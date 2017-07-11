تضارب الأنباء بشأن مصير البغدادي برغم سقوط دولته المزعومة

الحياة تعود تدريجياً إلى الموصل المحرّرة بالكامل

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

بدأت الحياة تعود تدريجيًا الى مدينة الموصل بأسرها بعد القضاء على أخر جيوب تنظيم داعش في المدينة، فيما شرعت القوات الأمنية امس بعملية واسعة لإزالة مخلفات داعش من الأزقة والأحياء التي كان يسيطر عليها.وتقوم ملاكات الهندسة العسكرية بتفكيك الآلاف من الألغام التي زرعها داعش بطريقة معقدة وخطرة.كما بدأت القوات الأمنية بالسماح لبعض الأسر بتفقد ممتلكاتها في المناطق المؤمنة من المتفجرات.وشهدت أحياء أخرى من غرب الموصل عودة جزئية لبعض الأسر إلى مساكنها برغم تضرر البنى التحتية للمدينة وانعدام الخدمات. في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ارتياحه لطرد داعش من الموصل.وقال لافروف لصحفيين على هامش اجتماع وزاري غير رسمي لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا عقد في النمسا امس (تسرنا هزيمة داعش بطبيعة الحال)، مذكرا في الوقت ذاته بـ(الحملة الإعلامية الغربية المعادية لروسيا أثناء عملية تحرير شرق حلب السورية)، مشيرًا إلى أن (عملية تحرير الموصل على خلاف تحرير حلب تجري بشكل عشوائي، مما يزيد من الصعوبات وربما الضحايا)، على حد قوله.وبحسب لافروف فإن (عملية تحرير شرق حلب تمت بخسائر أقل كثيرا للبنى التحتية المدنية)، مضيفًا (لعل الثمن الذي سنضطر لدفعه في سبيل الانتصار على الإرهاب سيكون غاليا في كل الأحوال)، مؤكدا في الوقت ذاته أن الغرب (لا يرى الخشبة في عينه)، في اشارة واضحة للمثل الذي يقول (يرى القشة فى عين أخيه ،ولا يرى الخشبة فى عينه). واعلنت الهند عن رغبتها في المشاركة باعادة اعمار المناطق المحررة في العراق .وافاد بيان لمكتب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بأن هذه الرغبة جاءت على لسان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية أم جي أكبر . واوضح البيان ان الجعفري اجرى اتصالا هاتفيا مع أكبر حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد ونيودلهي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يحقـق مصالح الشعبين الصديقين. وأكـد الجعفري خلال الاتصال أن (العراق يتطلع لاستمرار دعم المجتمع الدولي، ومساعدته في إعادة إعمار المدن العراقية) ، واضاف أنه سيزور الهند قريبا في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.من جهته قدم أكبر (تهاني الهند بمناسبة الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة بكل صنوفها في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتحرير مدينة الموصل)، مؤكدا رغبة بلاده في (أداء دور في إعادة إعمار المناطق المحررة، ومساعدة العراق في المجالات كافة).وبإعلان تحرير الموصل ، عاوت وسائل اعلامية وجهات رسمية امس الحديث عن مقتل زعيم داعش ابو بكر البغدادي في سوريا، فقد افاد مصدر محلي في محافظة نينوى امس بأن تنظيم داعش في تلعفر أعلن في بيان مقتضب جدا عن مقتل البغدادي وتحدث عن قرب إعلان اسم (خليفته الجديد)، مشيرا الى أن التنظيم دعا مسلحيه الى مواصلة ما سماه (الثبات في المعاقل).لكن مصدرًا محليًا في كركوك قال في وقت لاحق إن (تنظيم داعش في الحويجة تفاجأ بصدور بيان مقتل البغدادي في تلعفر واصدر بيانا مقتضبا يرفض ما جاء فيه من معلومات،عادا إياها مفبركة وتدفع الى الفتنة وشق الصف في دولة الخلافة).واتهم البيان قادة داعش في تلعفر بـ(الانقلاب على الخليفة الشرعي)، في إشارة الى البغدادي، لافتا الى أن (الخلافات دبت بين أقطاب داعش وبدأت تبرز بشكل لافت في الساعات الماضية).وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الامريكية في بيان مقتضب إنها (لا تملك أية معلومات مؤكدة عن التقارير التي تحدثت عن مقتل البغدادي). بدوره، قال المرصد السوري امس أنه يمتلك (معلومات مؤكدة ) عن مقتله. وافاد بأن قيادات من الصف الأول في تنظيم داعش موجودة في ريف دير الزور أكدت للمرصد مقتل البغدادي . واضاف(علمنا اليوم ولكن لا نعرف متى أو كيف فارق الحياة)، مشيرا إلى أنه (قتل في شرق دير الزور على الحدود مع العراق).في غضون ذلك، طالب نائب محافظ كركوك رئيس المجلس العربي راكان سعيد الجبوري بتعزيز تسليح قوات تحرير الحويجة التي يبلغ تعدادها 1250 مقاتلًا مسجلين بصورة رسمية في الحشد الشعبي.وقال خلال مؤتمر صحفي إن (عرب كركوك يباركون الانتصارات في الموصل، وهي ثمرة تضحيات القوات الامنية من كافة التشكيلات وعودة المدينة الى حضن الوطن واعلان هزيمة دولة الخرافة)، مستدركًا (اننا نحتفي بهذا الانتصار ولكن قلوبنا يعتصرها الالم على الحويجة وهي مغتصب منذ ثلاث سنوات عجاف). ولفت الى ان( اهالي القضاء يعانون القحط والقتل والنزوح في اقصى اشكالها وهذا اقرب للابادة الجماعية).ودعا الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الدولي والامم المتحدة واقليم كردستان وادارة كركوك الى (ان يقفوا وقفة جادة وعاجلة لتحرير الحويجة)، واضاف(اننا لا نفرق بين ارض الحويجة وتلعفر فإن المناطق جميعها اراض عراقية، ولكن المهم اعادة النازحين اليها وانهاء معاناتهم ).