: سلفة الخمسة ملايين تخضع لتقاطع معلومات

بغداد- صباح الخالدي

اكد مصرف الرافدين ان منح سلفة الخمس ملايين دينار لموظفي دوائر الدولة تخضع لعملية تقاطع معلومات وبيانات مع الاستمارات الالكترونية التي يتم ملؤها من قبل طالب السلفة .وقال بيان امس ان (المصرف يقوم بعملية تقاطع معلومات للاسماء التي ترد من قبل دوائر الدولة الذين تقدموا للسلفة لغرض التأكد من امكانية ايجاد ما بذمتهم من سلف سابقة)، واشار الى انه (بعد الانتهاء من عملية التقاطع ترسل الاسماء وعلى شكل دفعات الى الفرع المعني الذي سيقوم بالمنح).وكان المصرف قد اعلن ان التقديم على سلفة خمسة ملايين دينار لموظفي دوائر الدولة تكون عبر طريقتين.وقال المصرف في بيان ان (عملية المنح تكون عن طريق صلاحية دائرة الموظف الذي يروم الحصول على السلفة وذلك عبر قيام مدير حساباتها بتقديم كتاب مرفق مع (قرص) نظام رواتب موظفي الدائرة الى فرع المصرف المخول بمنح السلفة لاستكمال الإجراءات وصرفها بفترة قصيرة جدا دون صحة صدور أو تأييد استمرار بالخدمة أو الراتب)، واضاف ان (المصرف لا يكتفي فقط بالتقديم على الموقع الالكتروني وانما يكون التقديم عن طريق دائرة الموظف ليتم توطين راتبه عند الفرع المعني بمنح السلفة)، واكد (المصرف استمراره بمتابعة المقترضين السابقين الذين تسلموا القروض والسلف )، وتابع البيان ان (المصرف مستمر بمتابعة المقترضين الذين تسلموا القروض والسلف من المصرف وتحديدا من الموظفين والمواطنين ولم يقوموا بتسديدها)، مشيرا الى ان (المصرف اتخذ خطوات قانونية والية مناسبة في ذلك).واعلن المصرف عن منح قروض مالية لدعم الموظفين والمواطنين لشراء وحدات سكنية.وقال في بيان سابق ان (المصرف قرر منح القروض لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع السكنية الاستثمارية التي يتم تمويلها)، واضاف ان (منح القروض ياتي لغرض دعم الموظفين والمواطنين لشراء وحدات سكنية والتي بلغت نسب الانجاز فيها 60 بالمئة)، داعيا (الشرائح المشمولة الى (زيارة موقعه وفروعه المنتشرة ببغداد والمحافظات للاطلاع على التعليمات الخاصة بذلك).