البرلمان يحقّق بإتهام شركة المنتجات الزراعية سرقة 37 مليار دينار

النزاهة تقبض على 3 موظفين في مجلس البصرة مكلّفين بالجباية

البصرة – بغداد – الزمان

ألقت هيئة النزاهة القبض على ثلاثة موظفين في مجلس محافظة البصرة مكلفين بالجباية في أحد الموانئ ، فيما شكلت لجنة النزاهة النيابية لجنة لتقصي الحقائق بشأن اتهام شركة المنتجات الزراعية بسرقة 37 مليار دينار. وقال مصدر في مجلس البصرة في تصريح امس أن (هيئة النزاهة ألقت القبض على ثلاثة من موظفي المجلس المكلفين بالجباية بأمر قضائي خلال ممارسة عملهم داخل ميناء أم قصر الشمالي )،

موضحًا ان(الموظفين المذكورين مكلفون بجباية ما نسبته واحد بالمئة من قيم البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة).

وأضاف أن(التهمة المنسوبة للموظفين لم تتضح بعد، لكنها على علاقة بطبيعة عملهم)، مشيرا الى أن(عملية القاء القبض ادت الى إيقاف اجراءات الجباية بشكل مؤقت في الميناء)في غضون ذلك، رجحت اللجنة القانونية في مجلس البصرة اطلاق سراح رئيس المجلس صباح البزوني قريباً وعودته الى منصبه. وقال رئيس اللجنة أحمد عبد الحسين في تصريح أن البزوني (سوف يتم اطلاق سراحه قريباً، وليس من المستبعد ان يتم اطلاق سراحه الاثنين في حال اكتمال الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك)،

لافتًا الى أن (المتهم بريء بنظر القانون حتى تثبت ادانته، وبالتالي سوف يعود البزوني بعد اطلاق سراحه مباشرة الى ممارسة مهامه بشكل اعتيادي رئيسًا لمجلس المحافظة).

وتوجه البزوني الأربعاء الماضي الى محكمة النزاهة بناءً على أمر منها باستقدامه، قبل ان يقرر قاضي التحقيق توقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام. وبحسب رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية فإن قرار التوقيف جاء على خلفية اتهام البزوني بقبول رشوة من رجل أعمال لبناني الجنسية. وأعلن مدير المنافذ الحدودية اللواء سامي السوداني عن إعادة العمل بقسم البحث والتحري في المنافذ الحدودية.وقال في تصريح امس انه(بتوجيه مباشر من وزير الداخلية قاسم الأعرجي ووكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي الفريق محمد بدر، أعيد العمل بقسم البحث والتحري في المنافذ الحدودية والمختص بتدقيق الوثائق والإجراءات للبضائع المستوردة).

تدقيق شهادة

موضحًا أن (القسم يعنى بتدقيق شهادة المنشأ والفاتورة وإجازة الاستيراد). وافاد السوداني بـ(فتح مركز عمليات خاص بمنظومة الكاميرات لمتابعة عمل المنافذ عبر شبكة الانترنيت). الى ذلك، شكلت لجنة النزاهة النيابية لجنة لتقصي الحقائق بشأن اتهام شركة المنتجات الزراعية بسرقة 37 مليار دينار.

وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في بيان امس ان (اللجنة شكلت لجنة لتقصي الحقائق بشان سرقة مبلغ مقداره 37 مليار دينار من جانب شركة المنتجات الزراعية من مستحقات الشركة العامة للاسمدة الجنوبية)،موضحًا ان المبلغ المذكور(التي تم تحويله الى شركة اهلية).

وافاد بأن (اللجنة فتحت تحقيقًا بهذه القضية بمشاركة من المفتشين العامين لوزارات الصناعة والعدل والزراعة).

في غضون ذلك، دعت النائبة عن كتلة الاحرار النيابية زينب الطائي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى محاربة من أسمتهم بدواعش الفساد.

وقالت الطائي خلال مؤتمر صحفي امس ان (رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول عن متابعة الفساد والمفسدين لكن المخاطبات التي يوجهها مجلس النواب الى رئيس الوزراء لا تقرأ وربما يأتي الرد في بعض الاحيان من مكتبه).

اسقاط الحكومة

واضافت ان (هناك الكثير من الخروقات والفساد التي بدأت تستفحل داخل المحافظات وداخل حكومة العبادي ولا يخفى ان هناك من يتربص باسقاط الحكومة).

ودعت الطائي رئيس مجلس الوزراء الى (الالتفات الى محاربة دواعش الفساد واتخاذ الاجراءات بما يتحيح له القانون والدستور)، لافتة الى ان (وزيرة الاسكان والبلديات نزيهة ولكنها ضعيفة ولا يمكنها الوقوف بوجه مطالب المحافظات وهي تواجه ضغوطات)، على حد قولها .