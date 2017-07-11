وزير الثقافة والسياحة والآثار لـ (الزمان):

نتجه لعرض آثارنا في المتاحف العالمية وعالجنا حالات تزوير الشهادات بإسترجاع الإمتيازات التي حصل عليها المتورّطون

الكشف عن عمليات فساد وتزوير ونجاح جهود إعادة الإرث الحضاري المسروق

أحمد عبد المجيد

كشف وزير الثقافة والسياحة والاثار فرياد راوندزي عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 180 ملف فساد منذ توليه حقيبة الوزارة قبل نحو 30 شهرا، مؤكدا ان هذا العدد يفوق ما احيل من حالات مماثلة طوال نحو سبع سنوات سابقة. واكد راوندزي في حوار مع (الزمان) ان من بين حالات الفساد التي تم ضبطها عمليات تزوير في شهادات منتسبين في الوزارة. وشدد راوندزي على القول انه كان يتمنى ان ينجح في تقليص عدد منتسبي الوزارة للتخلص من الترهل الذي تعاني منه في جميع مفاصلها، مشيرا الى ان (بلدا كبيرا كالصين قوام نفوسه مليارا وثلاثمئة مليون فرد لا يتجاوز عدد منتسبي وزارة الثقافة فيه 530 فرداً فيما يبلغ عدد منتسبي الوزارة العراقية 13 الفا قبل دمج وزارة السياحة والاثار بالثقافة). واعلن راوندزي عن نجاحات حققتها الوزارة في مجال استعادة الاثار العراقية المهربة وإيقاف المتاجرة بالاعمال الفنية العراقية بالتعاون مع دول عربية واجنبية في طليعتها الأردن، الذي وصف الوزير موقفه بالبلد العربي الوحيد الذي استجاب لنداءات إعادة المقتنيات الاثارية العراقية. وأشار الوزير الى حضور ثقافي عراقي ملحوظ عبر المهرجانات الفنية والأدبية العربية والأجنبية قياسا بغياب شهده النشاط العراقي الخارجي بعد نيسان 2003، مؤكدا تنظيم سلسلة أسابيع عراقية في الكويت ومصر والسودان في وقت قريب. وكشف راوندزي أيضا عن رؤيته بشأن دار الشؤون الثقافية العامة بالقول (انه كان يعتزم الغاء الدار لعجزها عن مجاراة كفاءة صناعة الكتاب التي تتوافر لدى دور النشر الاهلية) مضيفا (ان طاقة الوزارة من انتاج الكتب لا تتجاوز 60 كتابا بسبب ضعف الميزانية وخطة الحكومة بترشيد الانفاق). ونفى وجود أي ستراتيجية عراقية لتنشيط السياحة بشقيها الديني والترفيهي وفيما يلي نص الحوار:

{ ما هي ابرز الانجازات التي حققها الوزير منذ توليه المنصب؟

– هناك بعض الانجازات على المستوى الثقافي والفني وبعض الانجازات على المستوى الاداري لكن هل تم تحقيق كل ما اردت تحقيقة لا طبعا ، وحتى في اليوم الذي تسلمت فيه حقيبة الوزارة وامام المسؤولين قلت انا جئت حتى اصحح بعض المسارات ولم اقل جميعها لانني اعلم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وتعقيدات الوزارة تحديدا ليس من السهل ان استطيع تصحيح جميع المسارات ، فعلى المستوى الثقافي والفني رغم تواضع الميزانية وتقليلها بالشكل الكبير لكنني اجزم انني استطعت ان اوظف الميزانية بالشكل الممتاز وفي الاصعدة كافة بالاضافة الى دعم المعارض الفنية التي تقيمها الوزارة او دائرة الفنون التشكيلية والفعاليات الاخرى لاتحاد الادباء بالاضافة الى دعم العديد من فعاليات المنظمات وفق اليات مختلفة وليس الاليات السابقة لاننا نعتقد بان الفعاليات التي من الممكن القيام بها بمبلغ محدد كان يتم صرفه في الماضي بثلاثة اضعاف ، ولا انكر انني اشعر بالراحة في جائزة الابداع وهذا احيا جائزة وزارة الثقافة او اي جوائز جمدت قبل التغيير او بعده ، هذه الجائزة للدورة الثالثة الان وفي كل عام يزداد عدد المواضيع فيها وخلال هذه السنة تم اختيار عشرة مواضيع وهناك جائزة نقدية بـ 10 ملايين دينار مبلغ لا بأس فيه في ظل الظروف الجارية لكل فائز بالاضافة الى نصب برونزي يكلف تقريبا اكثر من الف دولار فضلا عن اقامة حفلة صغيرة لتكريم الفائزين وانا اشرف على هذه اللجنة شخصيا وجميع القائمين على اللجنة العليا والفرعية هم خارج الوزارة من الاكاديميين ومن القامات الثقافية سواء كانت فنية او ادبية ولذلك لا اتدخلل في القضايا الفنية البحتة لكنني داعم لهذه الجائزة، واتمنى ان تستمر حتى بعد الانتهاء من الدورة الحالية للحكومة بالاضافة الى هذا نحن استطعنا اعادة الجسور التي كانت منقطعة بين المثقفين والوزارة على سبيل المثال كان هناك عداء شديد بين اتحاد الادباء والوزارة لكن كوني جزءا من الاسرة الثقافية العراقية استقبلتهم للمرة الاولى منذ مدة طويلة وقمنا بتجسير العلاقات مرة اخرى وانا داعم لهم اما بالنسبة للاتحادات الفرعية سواء كانت في محافظات الجنوب او الوسط لكن الحلم كبير والامكانيات قليلة والمشاكل كثيرة. اما فيما يتعلق بالوضع الاداري فكنت اتمنى تقليص الوزارة لان هناك ترهلاً كبيراً وهذه الهيكلية كنا قد طرحناها على رئيس الوزراء حيدر العبادي بغية تغييرها الى هيكلية اصغر واقل لكن هذا ليس سهلا لاسيما بعد دمج الوزارات. والجدير بالذكر اني سألت وزير الثقافة الصيني خلال لقاء جمعني به عن عدد موظفي وزارته فقال انهم لا يتجاوزون 530 موظفاً فيما يبلغ عدد موظفي وزارتنا 13 الفا قبل دمج وزارة السياحة والاثار بها.

