أردوغان يدعو أكراد العراق للإمتناع عن المضي بالمشروع

الخالصي: إستفتاء كردستان باطل من ناحية الفقه الدستوري

بغداد – الزمان

عدّ المرجع الديني محمد مهدي الخالصي الاستفتاء الذي يعتزم اقليم كردستان اجراءه بشأن الاستقلال باطًلا من ناحية الفقه الدستوري، محذرًا من ان العراق سيكون سماً على من يريد تقسيمه وإضعافه.

ونقل بيان لمكتبه تلقته(الزمان) امس عنه قوله ان( العراق مستهدف بأرضه وشعبه، لأنه مظهر وحدة الإسلام والبشرية، وكونه مركز هبوط الانبياء ومنطلق حركة العلماء العاملين من أجل انقاذ العباد).

انتهاء فرصة

مضيفًا ان (الذين ينتهزون الفرصة في العراق بسبب الظروف التي يعيشها بعد احتلاله سواء كان بريطانياً سابقاً وأمريكياً لاحقاً، لن يتمكن من تحقيق اطماعه الشخصية ونزواته، فهو من الذين يريدون ان يقتطع قطعة من جسدٍ غير قابل للتقطيع، وهم كالكلاب العاوية المتصارعة على الفطيسة العارية، وان العراق سيكون سماً على من يريد تقسيمه وإضعافه)،

لى حد قوله. واوضح ان (سبب موقفنا مما يجري اليوم من دعوات للاستفتاء هو عقائدي من جهة شرعية، كوننا امة واحدة لا نريد لها ان تتجزأ تحت عناوين طائفية أوعرقية

، ومن ناحية أخرى اننا حريصون على الأكراد من ان يقعوا فريسة صراع سياسي بين الأحزاب التي تقودهم اليوم، ونذكرهم بالحرب الداخلية التي جرت بينهم أواسط التسعينات، وما جرى من تهجير بين أتباع الاطراف المتصارعة وقتل ودمار وخراب) ،

مؤكداً (أن الصهيونية وكيانها لن تبقيهم موحدين، بل ستوقع الفتنة بينهم لإضعافهم، وكردستان لن تكون قوية إلا بمقدار ما يؤدي بها التنازع مع دول الجوار وإثارة الأزمات في المنطقة).

وحذر الأكراد (من مخطط صهيوني مسلط على كردستان كونها المحطة الاولى لمشروع التقسيم في العراق والمنطقة)،

مخاطبًا اياهم(نحن نعلم ان المخلصين منكم يرفضون ذلك، لأن أمر التقسيم سيكون وبالاً على كردستان قبل غيرها، فالعراق يسع الجميع، ونقول لكم ذلك حرصاً على العراق وشعبه وحباً لكم، نريد ان يبقى العراق وجهاً مشرقاً للعالم الإسلامي).

افشال حلم

داعياً إلى (إفشال الحلم الصهيوني الذي رسم في دهاليز السياسة الامريكية الصهيونية برفض الحرب والاقتتال بأي عنوان كان)

.كما خاطب الخالصي الحكومة بدءاً من رئــــــــس الدولة إلى الوزراء، مروراً بأعضاء البرلمان بالقول ان (الدعوة إلى الاســـــــــتفتاء باطل من ناحية الفقه الدـــــــــستوري، لأن في الفقه الدستوري تأكيد على وحدة الوطن، كونه أقدس المـــــــــقدسات، وقد اديتم اليمين واقسمتم بالحفاظ على وحدة الوطن، فإذا كان هناك من يريد الانفصال عن ذلك، فعليكم الوقـــــــــــوف بوجهه، ولابد من العودة إلى الدستور)، مضيفًا ان (إجراء الاستفتاء حق سيادي للقطر كله وليس لطالب الانفصال.

وكذلك ليس لاقتطاع جزء من الوطن الموحد بالأصل، فالاســــــــــتفتاء ليس حق اقليم، وإنما هو حق للمواطن العراقي من شماله إلى جـــــــــنوبه، ومن شرقه إلى غربه، فلماذا السكوت عن هذا الحق الدســــــــتوري أو المجاملة والمداهنة)،

مستدركًا ان (هذا النوع من الاستفتاء، ولو فرضنا بجواز وقوعه، لابد أن يكون في ظرف طبيعي واستقرار أمني،

ومن دون ضغوط من هنا وهناك، وان تكون حرية واضحة لآراء الناس، وليس إعلاماً ظاهراً واحلاماً يريدها هذا الحزب أو ذاك).

وفي اسطنبول، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان امس الى منع اجراء استفتاء كردستان .

وقال خلال كــــــــــلمة ألقاها في مؤتمر نفطي بأسطنبول إن (بقاء العراق دولة موحدة أمر يزداد أهمية) وأضاف (يجب عدم إجراء الاستفتاء الكردي مزمع على الاستقلال).

وتابع (تتزايد أهمـــــــــية وحدة أراضي الـــــــــعراق يوما بعد يوم، ويجب أن يمتنعوا عن أي خطوات أحادية مثل استفتاء الاستقلال).