الهجرة: عودة نحو 5 ألاف نازح إلى الموصل بعد النصر

التربية تشرع بتأهيل التدريسيين والطلبة والنفط يوفر الكهرباء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة نحو 5 آلف نازح إلى أحياء مدينة الموصل وناحيتي القيارة وحمام العليل.وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف في تصريح امس ان (العوائل الموصلية في المخيمات بدأت ترغب بالعودة الطوعية الى ديارها في المدينة تعبيرا عن فرحهم بتحقيق النصر وتنظيف المدينة من جلاوزة داعش الاجرامية)، واضاف ان (فرق الوزارة الميدانية نظمت عودة نحو 4952 نازحا من مخيمات المحورين الجنوبي والشرقي لمدينة الموصل إلى احياء ومناطق محافظة نينوى، وان غرفة عمليات الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقلهم فضلا عن شاحنات تنقل اثاثهم)، واوضح الجاف ان (المناطق التي عادت اليها العائلات النازحة شملت احياء سومر والصمود ودور السكر والرشيدية والانتصار والوحدة والقادسية والنور اضافة الى احياء المنصور والمأمون وكوكجلي والرسالة وتل الرمان والشهداء واليرموك فضلا عن قضاء الحمدانية وناحيتي القيارة وحمام العليل). فيما بحث وزير التربية ورئيس اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم محمد اقبال التحديات الثقافية والتربوية بعد تحرير محافظة نينوى من براثن تنظيم داعش الارهابي .وقال أقبال في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (اللجنة ناقشت في اجتماعها ملفات منها ترشيح العراق لمنصب الالكسو فضلا عن مناقشة التحديات الثقافية والتربوية بعد تحرير محافظة نينوى وان هذا الموضوع سيكون حاضرا في الاجتماعات المقبلة).

إجراءات

واضاف أن (الوزارة ستتخذ اجراءات عديدة لتأهيل الطلاب نفسيا وتربويا وكذلك الملاك التربوي بسبب تعرضه الى ضغوطات كبيرة نتيجة تغيير المناهج وبعض الممارسات التي كانوا يشاهدونها بشكل يومي والتي اثرت على المنظومة القيمية و ادت الى تداخل مفاهيم كثيرة جاءت من خلف الحدود اثرت على مستوى التعايش السلمي للمكونات في المحافظة وهذا يحتاج الى مجهود كبير من قبل الحكومة وليس فقط من قبل الوزارات الثمانية المنضوية في اللجنة وسيكون هذا الموضوع مطروحا بأقرب جلسة لمجلس الوزراء)،واوضح اقبال ان (ترشيح العراق لشغل منصب مدير عام منظمة اليونسكو هو مهم جدا لأنه منصب اممي وله تأثيرات كبيرة والذي سيشغل هذا المنصب يستطيع ان يقدم دعما كبيرا لبلده،لذا فان العراق حريص جدا ان يقدم مرشحيه لهذا المنصب وبدورنا سنبذل ما نستطيع من خلال التفاوض مع بقية الدول املين ان نحصل على هذا الموقع لأهميته الكبيرة وان شاء الله يستعيد العراق الكثير من المواقع التي فقدها نتيجة الحصار الاقتصادي وانشغاله بالحروب المستمرة)،واشار البيان الى ان (الاجتماع ناقش ايضا ترشيح الامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم حسنين فاضل معله لرئاسة المنظمة العربية للتربية والثقافة – الالكسو – وتمت مناقشة مواضيع اخرى منها حفل اطلاق مشروع الوصول الشامل للتعليم الابتدائي والثانوي ذي الجودة في المناطق المتضررة من الازمة في العراق وكذلك موضوع ترشيح العراق لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو وايضا موقف العراق من حيث انضمامه لاتحاد جامعات العالم الاسلامي من عدمه ومواضيع اخرى طرحت من قبل الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية).

توفير الكهرباء

وعلى صعيد متصل اعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي عن ان الوزارة ماضية في جهودها لتقديم افضل الخدمات لابناء الشعب وخصوصا في المدن المحررة . وقال اللعيبي في برقية رفعها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقت (الزمان)نسخة منها أمس ان (جهود الوزارة نجحت في التوصل مع الشركات الاستثمارية على صيغة العقد النهائية لتجهيز مدينة الموصل بالطاقة الكهربائية وبمعدل 875 ميغاواط وان التوقيع على هذا العقد جاء متزامنا مع فرحة اعلان تحرير المدينة والنصر الذي حققته القوات المسلحة)،واضاف ان (شركتي قيوان للطاقة العالمية و الماس القابضة قامت بتجهيز جزء من حاجة المحافظة من الطاقة الكهربائية صعودا للمعدلات المطلوبة)، واشار اللعيبي الى ان (هذا الانجاز هدية متواضعة يقدمها للعبادي وللشعب العراقي ولابناء الموصل). وكانت الوزارة قد أبرمت عقدا استثماريا مع شركات متخصصة لتجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية، تتكفل بموجبه وزارة النفط بتمويل وتجهيز المشروع بالمشتقات النفطية.