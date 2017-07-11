فريق طبي يستأصل ورماً من بطانة الفم

الكرخ والرصافة يتفقان على تطوير الخدمات الصحية للمواطنين

بغداد – قصي منذر

اتفقت دائرتا صحة بغداد الكرخ والرصافة على تطوير الخدمات الصحية للمواطنين من خلال التعاون المشترك وفتح سبل التعاون بعد نقل الصلاحيات , فيما نجح فريق طبي بأستئصال ورم من بطانة الفم بالليزر .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي بحث مع مدير عام الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي سبل التعاون مابين الدائرتين والعمل على تطوير الواقع الصحي في محافظة بغداد وعلى جانبيها الكرخ والرصافة فضلا عن مناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية وفتح افاق تعاون بعد نقل الصلاحيات).

واشاد الساعدي بـ (دور الحجامي الفعال من خلال رفع مستوى الواقع الصحي). فيما تمكنت الملاكات الطبية في مستشفى الكرخ العام من استئصال ورم في بطانة الفم بالليزرلطفل يبلغ من العمر 13 عاما. وقال البيان ان (فـريـقا طـبيا في جـراحـة الـوجـه والـفكين تمكن من رفـع ورم من بطانة الفم بالليزر لطفل).

من جهة اخرى استقبل مركز الشهيد مصطفى الصدر التابع لقطاع الدورة للرعاية الصحية الاولية 24 الف مراجع خلال النصف الاول من العام الجاري. ونقل البيان عن مدير الاعلام في الدائرة احمد الحيدري ان (المركز استقبل نحو 4879 في وحدة الاسنان بالاضافة الى انه تم صرف 10700 باص مجاني و صرف 7100 باص مدفوع الثمن كما بلغ عدد فحوصات رعاية الحوامل 2658 مراجعة و استقبلت وحدة الرعاية المتكاملة لصحة الطفل 5596 مراجعا ووحدة المختبرات 3630 مراجعا واحالة 262 مراجعا الى المستشفيات و المراكز التخصصية), مبينا ان (المركز يقدم خدماته الطبية والصحية لنحو 49500 الف نسمة).

وتابع الحيدري ان (المركز نظم زيارة ميدانية للعوائل النازحة الساكنة ضمن الرقعة الجغرافية من خلال فريق مشترك من وحدة برنامج الزائر الصحي ووحدة تعزيز الصحة في المركز).

لافتا الى ان (الزيارة شملت متابعة الحالة الصحية واجراء الفحوصات الطبية على الساكنين والاطفال و كبار السن وكذلك توزيع فولدرات تعريفية بشأن مرض الاسهال الوبائي الكوليرا وكذلك اعطاء حبوب تعقيم المياه وتوضيح كيفية استعمالها).

وأعلن مستشفى الكرامة التعليمي عن إحصائية الخدمات الصحية الساندة والتشخيصية والعلاجية والمختبرية خلال الشهر الماضي. واوضح البيان ان (المستشفى سجل فحوصات وخدمات عدة منها فحوصات الناظور للجهاز الهضمي 27 فحصا و 16 فحصا للبولية كما بلغت فحص الأشعة 2257 والايكو 186 فيما بلغ عدد فحص البصر 1199 والرنين المغناطيسي 612 ووحدة تخطيط القلب 373).

مشيرا الى ان (شعبة العلاج الطبيعي اجرت 106 فحوصات والديلزة 277 وتفتيت الحصى 265 فحصا وسجل فحص السونار للأمراض النسائية 407 فضلا عن اجراء فحوصات اخرى).

من جهة اخرى استقبل قطاع المحمودية للرعاية الصحية الاولية 21460 مراجع خلال الشهر الماضي.

وقالت مديرة القطاع هديل حسن ياس ان (المراكز الصحية التابعة للقطاع استقبلت اكثر من 21 الف مراجع حيث بلغ عدد الذكور 10109 مراجعين والاناث 11279 مراجعة)،

واضافت ان (وحدة المختبرات استقبلت 2237 مراجعا اجريت لهم نحو 4860 تحليل مختبري و 1921 مراجعا في وحدة الأسنان و 337 مراجعا في استمارة النازحين و 179 مراجعا في وحدة الصحة المدرسية كما استقبلت وحدة رعاية الام والطفل 1035 مراجعة وسجلت استمارة تنظيم الاسرة 62 مراجعة و سجل برنامج رعاية الأطفال دون الخامسة من العمر 5018 طفلا بالاضافة الى الوحدات الساندة 214 مراجعا).