صلاح الدين تشن عملية الثأر لشهداء الإعلام

تحذيرات دولية: هزيمة داعش في الموصل لاتعني نهاية خطر التطرف

بغداد – قصي منذر

حذر التحالف الدولي من أن النصر في الموصل لا يمثل نهاية التهديد العالمي لداعش.وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند في بيان (حان الوقت لاتحاد كل العراقيين لضمان هزيمة داعش في باقي العراق وعدم السماح أبدا بعودة الظروف التي أدت إلى صعود داعش في العراق). الى ذلك، حذر محللون من أن خسارة الموصل تشكل ضربة كبيرة لداعش ، لكنها لا تعني نهاية مسلحيه.وقال المحلل في معهد(دراسات الحرب) باتريك مارتن انه (ينبغي ألّا ننظر إلى استعادة الموصل على أنها نهاية تنظيم داعش).وأوضح (إذا لم تتخذ قوات الأمن خطوات لضمان الحفاظ على المكاسب ضد داعش على المدى الطويل، فإن التنظيم يمكن أن يعود نظريًا ويستعيد السيطرة على مناطق حضرية). وحذرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية من أن التطرف سيستمر طالما لم تتغير ظروف (الفوضى الطائفية). وقالت في تقرير بعنوان (نهاية داعش وشيكة ولكن خصومه يخشون استعداد مسلحيه للظهور باسم جديد)، واضافت إن (مسلحي التنظيم يواجهون ساعاتهم الأخيرة في الموصل، كما أن مدينة الرقة معقلهم في سوريا تحت الحصار، ويبدو أن الدولة التي كان التنظيم يسعى لإقامتها توشك على الانتهاء،إذ يعتقد أن الكثير من مسلحي التنظيم فروا وسط جموع المدنيين التي غادرت الموصل، وسيكون هدفهم الآن زعزعة الاستقرار واستعادة بعض المناطق)، مضيفة أن (التنظيم يعد العدة لخسائره في المناطق منذ نحو عام، ونقل كبار قادته إلى محافظة دير الزور الثرية بالنفط شرقي سوريا، وعلى وجه الخصوص بلدة الميادين والبلدات الصحراوية على طول الحدود بين سوريا والعراق).وتابعت (لا يبدو أن هناك خطة لحكم الموصل أو السيطرة الأمنية عليها بعد طرد مسلحي التنظيم، وهو الحال ذاته في المناطق الأخرى التي تم تحريرها من التنظيم)، مشيرة الى أن (التنظيم نشأ نتيجة للفوضى الطائفية في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 وكان وقودها هو مقاومة الأقلية السنية لما يبدو أنه الأجندة الموالية للشيعة في بغداد)، محذرة من أن (التطرف سيستمر طالما لم تتغير الظروف). في غضون ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم تعرض اليها المدنيون في الموصل خلال المعارك التي شهدتها لتحريرها من داعش.وقالت مديرة الابحاث في امنستي لمنطقة الشرق الاوسط لين معلوف في بيان ان(الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الانسانية من جانب كل اطراف النزاع لا يجب ان تبقى من دون عقاب)، بحسب قولها.واضافت انه (يجب ان يتم فورا تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها اجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوافر فيها ادلة جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه التحقيقات).ويأتي بيان امنستي بعيد اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي انتصار العراق على(الوحشية والإرهاب) وتحرير الموصل.واكدت امنستي استنادا الى ابحاث اجرتها وإفادات شهود عيان جمعتها ان تنظيم داعش ارتكب(انتهاكات خطرة للقانون الدولي الانساني) و(جرائم حرب) من بينها خصوصا استخدام المدنيين دروعا بشرية وارتكاب(جرائم قتل بدون محاكمات طالت مئات ان لم يكن آلاف الرجال والنساء والاطفال ممن حاولوا الفرار وعلق جثثهم في مناطق عامة).بالمقابل اتهمت المنظمة القوات العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشن هجمات(غير قانونية) باستخدام القوة غير المتكافئة في بعض الحالات، واوردت مثالا على ذلك ما حصل في 17 آذار حين قتل 105 مدنيين في غارة جوية نفذها التحالف عن طريق الخطأ.وقالت المنظمة ان (القوات العراقية والتحالف الدولي لم ينجحا في توفيق تكتيكاتهما مع الواقع الميداني واستمرا في استخدام اسلحة متفجرة تفتقر الى الدقة)، على حد قولها.واضافت ان (استخدام داعش المدنيين دروعا بشرية لا يقلل من الواجب القانوني للقوات الموالية للحكومة العراقية في حماية المدنيين). واعترفت المنظمة بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين في ظل الأساليب التي يستخدمها داعش، لكنها حملت السلطات العراقية والتحالف المسؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية. وقالت أنه لاجدوى من إسقاط المنشورات التي تحذر من الهجمات لأن داعش فرض قيودا شديدة على حركة المدنيين. ورجحت المنظمة أن يكون عدد القتلى في غرب الموصل وحده أعلى من الرقم الذي قدرته جماعة المراقبة (إيروورز) ويبلغ .3706وقال التقرير إنه (ربما لن يتسنى أبدا معرفة العدد الحقيقي للقتلى في معركة غرب الموصل). في هذه الاثناء ، بدأت قوات امنية في صلاح الدين عملية عسكرية للثأر لشهداء الإعلام وتحرير قرية إمام غربي جنوب ناحية القيارة غرب الموصل. وقال قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن جمعة عناد في بيان امس (شرعت قواتنا بعملية صولة الثأر، بالتنسيق مع قيادات عمليات نينوى ومشاركة مديرية شرطة صلاح الدين، لاستعادة قرية إمام غربي جنوب القيارة من سيطرة داعش)، مؤكدًا انه (سيتم تحرير القرية في القريب العاجل واخذ الثأر لشهداء الإعلام الذين نالوا شرف الشهادة في هذه القرية).واستشهد مراسل ومصور حربيان عندما شن داعش هجومًا على القرية الجمعة الماضي. وأقدم عناصر داعش على اعدام ثلاثة اشخاص بينهم أحد منتسبي قيادة شرطة صلاح الدين كان مرافقًا للملاك الاعلامي لقناة فضائية إلى القرية المذكورة بعد اسره مع اثنين اخرين. وافاد ضابط بالجيش وسكان القرية امس بسيطرة عناصر داعش على معظم أنحاء القرية برغم فقدانه السيطرة على معقله بالمدينة وذلك باستخدام أساليب حرب العصابات مع تداعي (الدولة) التي أعلنها.وقال الضابط إن عناصر داعش المدججين بالأسلحة الآلية وقذائف المورتر يسيطرون الآن على أكثر من 75 بالمئة من القرية التي تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة وإن من المتوقع وصول تعزيزات إلى المنطقة.