{ وماذا بشأن الحضور الثقافي الخارجي؟

– الحضور الثقافي الخارجي ربما هو الاقل بين النشاطات الاخرى لكن مع هذا حرصت على ان يكون هناك حضور في المسرح وفي العام الماضي شارك العراق بنحو 12 مهرجانا مسرحيا بدعم من الوزارة وايضا المشاركات العربية كانت موجودة لبعض المناسبات في تونس والجزائر والمغرب والأردن، لكن هذه المشاركات قليلة والسبب لان هذا النوع من الحضور يكلف في العادة اكثر من تخصيصات المهرجانات والنشاطات المحلية والداخلية ومع هذا فأنا حريص ان يكون للعراق حضور في البلدان العربية التي يتم اختياره عاصمة للثقافة العربية او في بعض المهرجانت الاخرى الشعرية لكن ليست كثيرة والان نحن بصدد المشاركة في اكثر من فعالية في مصر وكذلك ستكون لنا مشاركة في اسبوع ثقافي عراقي في الكويت وفي السودان وفي الجزائر والاردن وتركيا وايران ، لكن بالنسبة للوفود الفنية والثقافية فانها مستمرة بالذهاب الى تلك البلدان سواء كانت بمبادرات شخصية لكن بدعم من الوزارة وانا لا ابخل على المثقفين الذي يتم توجيه الدعوة لهم بصورة شخصية من قبل دول او منظمات.

{ يبدو نشاطكم في قطاع الاثار نشيطا ماذا عنه؟

– من ناحية الاثار لدينا تحركات كبيرة جدا مقارنة بالسنوات الماضية ونحضر جميع المؤتمرات او اية مناسبة تتعلق بالاثار ولا يوجد مؤتمر بهذا الشأن لم تحضره الوزارة، وفي سنة سابقة تم عرض اثار عراقية خارج العراق في فينيسيا وسوف يتم عرض اثار عراقية في هولندا في تشرين الاول المقبل وكذلك في انكلترا لاننا نعتقد ان الاثار العراقية ينبغي ان لا تكون حبيسة المتاحف العراقية فقط لاسيما ان الوضع العراقي غير مشجع بالوقت الحاضر لمجئ الزوار والسياح.

{ معالي الوزير سبق ان دعوت المجتمع الدولي الى حماية الاثار العراقية، ما تقويمك لذلك هل المجتمع الدولي ساعدكم؟

– هناك تعاون ملحوظ من قبل عدد من الدول بعض منها لها التأثير الكبير على المجتمع والمحافل الدولية مثل فرنسا وايطاليا والى حد كبير من الولايات المتحدة وانكلترا ومن الدول المجاورة للبلد الاردن متعاون جدا حيث تم استرجاع مئات القطع الاثرية المسروقة والتعاون بين البلدين قائم لكن الدول الاخرى لاسيما العربية غير متعاونة اطلاقا بهذا الموضوع مع العراق.

