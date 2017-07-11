مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م -6

الحاكم السياسي للكاظمية برتبة مارشال يُقتل في مدينة النجف

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

ناديت على جماعتي وقلت لهم اريدكم ان لا تفترقوا في هذه الليلة اذا العسكر دخلوا على رسلهم نسلم قبل الناس لكن اذا حاول الدخول الى البيوت والتعرض للعائلات سنهاجمهم ونذبح فيهم حتى يقضوا علينا جميعا قالوا بارك الله فيك سيسجل التاريخ لك هذا الموقف الشجاع ونحن على اتم الاستعداد ثم ان الجماعة جاءوا وقالوا يا خليل تعال لنذهب خلف خان الكابولي لكي نشاهد العسكر فذهبنا وهناك شاهدنا ثلاثين خيالا او اكثر من الهنود يحملون بنادق ورماحا فيها اعلام وكانوا متجهين الى الخان قالوا لنذهب للقائهم. ومشينا نحوهم وكانوا بصحبتي السيد خليل من المدامغة وما شاء الله وكان لابسا عمامة وابن الحاج مجيد والاغا منجو النواب وما ان شاهدنا العسكر حتى مدوا بنادقهم علينا واحد منا اخرج منديلا ابيض واخذ يلوح به اقتربنا منهم قال الامر من هو رئيس المدينة قلنا كم واحد من المسؤولين ذهبوا الى بغداد للقاء القائد قال الامر اني اعرف خليل الاستربادي اجبته انا لست رئيسا للمدينة واسكن كربلاء قال لا تتكلم كلمة واحدة قلت (اكلته) بنائي اصير امير يصير معلوم (راح اسوق الحمير)! قال لياتي خليل عندي وكان الامر هذا يركب فرسا ومعه واحد من المشاة لابس عقالا وهو هندي من اهل الكاظم قال الامر اسمع يا خليل ان لم تصدقني الحديث ارميك بالرصاص قلت له امر قال لديكم (جرمن) في المدينة قلت كلا ليس لدينا جرمن فقال اين توجد الحكومة اجبته لقد غادروا قبل اسبوع لا يوجد أحد منهم فقط يوجد عسكر من المشاة واغلبهم الان مرضى يرقدون في المدرسة التي بجوار السراي قال ارسل اليهم احدا ليأتي بهم الينا ناديت السيد خليل ليقوم بهذه المهمة لكنه خاف وذهب بحال سبيله اني اعلم انه لا يمكن لاحد ان يأتي بهم لان هناك الاف الناس واقفين يتفرجون والنساء بلا حساب يتكلمون على العسكر ويبكون على اولادهم المفقودين في الحرب في هذه الاثناء وبينما انا حائر قال نحن نذهب اليهم افضل كثيرا مشينا معهم وصلنا الى سكة القطار النساء هناك صحن (يبو) وكأنهن شاهدن شيئا القائد ارسل رجلين لغرض اخراج العسكر من المدرسة واخذهم اني مع جماعتي توارينا بين الناس المحتشدين الامر قال ابو عمامة وابو كلاو وكم واحد امشوا معي الامر يقصد بابي كشيدة حسين الصراف وهو رجل كبير وسمين وليس له اي شبه بي وابو كلاو (شاهزاده) حسين وهو ابيض وسمين وهو يظنه اغا منجو وهو اسود وضعيف اخذوهم وذهبوا! حسين الصراف لا يقدر على السير العسكر يقول له خليل امش فيقول والله اني حسين الصراف فيصيح به امشي وهم خيالة ذهبوا بهم الى الخيمة لا فراش فيها ولا طعام جلسوا على الارض وكانوا خمسة اشخاص واربعة من الهنود واقفين حرسا عليهم وبقوا هكذا الى الصبح قبل طلوع الشمس جاءهم امر سألهم من انتم قالوا موقوفين قال الامر قوموا امشوا معي ثم طردهم فجاءوا يمشون حتى وصلوا الى السوق حسين الصراف كان تعبا وجائعا دخل الى الديوان فرأني جالسا فقام يصيح الله ما يخلصنه منك لم لا تذهب الى كربلاء اخي ضحك من حسين الصراف وما جرى عليه في هذه الليلة من المصائب وهو لا يفتر عن الدعاء علي. وفي نفس الليلة قمت وخبأت في مكان سري عشر بنادق (كوجك) وعشر اخرى جدد انكليزية كنت قد اشتريتها من سليمان الكردي البندقية بعشر ليرات ذهب وقيمتها كانت ثمانية عشرة ليرة مع مسدسات و(سناكي) عشر وباقي البنادق وضعتها في الرف حوالي ثلاثين بندقية وذلك لان القائد لما رأني سألني اين بنادقك؟ اجبته حاضرة فعندما جاءوا الى باب الدار ودخلوتا الى باحة الدار وجدوا البنادق وقد صفت امامهم تعجبوا فقلت لهم هذه هي البنادق التي طالبتموني بها قالوا ما السبب في احضارها اجبتهم مادام انكم قد جئتم فانتم بنادقنا صعدوا الى الطابق الثاني رأوا سفرة كبيرة قد فرشت وعليها (كليجة وركاك وساهون) قالوا ما هذا هل هو للبيع؟

