حروب الورود

كُنت قلقة من عدم ارسال التحايا اليّ منذ ايام..لذلك ساورىني شعور وخيم فهرعت الى هاتفي ابحث عن صورك لعلي اكتب خاطرة او اجدك بين سطوري ورسائلي التي كنت قد ارسلها لك..وما أن فتحتهُ تفاجأت بورد الجوري والياسمين قد بعثته اليّ…ماحاجتي للزهور وعيناك روضتان من حقول الكستناء وخداك باقتان من الاقحوان ..عادتني تلك الورود الى ايامي السابقات حين كنت اتغزل بك حتى الصباح..ذكرتني بعهودك التي كُنت اعلقها على طرف سريري..فتهبط همساتك عليه لأنام..والجوري لم تكن سوى زهور قاتمة..اذكر انها تمردت ذات مساء وسرقت من خديك عطر وقمر وهربت..وها قد عُدت بأرسالها اليّ..هل لتذكرني بك..؟ ام هو شوق لأيامنا الخاليات!! اما والله أنني اعلم أن لعائن الشوق قد حلت بك..واستبد بك الحنين..فلتعذبك تلك اللعائن ولتلقي بك مصلوبا على باب الحُب..(لتعلم حينها انني لستُ غافلة عن سر ارسالك الورود وهذا كرمك المفاجىء..بعد انقطاع) !! ولتعلم هذه حربُ قد اشعلتها انت بتجاهلك وغيابك ..وكما انك اهلا للحب انا ايضا اهلا للحرب..(رغم علمي بان الذكر ليس كألانثى لكني سأشن عليك حروبا من القوافي والاوزان والبحور الشعرية.).لنعلم ايٌ منا سينتصر حينها!!

تمارا البغدادي