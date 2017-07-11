نقطة ثمينة للأمانة بسباق الممتاز

الشرطة تهزم الجنوب وتستعيد الوصافة وتعثّر الميناء في عقر داره

الناصرية – باسم الركابي

قبل الدخول في تفاصيل مباريات الدوري يتوجب علينا ان نقف اجلالا واحتراما وتقديرا الى قواتنا المسلحة البطلة التي حققت النصر النهائي والكل في تحرير مدينة الموصل وتدمير وسحق دولة الخلافة المزعومة وسحق مخطط الدواعش ومخططاته الاجرامية وافكاره المتخلفة في محاولة النيل من وحدة العراق التي تحطمت عليها كل احلام هؤلاء الجهلاء اصحاب الفكر المتطرف والمتخلف وانهاء هذا التنظيم عندما تناخي الرجال الرجال وقدموا التضحيات على مستوى مشاركة وطنية لكل ابناء العراق وتوجيه رسالة عكست امكانات العراق وقدراته في سحق هؤلاء المجرمين امام قوة العراق كما قال عنها القائد العام للقوات المسلحة ان العراق اليوم اقوى من اي وقت نعم اقوى من الشر والاظلام ولانه بلد الاحلام والحضارات واليوم نتحدث عن النصر والبطولات والتضحيات النادرة والغير مسبوقة لرجال قوات الامن الشجاعة التي عكست قوتها وحققت النجاح الخالد الذي من حقنا ان نفتخر به وان يتحدث الكل عن يوم النصر والدفاع عن العالم الذي يواجه شر الدواعش

تحية للمرجعية ودورها التاريخي في حشد الجهود والدعوة للجهاد تحية للأبطال تحية للشهداء تحية للجرحى تحية للأمهات وزوجات واخوات وابناء الشهداء

فوز شرطة على الجنوب

استعاد فريق الشرطة الموقع الثاني في التسلسل الفرقي لفرق الدوري الممتاز بعدما نجح في تحقيق الفوز على نفط الجنوب بهدفين لواحد في اللقاء الذي جرى بملعب الشعب ضمن الجولة الخامسة عشر من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم ليرفع صيده الى 69 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر الى نقطة وعلى بعد نقطة من الجوية والوسط 67 ما سيرفع من حدة المنافسة والصراع على الصدارة واللقب امام بقية المباريات المقبلة التي للأسف ستخضع للتأجيل مرة اخرى اما تحد للفرق والمراقبين في الاستمتاع ببقية المباريات التي هي من تحدد ملامح البطل لكن لم يبقى امام الفرق الا الانصياع لقرار التأجيل المؤشر القوي على ضعف التنظيم واخضاع الدوري متى ما ارادة لجنة المسابقات للتأجيل التي افتقدت لوسائل العمل في حل مشكلة المسابقة التي باتت تشكل عبء على الفرق والدخول في حسابات خاسرة من حيث جهود اللاعبين وطول فترة اللعب وفي اجواء صعبة حتى ان الدوري فقد اهميته امام ما يجري من تأجيلات حتى في اسوء أيامها القاسية بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهذا يعود لسبب عدم قدرة الاتحاد في ادارة الدوري كما يجب