مترجم هندي

قلت هذه عادة في العيد حيث الجميع يعدونها اكل منها القائد فوجدها لذيذة كان معهم مترجم هندي والعسكر واقف خارج الدار اخي اخرج منديل كاشان ووضع فيها ما يوجد في السفرة ووضع كذلك في منديل ثاني وثالث في قطعة قماش قال القائد اني لم ار مثل هذه المناديل اخذنا مناديل كاشانية ووضعنا فيها (الشكرات) فصار ممنونا وامر ان يكتب على ابواب بيتنا بالطباشير لا يدخل احدا في هذه الدور ثم استتب الامن بعد ذلك واستقر الناس وكانوا يظنون انه ستحدث تجاوزات ولكن الحمد لله انقضت بخير.

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بعد مضي عدة اشهر جاءني خبر بان الحاكم السياسي قد نزل في بيتي ويعطي مقابل ذلك مبلغا جيدا كبدل ايجار سافرت الى كربلاء وقمت بزيارة الحاكم السياسي فرأيت منه محبة واعتذر مني لانشغاله بشيء في غيابي وطلب مني ان ارى له بيتا مناسبا لكي ينتقل اليه فقلت له لا داعي للعجلة. بعد اسبوعين من اقامتي في كربلاء نويت الرجوع الى الكاظمية وفكرت ان اشتري صفائح من الزيت (الدهن) وآخذها معي لان الزيت غالي جدا في الكاظمية. فذهبت ثانية الى رؤية الحاكم السياسي وقلت له اني في حاجة ماسة لاربع صفائح من الزيت لاخذها الى اهلي قال ممنوع لكن ساسمح لك وحدك بذلك فاشتريتها وبعثتها بيد سائق عربة مع امر الترخيص فوصلت ثلاثة صفائح ولم تصل الرابعة ذهبت في اليوم الثاني الى مركز عبد (للعربات).

