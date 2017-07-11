الدوحة تنفي التلويح بالخروج من مجلس التعاون

موسكو – الزمان

نفت السفارة القطرية لدى موسكو امس صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام افادت بمنح قطر منحت الدول المقاطعة مهلة ثلاثة أيام، لتلبية شروطها، ملّوحة بالخروج من مجلس التعاون الخليجي.واكد مصدر في السفارة في تصريح (عدم صحة الخبر)، مشيرًا الى أنه (كاذب ومفبرك)، وتابع (لم يصدر عن وزير خارجية قطر أي رسالة أو تصريح بشأن منح دول الحصار مهلة ثلاثة أيام).وأعرب المصدر عن ( الأسف من استمرار وسائل إعلام دول الحصار في نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والتلفيقات، التي تعد جزءًا من الحملة الإعلامية التحريضية ضد قطر)، على حد قوله.وقالت وسائل إعلام مساء اول امس أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أرسل خطابا إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني يتضمن شروط الدوحة للبقاء في المجلس.وأضافت الوسائل أن رئيس الدبلوماسية القطرية قال في رسالته إن (دولة قطر تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالي، وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسميا خروجنا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولن نلتزم بقراراته السابقة واللاحقة).