{ اطلعنا على تقرير لاحدى المنظمات يكشف عن إعادة نحو 5 الاف قطعة اثرية وقامت بتعويض العراق ثلاثة ملايين دولار، ما صحة ذلك؟

– هناك الكثير من المبادرات لكن في بعض الاحيان تعوق اللوائح الدولية وقوانين الدول ذلك وعلى سبيل المثال عندما زار وكيل الوزارة الخارجية الاسترالي بغداد لتفقد الوضع الامني جاء ومعه مبادرة استرالية لكيفية استرجاع الاثار العراقية المسروقة في بلاده وجاء ببعض النماذج والتواصل مستمر مع الجانب الاسترالي، وهناك بعض الدول تقوم بالتحفظ على تلك الاثار لانه ينبغي على الجانب العر اقي تقديم وثائق حتى تبرهن ان تلك الاثار من ملكية العراق لكن جميع الاثار العراقية المدونة وكل قطعة تحمل رقما سريا لكن هناك اثار مسروقة لاسيما التي تم العثور عليها سواء كانت عن طريق داعش او من قبل تجار الاثار وهذا موجود في المزادات العالمية في بعض الاحيان نقوم بايقافها ،اخر مزاد لكريستي في الامارات تم إيقاف بيع لوحة لشاكر حسن ال سعيد وهي لوحة مشهورة كانت موجودة في احد اروقة وزارة الدفاع ولكن قبل التغيير عام 2003، سرقت وتم شراؤها من قبل تاجر كبير لكن في اول عرض لها بصالون كريستي تم ايقافها بالاضافة الى ايقاف 23 حالة مماثلة في السنة الماضية، لكن كما قلت هذه المسألة تنطوي على صعوبة وتحتاج الى باع طويل وعمل مستمر، وفيما يتعلق بعمل الدول في شهر ايلول المقبل سوف اوقع على اتفاقية مع الجانب الايطالي تتضمن اعادة اجزاء اجزء من مدينة نمرود الاثرية وقد استلمت المشروع عندما زار وكيل وزارة الخارجية الإيطالي، بغداد بالاضافة الى ذلك سوف يقومون ببناء بعض المرافق السياحية في المكان ذاته وفي عكركوف ،وعند زيارتي لايطاليا سلمني وزير الثقافة مسحا كبيرا للاثار العراقية المدمرة في نمرود يقع بنحو 500 صفحة وهي تشمل اغلب الاثار العراقية قبل التدمير وبعد التدمير وبتقنية عالية تم اخذ تلك الصور. ويقوم اليابانيون ايضا بالعملية ذاتها فنحن بأنتظار تسليم التقرير النهائي من قبلهم وهناك مبادرة اسمها الف، قام بها الرئيس الفرنسي السابق هولاند والشيخ محمد بن زايد ال نهيان في الامارات، وتم جمع نحو 96 مليون دولار في مؤتمر اقيم في باريس وتم صرف تلك المبالغ ليس للعراق فقط وانما لسوريا وبعض البلدان ونحن لدينا ممثل في هذه اللجنة واتوقع ان هذه المبادرة تساعد في اعادة الاثار العراقية وكذلك هناك مبادارات اخرى من قبل اسبانيا وهولندا وبصددها نحن الان نتجه الى توقيع عدد من البروتوكولات، نقوم بعرض الاثار العراقية في بعض المتاحف العالمية مقابل قيامنا بأرسال بعثات ومتخصصين وايضا سوف اوقع على بروتوكول مع متحف ارميتاج الشهير في سان بطرسبورغ بروسيا هذه السنة سأزوره ومعي البروتوكول الذي اتفقنا بشأنه، والروس متحمسون لاعادة بناء اجزاء من المدينة الحضارية في نينوى وكذلك المناطق الاثرية في نينوى وفي نمرود والحضر كذلك.

{ هل تم التهيؤ لاعمار جامع النوري والاسراع باعادة البناء بعد تدميره؟

– تلك المناطق غير تابعة للوزارة وانما تابعة للاوقاف لكن هناك تعاونا بين هيئة الاثار ودوائر الوقف اذا لم يقوموا باي مبادرة لاعادة البناء ونحن لدينا خبراء بالاثار ومن الممكن كذلك ان نستعين بخبراء اجانب وهناك الكثير منهم يأتون متطوعين في تقديم الخدمات من منطلق الايمان ان الاثار العراقية ليست ملكا للعراق فقط وانما ملك للمجتمع الانساني كافة من هذا المنطلق يقدمون هكذا مبادرات فضلا عن ان هناك لجنة تم تشكيلها عقدت في موسكو وفي الوقت الراهن مفعلة نحن وهم ينتظرون المسح الميداني الياباني والايطالي الذي تم تسليمه للعراق من اجل اطلاق المبادرة لاعادة بناء بعض المواقع الاثرية، قلت بعض لان هناك عددا من المواقع دمرت بالكامل ومن الصعوبة اعادة بنائها مرة اخرى ونحن وضعنا سياجا لتلك المناطق بحيث لا يتمكن السكان من الوصول اليها بالاضافة الى وجود حراسات من اجل القيام بدراسات ميدانية لتلك المناطق واصلاح ما يمكن اصلاحه.