مركز عربات

اخذت الصفيحة العصر لكي اذهب الى الكاظمية جاء الشرطي الى مركز العربات هذا ومسك الصفيحة قال عندك باص (رخصة) فقلت له امن الصفيحة في المركز حتى صباح الغد لكي اقدم لك الرخصة فلم يوافق قال امشي الى الشرطة التمست منه لاني ان ذهبت للشرطة اخشى ان لا الحق بالعربات قال امشي اخذني ومش قال لي في الطريق انتم ما تحترمون انفسكم اعطيني خمس روبيات حتى اطلق سرحاك في الواقع اني لم اثق بكلامه لان اغلب الشرطة ياخذون الروبيات ويدعون بعدها ان الطرف الاخر اراد رشوتهم لكي يمنحوهم نياشين يزينون صدورهم..! دخلنا الى مركز الشرطة وقدمني الى الموظف المسؤول وكان شابا يهوديا جميلا وهو معاون مدير الشرطة الشرطي ادعى عليه باني اردت ان اعطيه دراهم ليطلق سراحي فلم يقبل وذهب الشرطي. بقيت وحدي في الغرفة صاح علي المعاون ذهبت اليه قال تضنون ان هذه حكومة الترك يرتشون بحذاء عتيق تأذيت من كلامه حيث شتمني وحكى علي غلط ابتعدت عنه ذهبت الى اخر الصالة وجلست فاخذ يمشي في الصالة ويتحرش بي كأن يقول انتم كذا وكذا اجبته اظن اني رأيتك في الميدان جاوبني؟ وقلت له يا مأبون (خلي) المدير يفعل بيك والله العن ابوك وابو الانكليز فصاح على الكتبة جاءوا يتراكضون قال سمعتم؟ يشتمني ويشتم الانكليز سالني المحاسب عن صحة ادعائه قلت له لماذا تصدق ادارة رسمية هل ان لي جرأة لاشتم حمالا حتى اشتم الانكليز قال اكتب تقرير عليه اجبته يا اخي في قهوة (المصبغة) هناك رجل تعدى عليك وانت تظن اني ذلك الشخص قال من اين رايتك في قهوة المصبغة لماذا تكذب؟ وحكى غلط علي اجبته يا اخي لماذا تسبني امام الاخوان ولم كل هذا العداء معي! المحاسب والكتبة مسيحيين قال المحاسب يا اخي الرجل عاقل جدا لماذا تعاديه ثم خرجوا وذهبوا الى حجرتهم وبقي وحده نسيت اسمه وقلت له يا مأبون اتركهم يفعلوا بك ساشوي ابوك قام من وراء (الميز) وصاح تعالوا اسمعوا شتائمه جاءوا يركضون وانا جالس انظر الى النهر قالوا لماذا تشتم؟ اجبتهم متى اجن ساشتم الناس قمت وذهبت الى حجرتهم جلست وقلت لهم دخيل عمركم هذا الرجل يقول اشرت علي وضربوني حلفت يمين على اني لا اعرفه من قبل كما يظن قال المحاسب اشتكي عليه عند مدير الشرطة ولا تجلس عندنا ممنوع! ذهبت الى الحديقة (الباغون) على الشط جلست جاء مدير الشرطة قال قم من هنا اخرج ليس هذا مقهى لتجلس قلت له تامر اردت ان اخرج قال سبني وسب الانكليز طلب المحاسب وجماعته لا اعرف ماذا دار بينهم لكونهم بعيدين عني اولا وثانيا لانهم يتكلمون الانكليزية ثم قال لي المدير لماذا تسب المعاون التابع لي! اني اذا مجنون اشتم الحمد لله عاقل اعرف روحي قال من اين هذا الزيت قلت من كربلاء عندي امر باربع صفائح جلبتها من كربلاء بسبب كثرة الغنامة فيها وارخص ثمنا من بغداد واخذت رخصة الحاكم بيجر بولي بعثت بثلاث منها البارحة الى بيتا بالكاظمية وبقيت واحدة المفروض ان اخذها اليوم مسكتها الشرطة فرد علي يقول الغنامة عندهم كاز اجبته نعم اخذ حديدة ضرب بها الصفيحة طلع دهن تعجب قال هذا دهن؟ قلت نعم قال لديك كفيل قلت له كلا ارسل معي احدا اعطي الكفيل قال اذهب.

رجل محترم

في اليوم الثاني بالليل سال من ميجر بولي عني اخبره رجل محترم توجه له علمت ذلك عندما زرته مرة ثانية حيث ابدى لي احتراما كثيرا واخذني الى حجرته وقدم لي كوب حليب علمت ان هذه الحفاوة بواسطة ميجر بولي وسالني عن الموضوع فحكيت له وسالته هل تسمح لي ان ابين لك حقيقة المعاون؟ قال اصبر ممنون وقلت له انت كمدير شرطة الكرخ غير لائق لمثلك ان يكون له معاون كهذا الولد قال ارجوك ان تحكي لنا بصراحة قلت له هذا عادي بالميدان! وقبل ان اكمل اخذني المدير معه وذهب بي الى غرفة المعاون قال له قم من وراء الميز لما قام ضربه سطره و(جلاق) نزل من السلم وانصرف واعتذر لي مما حصل ووصلني لغاية السلم وقال لي مودعا اني ممنون من عندك كثيرا الكتبة فرحوا كثيرا لطرد المعاون.

