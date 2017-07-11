حزب تركي يحذّر من مخططات تشكيل إسرائيل ثانية في كردستان

الإتحاد الوطني لـ (الزمان): أحداث المنطقة تنتج خرائط جديدة وفرضنا شروطاً للإستفتاء

بغداد – شيماء عادل

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن فرض ثلاثة شروط على الحزب الديمقراطي الكردستاني للمضي بمشروع استفتاء الاقليم ، مشيرا الى ان لقوات البيشمركة الحق في المناطق المحررة، فيما حذر حزب الوطن التركي من مخططات تسعى الى تشكيل اسرائيل ثانية تحت مسمى كردستان. وقال النائب عن الاتحاد شوان الدواودي لـ (الزمان) امس ان (التطورات الاخيرة التي حدثت في المنطقة ستنتج خرائط سياسية جديدة حسب مصالح الولايات المتحدة الامريكية وروسيا)، اما بشأن تصريحات تركيا بشأن تشكيل اسرائيل ثانية بمسمى كردستان فعلق داود انه (ليس من الغريب ان نسمع من تركيا تصريحات كهذه لاسيما ان الجميع يعلم بحسب خطاب رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي اكد ان هناك تعاونا وتنسيقا عاليا وجيدا بين الاقليم والحكومة)، لافتا الى ان (موضوع نجاح او فشل استقلال الاقليم مرتبط بالبيت الكردي الداخلي ووحدته ووحدة خطابه بالتالي اي تصريحات اوتهديدات او تكهنات اخرى لن تعرقل المسيرة الا اذا لم ننجح في توحيد البيت الكردي)، مضيفا ان (الاتحاد أشترط خلال اجتماعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني شمول المناطق المتنازع عليها بالاستفتاء وتفعيل برلمان الاقليم بالاضافة الى ان يكون الهدف من الاستفتاء هو تمهيدا للاستقلال وعدم استخدامه وسيلة ضغط)، مبينا ان (الديمقراطي الكردستاني لديه مبادرات لاعادة تفعيل البرلمان تمهيدا للمضي بالاستفتاء بالاضافة الى ان الاحزاب الكردية الاخرى تؤيد الشروط التي وضعناها واذا لم يتم تنفيذها سنبقى خارج الاستفتاء او حتى دعمه)، واوضح الداودي ان (الاقليم لن يذهب الى اي خيار غير التفاهم والاتفاق مع بغداد بشأن موضوع الاستفتاء او اي موضوع سياسي اخر)، مؤكدا (نحن لا نكترث بالدعم الاقليمي او الدولي لمشروع الاستقلال اكثر من الاهتمام بوحدة الصف الكردي اما الدول الاقليمية او الحكومة المركزية فلم تبد اي اعتراض تجاه مشروع الاستفتاء وانما كان عن توقيتات تنفيذه ، وبشأن المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة فمثلما للحشد الشعبي الحق في المناطق التي حررها فللبيشمركة الحق ايضا في ذلك). فيما رأى مستشار مجلس الامن في الاقليم مسرور البارزاني احتياج العراق الى ستراتيجية لاعمام الامن والسلام. وقال البارزاني على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ان (العراق بحاجة الى ستراتيجية لكي يعم الامن والسلام)، ويبحث رئيس الاقليم مسعود البارزاني الذي يزور اوربا حاليا مع وزارة الدفاع البلجيكية موضوع استقلال الاقليم. وقال بيان امس ان (البارزاني ناقش في اجتماع مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي وعدد اخر من الوزراء موضوع استقلال كردستان). من جهة اخرى حذر القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي البارزاني من مغبة التمسك بالأراضي المحررة.وقال الطليباوي في تصريح امس إن (تحقيق النصر على داعش في نينوى لا يعني توقف العمليات العسكرية القتالية)، مشدداً على (أهمية إخضاع الأراضي لسيطرة الدولة ومنها سهل نينوى وجميع الأراضي التي تسيطر عليها قوات البيشمركة)، مضيفا (لا نستبعد استخدام القوة ضد البيشمركة اذا رفضت الانصياع لأوامر العبادي بتسليم الأراضي المحررة للقوات الأمنية) على حد تعبيره. محذرا (البارزاني من مغبة التمسك بالأراضي المحررة). الى ذلك اكد رئيس حزب الوطن التركي دوغو بريتشك ان امريكا واسرائيل تهددان المنطقة والعلاقات بين الدول من خلال التخطيط لتشكيل اسرائيل ثانية تحت مسمى كردستان. وقال بريتشك خلال لقائه رئيس مركز الدراسات الستراتيجية علي أكبر ولايتي في طهران امس ان (امريكا واسرائيل تهددان وحدة الاراضي في المنطقة والعلاقات بين الدول).