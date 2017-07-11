أمانة بغداد تعيد إكساء شوارع الدورة وتزيل التجاوزات

بغداد- داليا احمد

نفذت امان بغداد حملة لإعادة تأهيل عدد من الشوارع والازقة المتضررة بالاعتماد على الجهد الذاتي. وقال بيان امس ان ( الامينة ذكرى علوش اجرت جولة ميدانية للاطلاع على اعمال اكساء أحد الشوارع بمنطقة الدورة ضمن خطة لإعادة تأهيل عدد من الشوارع والازقة المتضررة بالاعتماد على الجهد الذاتي لشارع 31ضمن محلة 826 الذي تنفذه ملاكات الدائرة البلدية بالاعتماد على الجهد الذاتي ضمن خطة تتضمن اعادة تأهيل عدد من الشوارع والازقة المتضررة), واضاف ان (علوش اطلعت ايضاً على اعمال تنفيذ حوض جديد لمحطة طوارئ لسحب مياه الامطار في ساحة الشهداء ضمن قاطع بلدية الرشيد). واشار البيان الى ان ( هذه المحطة هي محطة مساعدة لمحطة لمحطة الـ تي سي 4 وتحويل جزء من مسارها الى محطة الـ ان 2 لخدمة المناطق الواقعة ضمن قاطع الدائرة البلدية خلال موسم الشتاء المقبل).

تنفيذ خطط

مشيرا الى ان (الامانة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير وتجميل شوارع العاصمة عبر قيام الدوائر البلدية بحملات المحلة النموذجية والاستعداد لموسم الشتاء المقبل عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات ونصب عدد من الغواطس الجديدة وتنفيذ خطوط طوارئ لتصريف مياه الامطار), وتابع البيان ان (الامانة نفذت حملة واسعة لازالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع والساحات والاملاك العامة حفاظا على نظافة وجمالية العاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة وان ملاكات دائرة بلدية مركز الكرخ نفذت حملة واسعة لإزالة جميع التجاوزات الحاصلة ضمن محلتي 211 و213 شملت الحملة إزالة الاكشاك ومسقفات المحال التجارية والصناعية لعدم إلتزامها بالقوانين البلدية).

إزالة تجاوزات

واوضح البيان ان (ملاكات دائرة بلدية مركز الرصافة نفذت حملة لإزالة التجاوزات تضمنت إزالة عربات الباعة الجوالين وعدد من اللوحات الاعلانية). مشيرا الى ان (دائرة بلدية الصدر الأولى نفذت حملة لإزالة عدد من أكشاك الباعة الجوالين وسقائف المحال التجارية ومواقع بيع الاغنام ورمبات غسل السيارات غير المرخصة), واضاف ان (دائرة بلدية المنصور قامت بإزالة عدد كبير من التجاوزات منها 20 لوحة اعلانية و 3 مواقع لبيع الاغنام وازالة 2 موقعين لغسل السيارات في عدد من المناطق ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة البلدية).

وتواصل الامانة اعمال مد وربط انابيب لتقوية ضخ الماء الصافي لعدد من مناطق بغداد التي تعاني من صعوبة وصول الماء إليها. واوضح البيان ان (قسم التنفيذ في دائرة ماء بغداد ينفذ حالياً مد انابيب بطول 1600 متر وبقطر 700 ملم لمناطق بوب الشام والثعالبة والسريدات والإصلاح والمناطق المحيطة بها التي تزود بالماء الصافي من مشروع ماء الرصافة الكبير) واضاف ان (قسم التنفيذ يقوم ايضاً بأعمال نصب ربطة تقوية للمحلة 365 وأعمال توسيعة لربطات التغذية لمناطق الطالبية لغرض زيادة كمية المياه الواصلة فيها).

في وقت نفت ألامانة المعلومات التي أوردتها احدى وكالات الأنباء عن قيام العاملين في مشاريع ومحطات الماء الصافي ببيع الوقود المخصص لتشغيل المولدات الكهربائية فيها و ان المعلومات التي أوردتها احدى وكالات الأنباء عن قيام العاملين في مشاريع ومحطات الماء الصافي في بلديتي الكاظمية والرشيد ببيع مادة الوقود المخصصة لتشغيل المولدات الكهربائية في هذه المشاريع هي معلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة). واضاف ان ( هذين القاطعين الرشيد والكاظمية لايوجد فيهما شح في الماء الصافي اذ ان جميع المشاريع تعمل بصورة طبيعية ولاتوجد اي عوائق متعلقة بالتيار الكهربائية او مشكلات فنية تحول بين عملها بكامل طاقتها التصميمية).