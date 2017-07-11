طسات أمانة بغداد – اخلاص مجيد

بمجرد ان تتجول في شوارع بغداد العاصمة ستكتشف نوعا جديدا من الخطوات التي عليك مراعاتها والانتباه اليها اثناء السياقة الا وهي الطسات، فلن تكتفي بالانتباه عن يمينك ويسارك وامامك وخلفك خوفا من حوادث الطريق، بقدر انشغالك بمراقبة وتفادي الطسات في الطريق.

فأمانة بغداد الحبيبة عملت جاهدة الى ترقيع الطرق المعبدة باضافة لمسات ابداعية نحتية مكونة من طسات تمنعك من السرعة لا نعرف اهي خطة تكتيكية تمنع السرعة ام الارهاب تشبها بطسات السيطرات في الطرق.

المهم في الامر ان السائق المسكين صاحب السايبة التكسي او الموظف التي سيارته بالتقسيط الممل اضحى اكثر مراقبة وعناية بالطسات من الطريق ذاته فبالتالي انت بين خيارين وانت تسير سائقا في الطريق بين التضحية بنفسك والاصطدام بسيارة اخرى ربما يكون صاحبها مشغولا بمراقبة الطسات ايضا وبين التضحية بسيارتك وتبديل صدرها كل حين بسبب طسات امانة بغداد، هذا الامر لا يشمل المسؤول بالتاكيد فهو محمي بسيارته المصفحة وايضا اصحاب سيارات الدفع الرباعي الذين غالبا من ذوي الدخل المرتفع، وتبقى الطسات ارهاق جديد يضاف على كاهل اصحاب الدخل المحدود.

ويبقى التساؤل مطروحا هل يسجل شرطي المرور ان سبب الحادث هو الانشغال بتفادي طسات الطريق؟!

وان وجدت هذه الفقرة، هل يحق بهذه الحالة للمواطن رفع شكوى ضد الطسات التي تسببت بقطع رزقه وعياله؟

نحن بانتظار المعالجة الحقيقية للطريق وتحياتنا لامانة بغداد وترقيع الطسات.