{ ماذا بشأن قطاع صناعة الكتاب والسياحة، الثاني لم يأخذ مكانته من حيث الاهتمام برغم انه نهر من ذهب ،ماذا عملت الوزارة من اجل اعادة نشاط هذا القطاع؟

– لا اتوقع بهذا المنهج والسياسة نستطيع ان نفعل اي شيء في السياحة كونها تحتاج الى اعادة نظر كلية لمن يعتقد ان السياحة اهم من النفط، مثال لذلك الهند تريد ان تجني من وراء السياحة اكثر من 400 مليار دولار سنويا، كنت مع وزيرة السياحة الفرنسية وقالت تم تخصيص 3 مليارات فقط للترويج الى السياحة الهدف منه ان نحصل على 193 مليار في سنة 2016، لكن لم نستطع الوصول الى هذا المبلغ بسبب الاوضاع الامنية التي مرت بها فرنسا، الكثير من البلدان تحتل فيها السياحة المرتبة الثانية او الثالثة من حيث الواردات الوطنية السنوية.

{ واين وصل ملف الاهوار؟

– لا يوجد اي مبلغ مخصص للاهوار في ميزانية 2016.

{ هل تمت الدراسة مع وزارة المالية او الجهات المعنية بشأن استيفاء مبالغ من السياحة الدينية للخزينة المركزية دون ذهابها الى إدارات العتبات؟

– السياحة الدينية لم يتم تنظيمها بالشكل الجيد لاسيما انها ينبوع كبير لو تم استغلاله حيث تكون المبالغ السنوية من الجانب الايراني 4 ملايين زائر لذلك ينبغي اعادة النظر في الفلسفة السياحية وكيفية التعاطي مع السياسة بالكامل الان السياحة دائرة تمويل ذاتي لكنها تعتمد على موازنة الدولة من اجل دفع رواتبها في حين ان السياحة لدى الكثير من البلدان توجهت نحو السياحة الداخلية كدول الخليج لان السياحة انواع وفي العراق الظروف السياحية المتوفرة بدءا من كردستان والانتهاء بالبصرة.

{ برأيك معالي الوزير ماهو الانجاز الذي تم تحقيقه بشأن صناعة الكتاب؟

– نحن نطبع سنويا 60 كتابا فقط وهذا عدد متواضع جدا وكنت قد نويت الغاء دار الشؤون الثقافية وجعلها شعبة وان تكف الوزارة عن طبع الكتاب وانما تدعم طبع الكتاب، سوق الكتاب سوق متطور ومتغير بسرعة والوزارة فيها قوانين بالية وحتى الاجهـــــــــــــزة التقنية الموجودة في الدار لا تستطيع ان تتسابق مع الاجهزة الموجودة الان من حيث التكنولوجيا في القــــــــــــــطاع الخاص لذلك لو تتحول دار الشؤون الثقافية الى دار لتعضيد ومساعدة الكتاب اتوقع ينبــــــــــــــغي العمل بهذا الاتجاة لكن لم يتم التغيير في البــــــــــــنية وهيكلية المسار خلال تلك المدة لاسباب كثيــــــــــرة وانا لن افقد الامل وعلى هذه الحكــــــــــومة والحكومات المستقبلية ان تعيد النظر في هيكلية الوزارة.

{ أخيرا.. يجري الحديث في الأوساط الثقافية عن اكتشاف ملفات فساد.. ما طبيعتها؟

– تم منذ باشرت عملي اكتشاف 180 حالة فساد. وقد اتخذت الإجراءات القانونية بشأن أصحابها. وهي اكبر عدد من الملفات تجري معالجته منذ سنوات وتحديدا طيلة السنوات التالية لعام 2007. وانا عازم على الضرب بقوة على رؤوس الفساد أينما وجدت في مفاصل الوزارة. ومن المؤسف ان بــــــــــعض المفسدين يتخـــــــــــذون من مــــــــواقع التواصل الاجتماعي منصات للهجوم على الوزير وتوجيه اتهامات باطلة ضده.

{ ما ابرز ما في تلك الملفات؟

– بينها حالات تزوير شهادات دراسية قام بها موظفون جرى إعادة الامتيازات التي حصلوا عليها بموجب تلك الشهادات.