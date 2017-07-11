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التربية تطلق الإمتحانات العامة للسادس الإبتدائي في نينوى

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة التربية عن انطلاق الإمتحانات العامة للصف السادس الإبتدائي في الموصل والمناطق المحررة.وقال المتحدث الرسمي للوزارة ابراهيم سبتي لـ (الزمان) أمس انه (تم انطلاق الإمتحانات العامة للصف السادس الإبتدائي وإمتحانات التعليم المسرع لمحافظة نينوى في مدينة الموصل والمناطق المحررة)، واضاف أن (الامتحانات ستستمر حتى يوم 16 تموز الجاري بالنسبة للصف السادس الإبتدائى، فيما تنتهي إمتحانات التسريع يوم 18 تموز الجاري)، واوضح سبتي ان (عدد التلاميذ الذين سيؤدون الإمتحانات العامة للصف السادس الإبتدائي بلغ 75 ألف تلميذ منهم 45 ألف في مركز المحافظة والباقي توزع بين مدن الشورة وحمام العليل والقيارة وتلكيف والنمرود).

جداول امتحانات

وكانت الوزارة اعلنت في 7 تموز الجاري عن توقيتات وجداول الامتحانات العامة الدور الأول لطلبة محافظة نينوى للدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وامتحانات التعليم المسرع. وفي السياق ذاته عقدت المديرية العامة للتربية في المحافظة اجتماعاً موسعاً مع إدارات المدارس في الجانب الأيسر من مدينة الموصل لبحث الإستعدادات لإجراء الإمتحانات العامة للدراسة الإبتدائية. وقالت المدير العام للتربية في المحافظة لميس أحمد في بيان سابق تلقته (الزمان) إنه (تم بحث الأمور المتعلقة بالعملية الامتحانية جميعها وتوفير المستلزمات كافة لإنجاحها)، داعيةً الهيئات التربوية (المثابرة في العمل لخدمة الطلبة).

تطوير اجهزة

فيما اعلنت الوزارة عن تطوير أجهزة كشف ذبذبات سماعات الغش التي تستخدم ضمن وسائل الغش الالكترونية، مشيرة إلى تسجيل 224 حالة غش الكتروني بالامتحانات في تسع محافظات.وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (الوزارة طورت أجهزة كشف ذبذبات سماعات الغش التي تستخدم ضمن وسائل الغش الالكترونية وان ملاكات التربية تمكنت من اكتشاف العشرات من حالات الغش لمختلف المديريات العامة على الرغم من المعوقات والتهديدات التي تتعرض لها ملاكاتها)، وأضاف أن (الوزارة سجلت أعلى حالات الغش الالكتروني في محافظة الأنبار 150حالة، ثم 23 حالة في محافظة ديالى، و13 في محافظة صلاح الدين، ثم محافظة المثنى 11 حالة، تبعتها في محافظة النجف 9، ومحافظة البصرة 7 حالات، ثم محافظة ذي قار 6 حالات، ومحافظة الديوانية ثلاث حالات، ثم محافظة كربلاء حالتين فقط)، واوضح البيان ان (بعض المديريات لم تسجل اي حالة غش خلال الامتحانات الثلاث التي أجريت). فيما دعا عضو لجنة التربية النيابية رياض غالي الساعدي الى إقالة الوزير محمد اقبال لفشله بإدارة الوزارة. وقال الساعدي في تصريح امس ان (الوزارة لم تكن بمستوى الطموح لادارة العملية التربوية والتعليمية بشكل عام والامتحانات بشكل خاص)، مشيرا الى انه (بالرغم من تخصيص اموال للوزارة لتغطية تكاليف الدراسة والامتحانات وطباعة المناهج الا انه بسبب الفساد فشلت بتوفير ابسط الاحتياجات للطلبة خلال الامتحانات من مار بارد واجهزة تبريد مما جعل الطلبة يلجأون الى شراء مراوح تعمل على بطاريات الشحن او خلع قمصانهم والبعض منهم اغمي عليهم اثناء الامتحانات)على حد تعبيره. مؤكدا ان (توقيت الامتحانات كان سيئا ولاسيما وان درجات الحرارة ترتفع في شهر تموز)، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى (اقالة اقبال لفشله بإدارة الوزارة)على حد قوله . مشددا على (ضرورة متابعة الجهات الرقابية التقصير في الوزارة رغم تخصيص اموال لها وفتح تحقيق من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات مع المتسببين بالاخطاء في الاسئلة وتحميلهم التبعات المادية والمعنوية).