اللجان الإقتصاديّة للأحزاب تحت مرمى النزاهة – عبد المناف بهدل

لا ندري ما الذي يحدث فكلُّ شيء ساخنٌ؛ انسجاماً مع ارتفاع درجات الحرارة التي سُجِّلَت في الأيام الماضية، فقد وصلت أكثر بقليل من نصف درجة الغليان، حتى المعارك في جبهات المواجهة مع تنظيم داعش الإجرامي اشتدَّ أوارها، وتحقق النصر المبين لقواتنا المُسلحة، في حين يُسجِّـل ملفُّ مكافحة الفساد ومطاردة المفسدين سخونة لا تقلُّ عن الملفين السابقين، فقد حمي وطيسه وطالت مذكرات ضبط وتوقيف وقبض ومنع سفر الكثير من المسؤولين، وما ملفا مجلسي محافظتي الأنبار والبصرة عنا ببعيد.

في خضم هذه الأحداث تُـلبِّي المُفوَّضيَّة العليا للانتخابات مقترحاً لهيئة النزاهة عبر إصدارها تعليمات تمنع فيها الأحزاب السياسيَّة من تأسيس لجانٍ اقتصاديَّةٍ، مُنبِّـهةً أن تلك اللجان تُسهم في الإضرار بالمال العامِّ وتمثِّـلُ عائقاً مؤسفا في تطوُّر البلد اقتصادياً.

من جانبه، رئيسُ هيئة النزاهة حسن الياسريُّ يقول إنَّ رؤيته لمكافحة الفساد التي اشتملت على إحدى وعشرين فقرة، ركَّزت في فقرتها الثامنة على ضرورة إلغاء اللجان الاقتصاديَّة التابعة لبعض الأحزاب مع أهميَّة السماح للمفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بأخذ تعهُّد من جميع الأحزاب قبل خوض الانتخابات بعدم تبنِّيها لأيِّ لجنةٍ اقتصاديَّةٍ تعمل في وزارات الدولة ومؤسَّساتها، وأن تتمَّ متابعة ذلك من خلال الجهات ذات العلاقة.

نص تصريح

وأضاف: إنَّ المُتخصِّصين المتابعين يعلمون أنَّنا والقضاءُ لم نتوصَّلْ الى نصٍّ صريحٍ للعقاب؛ كونها أشباحاً – كما أطلقنا من قبل – فلا ترى لهم توقيعاً ولا من وجودٍ قانونيٍّ، وإنَّ القضاء يُرِيدُ نصاً واضحاً وقطعياً لا لَبْسَ فيه للتجريم وللعقاب على حدٍ سواء، إذ لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بنصٍّ، وإنَّ الشكَّ ليُفسرُ لمصلحةِ المُتَّهم، ومع هذه الحيثيات التي لا يدركها سوى المتخصِّصين من أهل الصنعة، فقد تصدّينا لوحدنا – على ما واجهنا من صعوباتٍ – وطالبنا الجميعَ بإلغاء هذه اللجان، واقترحنا أن تكون للمُفوَّضيَّة اليد الطولى في منع ذلك.

وبعد يومٍ واحدٍ من توقيف رئيس مجلس محافظة البصرة من بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل محكمة النزهة في المحافظة، يكشف المكتب الإعلاميُّ لرئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الخميس عن إحالة العباديِّ ملفَّ محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى هيئة النزاهة على خلفية “محاولاته زجَّ أسماء لمسؤولين كذباً والذي يستبطن شبهات فساد عقود” وهو ما يصوِّر واقع ظاهرة الفساد التي شخَّصتها هيئة النزاهة من حيث ارتباطها بالسياسيِّين ولجانهم الاقتصادية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الأربعاء الماضي اجتماعاً للجنة الطاقة الوزاريَّـة الذي خلص إلى رفض عقدٍ وقعه محافظ البصرة، لافتاً إلى عدم وجود جدوى حقيقيةٍ ولوجود شبهات فساد فيه.

المُفوَّضيَّة بعد إصدارها تعليمات بشأن منع الأحزاب السياسيَّة من تأليف لجانٍ اقتصاديَّة شدَّدت على ضرورة التزام الأحزاب والتيارات السياسيَّة بنصوص قانون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة الذي سنَّـه مجلس النوَّاب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية، فضلاً عن وجوب التزام تلك الأحزاب بالتعليمات التي تصدر عن المُفوَّضيَّة والجهات الرقابيَّة الأخرى التي تنفذ القوانين، مُنوِّهةً بالتعاون مع الهيئات الرقابيَّة المُختصَّة؛ “لتكون عاملاً مهماً في القضاء على تلك الظاهرة التي تسيء إلى سمعة البلد” لافتةً إلى أنَّ إصدارها لتلك التعليمات الخاصَّة باللجان الاقتصاديَّة جاء؛ تلبية لمقترح تقدَّمت به هيئة النزاهة .

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في تشرين الأول من العام المنصرم أنَّ رؤية رئيسها في مكافحة الفساد حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العباديِّ، وبات على الجهات ذات العلاقة وضع ما جاء فيها من فقراتٍ ومقترحاتٍ عمليَّةٍ حيِّز التنفيذ، بعد إطلاقه لرؤيته أواخر شهر آب الماضي.

ومن الجدير بالذكر أنَّ رؤية الياسريَّ في مكافحة الفساد تشمل عدَّة حلولٍ ومقترحاتٍ تدعم مشروع الإصلاح الذي أعلنته الحكومة وتساعد الأجهزة الرقابيَّة، ولا سيما هيئة النزاهة، في مساعيها الرامية لوأد مظاهر الفساد وتقليص مسالكه؛ لذا أكَّد أهميَّة اتباعها من قبل مُؤسَّسات الدولة ذات العلاقة؛ من أجل المصلحة العامَّة.وبين إجراءات هيئة النزاهة وتعليمات المفوَّضيَّة العليا للانتخابات من جهةٍ، ومدى التزام الأحزاب السياسيَّة المُتصارعة فيما بينها على مواقع النفوذ السياسيِّ والاقتصاديِّ بهذه التعليمات، لسان حال المواطن العراقيِّ: نشكُّ أن يلتزم هؤلاء وسيستغلون أدنى غفلة ليكونوا كما قال الشاعر:

يمــرون بالــدهنا خفــافاً عيابُـهم ويرجعن من دارين بجر الحقائبِ

على حين ألهى الناس جلُّ أمورهم فنــدلاً زريــق المال نــدل الثعالبِ

لذا نرجو اليقظة، لا سيما مفوضَّة الانتخابات فقد ألقت النزاهة هذا الملف في عهدتهم.