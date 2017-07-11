تباين وجهات النظر بشأن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة

خبراء لـ (الزمان): نؤيد فرض الضرائب شريطة العدالة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تباينت وجهات نظر خبراء اقتصاديين بشأن قانون تعديل قانون الموازنة المالية لعام 2017 بين مؤيد ورافض لاسيما في ما يتعلق بخفض الضرائب شريطة ان تكون عادلة ، ففيما ايد خبراء فرض ضرائب ورسوم لتحسين مستوى الاقتصاد ، رأى آخرون ان قانون الموازنة يحتاج لاعادة صياغة لكي يكون الى جانب المواطن لا ضده .

وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ لـ(الزمان) امس ان (قانون الموازنة الحالي يحتاج الى اعادة صياغة ليكون الى جانب المواطن لا ضده )، مؤكدًا (ضرورة ان تصاغ الموازنة من اشخاص يتمتعون بعقلية ويجيدون فن التعامل في سن القوانين).

واشار الى (اهمية تعزيز دور المواطن لأنه مصدر العطاء والرفاهية والاقتصاد, وعند تشريع القوانين يجب ان يشعر المواطن انه جزء من القانون ويجب ان توفر له امتيازات وفي هذه الحالة يكون بإمكان المؤسسات الحكومية الحصول على الضرائب التي يفرضها القانون ، اما اذا حدث العكس فلن نجني شيئًا من الضرائب).

مضيفًا ان (اغلب المؤسسات قائمة على الفساد ولا يوجد خوف من العقوبة وهذا الشيء انعكس سلبا على دور الضرائب لكن لو كانت الامور تسير بالشكل الصحيح من دون فساد ففي هذه الحالة سوف تؤدي الضرائب دورًا بالموازنة العامة).

فرض ضرائب

وابدى الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري تأييده لفرض الضرائب شريطة ان تكون عادلة . وقال المنذري لـ(الزمان) امس ان (الضرائب لها دور في انعاش الاقتصاد لاسيما في حالة العراق حيث ان اسعار النفط غير مستقرة).

مشيرا الى ان (جميع دول العالم تتبع سياسة فرض الضرائب بشكل عادل لكن في العراق حيث الظروف الاقتصادية غير مستقرة بسبب الاوضاع التي مر بها، فقد انعكس الامر سلبا على الموظفين والمتقاعدين مما يتطلب عدم الاعتماد على واردات النفط ولاسيما ان تلك الظروف ادت الى عدم الحصول على واردات مالية كان يمكن ان تحسّن من مستوى الاقتصاد ومنها الضرائب التي تعد حلًا مرضيًا وليس تقليلها).

واضاف (اذا كانت اسعار النفط مرتفعة ومستقرة فبامكان تقليل الضرائب لكن الوضع الراهن لا يسمح بذلك).

من جانبه ، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري ان العراق يبيع النفط الخام بسعر يقل بدولارين عما محدد في الموازنة . وقال الجواهري لـ(الزمان) امس ان (سعر برميل الخام يبلغ اليوم 47 دولارًا على الرغم من اتباع منظمة اوبك ودول خارج المنظمة اساليب عدة من بينها تجميد الانتاج في سبيل رفع اسعار الخام ، اضافة الى انخفاض مخزون النفط الامريكي الا ان الامور تتجه بالاتجاه المعاكس ).

اسعار نفط

مبينا ان (انخفاض اسعار النفط على الرغم من الاساليب المتبعة يؤكد وجود جهة تقوم باغراق الاسواق بالخام واعتقد ان السعودية هي التي تقوم باغراق الاسواق كونها لا تحترم اي اتفاق).

وتابع ان (سعر برميل النفط حدد بـ43 دولارًا عند وضع الموازنة العامة والعراق الآن لا يبيع الخام بسعر خام برنت الامريكي نفسه وانما يبيعه اقل بدولارين من السعر الافتراضي).

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر قد كشف عن تفاصيل مشروع قانون تعديل قانون الموازنة المالية لعام 2017 مبيناً أن سعر برميل النفط ضمن التعديل يبلغ 44.4 دولارًا فيما يبلغ معدل صادرات النفط ثلاثة ملايين و750 ألف برميل يومياً من بينها 250 ألف برميل من إقليم كردستان.

تعديل قانون

وقال بكر في تصريح امس ان (سعر برميل النفط ضمن مشروع قانون تعديل قانون الموازنة أصبح 44.4 دولارًا للبرميل الواحد ويبلغ معدل صادرات النفط ثلاثة ملايين و750 ألف برميل يومياً من بينها 250 ألف برميل من إقليم كردستان), وأضاف أن (إجمالي الموازنة يبلغ 107 ترليونات دينار وقيمة النفقات الاستثمارية تبلغ 28.5 ترليونات دينار والنفقات الجارية تبلغ أربعة ترليونات و730 ألف دينار وإيرادات الحنطة والشعير تبلغ أكثر من ترليون دينار). لافتاً إلى (زيادة تخصيصات الكهرباء بقيمة 550 مليار دينار). وتابع أن (مشروع التعديل يتضمن سلبيات تتمثل بانخفاض الضرائب لبعض المواد ورسوم الانتاج مما سيقلل الواردات ما يعني عدم حصول الحكومة على واردات من الضرائب برغم اننا دولة ريعية ينبغي ان تعتمد على الضرائب لتقليل الفجوة بين الطبقات).