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بعد عدة ايام اردت الرجوع الى كربلاء وكان يتعين علي ان اخذ اجازة وباص لاتمكن من الذهاب الى كربلاء فقال لي اخي الحاج جعفر لا يصح هذا انك في كل مرة تسافر فيها الى كربلاء تتعب نفسك بالذهاب لاخذ الرخصة اذهب الى الادارة السياسية الى ولسن فهو الان في مكان المندوب السامي لاتاخذ منه اجازة واحدة تغنيك عن اخذ الاجازة في كل مرة ذهبت الى الدائرة السياسية اخذت رخصة دخلت عليه (الكابتن ولسن) واخبرته اني في كل اسبوع اذهب الى كربلاء وارجع ويرهقني كثيرا عمليه اخذ الباص في كل مرة قال هناك محلين يعطون فيهما باص اجبته اني اعلم ذلك وجئتك لاخذ باص خصوص قال من يقول انت من بيت الاستربادي لم اقل له اني اعرف محمد حسين خان النواب بل قلت ميخائيل مع اني في خلاف معه وقد نسيت ذلك ساله بالعربية تعرف خليل الاستربادي اجابه بالانكليزية واطال في الكلام وسمعت اسم سجن وايران وناظم باشه فعرفت انه (كسرني) وخرج قال لي بالهجة واجرة اخرج قلت له مخائيل يكرهني قال اخرج قلت له لماذا اخرج توجد مسطرة (ابنوسي) على الطاولة فتناولها واخذ يضربني بها وصاح قواص اخرج هذا الرجل وخرجت عندما خرجت قلت لمخائيل عد الى ثلاثة اشهر ايست رجعت الى الكاظمية قال لي الحاج محمود لو كنت تذهب الى حاكم الكاظمية فانه يودك وسيعطيك باصا للذهاب الى كربلاء في الصباح ذهبت عنده قال ممنون في اي وقت تاتي ساعطيك الباص اخذت الباص وذهبت االى كربلاء ولكن ولسن لم يسكت بل اجرى اتصالاته لمنعه من اخذ الباص وسال من الدوائر المختصة قالوا لم ياتي لاخذ الباص وقال ان جاء الى كربلاء اتخذوا بحقه الاجراءات القانونية سال ميجر بولي عني قالوا هنا ارسل علي شرطيا وبعده شرطي اخر جئت اليهم رايت وضعيته متغيره قال اني خدعت فيك قبل عدة ايام خابرت مدير الشرطة لكي يحترمك بينما تاتي من بغداد دون ترخيص (قجغ) انت مسؤول امام القانون ويجب ارسالك الى بغداد عند ميجر بولي وهو يحاكيك قلت له لماذامرتكب جريمة؟ قال اكبر جريمة ضحكت قال تضحك؟ قلت له مثلي واحد يرتكب جريمة الا يستحق ذلك ان اضحك ما هي اسباب الجريمة؟ قال تخرج من بغداد من غير باص الحاكم السياسي في بغداد اخبرني تسلم خليل الى الشرطة لياتوا به الى بغداد ثم قال مدير الشرطة قد سال عنك وعن اخلاقك واني من غير معرفة وتحقيق ارسلت اليه كتاب شديد اللهجة اوبخه به وقد اخطأت بذلك. قلت له: حاكم سياسي الكاظمية اعطاني باص وهو الميجر او المارشال الذي قتل في النجف فيما بعد (1)

حاكم سياسي

استغرب الميجر بولي، قال: من اين يعرفك؟ اجبته: يعرفني ويعرف اقاربي ويقدرني كثيرا اطلعته على الباص، قال (زيت كاتب بحقك) وقد سررت لاني لم اخطأ.

ويرسله بدوره الى الحاكم السياسي. ثم ان المارشال قابل الحاكم السياسي واخذ منه بطاقة وارسلها الى كربلاء. ميجر بولي بقي مدة في كربلاء ونقل بعدها الى بغداد وجاء مكانه قبطان براي وبعد مدة من الزمن نقل ايضا وجاء مكانه بوفل والمعاون الهندي سرور خان، ونقل بوفل الى وظيفة حاكم الكاظمية وجاء مكانه خان بهادر (1) وقبطان هندي عين حاكما على طويريج وكان ياتي مرتين في الاسبوع الى كربلاء في ضيافتي، وكذلك حاكم سياسي الحلة روطسن ياتي معه، والامراء السياسيين والعسكريين كانوا ينزلون عندي ايضاً.