فرض السيطرة

ونجح الشرطة في فرض سيطرته منذ البداية وبادر للهجوم الذي اثمر عن تسجيل هدف التقدم الجميل من قبل عبد القادر طارق الذي رفع من مسار اللعب بين الفريقين وفي محاولة الشرطة الى تعزيزها من خلال الاستمرار في اللعب الهجومي وخلق اكثر من فرصة افتقدت للتركيز قبل ان تظهر قدرة الحارس عدي طالب في ردها ببراعة فيما اعتمد الجنوب على الكرات المرتدة وكاد ان يحقق التعادل في اكثر من مرة لكنه لم يتعامل معها بتركيز لينتهي الشوط الاول بتقدم الشرطة الذي كان الافضل قبل ان يشهد الشوط الثاني تسجيل هدفين الاول لنفط الجنوب الذي نجح بعد مرور 12 د عندما تمكن حسام مالك من اعادة المباراة للتعادل قبل ان يتقدم الشرطة للتأكيد على افضليته والعمل على حسم المباراة في الوقت المطلوب عندما نجح مروان حسين من قلب الامور وتحقيق التقدم للشرطة وقيادته لفوز مهم استعاد به مركز الوصافة الفائدة الاهم من المباراة التي بقيت نتيجتها تهدد الشرطة بعدما شكل الجنوب خطرا عليها قبل ان يضمن المضيف الفوز العالي والخروج بثلاث نقاط مهمة وحسم الامور كما خطط لها ناظم شاكر وما قام به لاعبو الفريق الذي بات يقدم مباريات مهمة من جولة لأخرى ويعكس قدرات عناصره عبر الاداء الفردي والجماعي وعكس قدرات عناوينه المهمة التي تسعى الى مواصلة العمل للنهاية بعد الفوز على الجنوب في النتيجة التي كان ينتظرها جمهوره وكان له ما اراد بعدما شهد الفوز وفرح به والاهم الوقوف فوق الغريم في اهم ايام المنافسات والتمسك في موقعه الثاني على امل ان يستفيد من اخر مبارياته الثلاث عندما يكون جاهزا للتحدي المقبل عندما ينتقل لمواجهة الامانة في ملعبه في مهمة لم تكن سهلة بعد النتيجة لتي عاذبها الأمانة من تعادله مع الميناء ويستقبل النجف ثم يخرج للميناء وتظهر كلها صعبة امام الموقف الذي عليه الجوية الذي يظهر في افضل حال امام ست مباريات متبقية اذا ما استغلت ستمنحه اللقب الذي اقترب منه كثيرا اثر قهره للمتصدرة وتحقيق خطوة عريضة في التقدم للأمام مع رفع امال الصراع على اللقب الذي يظهر الاكثر تأهيلا في ظل المستوى الذي قدمه امام النفط قلها المباريات التي لعبها وسط الحفاظ على نظافة سجله

اعتبارات النتيجة

الفوز الذي حققه الشرطة كان في وقته وله قيمة معنوية واعتبارية وفنية في ان يستمر على تحقيق النتائج الايجابية وعبور الجنوب بنجاح في مهمة فرح بها جمهوره القليل لانه يقدر اثارها وفوائدها واهمها التقدم على الغريم الجوية الذي بقي 24 ساعة في الموقع الثاني قبل ان يعود الشرطة اليه ويقلص الفارق الى نقطة ويضع نفسه في قلب المنافسة التي ارتفعت في كل جوانبها من اجل الحصول على اللقب

الثقة باللاعبين

ويضع ناظم شاكر وادارة لفريق ثقتهما باللاعبين في مواصلة العمل والعطاء في هذه الفترة والتعامل مع المباريات المذكورة برغبة الفوز فيها جميعا لان الامور الحالية وما عكسته النتيجة التي دعمت الفريق تتطلب الحفاظ على نوعية النتائج

وتظهر قدرة الشرطة كبيرة في تحقيق النتائج المهمة عبر وجود مجموعة زادتها النتائج انسجاما وقوة كما عبرت عن ذلك كثيرا

وكما قال المدرب لا يمكن بعد التفريط باي نقطة لأهمية المباريات المقبلة والاخيرة من الدوري وبعد تعثر النفط أمام الجوية ربما يخرج الشرطة وصيفا ولو لايمكن التكهن في الامور مع المباريات تسير من دون مفاجأة بل تخضع لقوة الفرق التي هي من تسيطر على الامور وتخرج منها من دون مشاكل امام طموحات الحصول على اللقب الشغل الشاغل للفرق الثلاث النفط والشرطة والجوية وامام الامتار الاخيرة

وتبدو حظوظ الثلاثي الاقوى الذي يواصل مشواره وحتى مبارياته القادمة سهلة باستثناء لقاء الثالث عشر من تموز مع الوسط في النجف تظهر البقية من مصلحته وهو قادر عل حسمها بعد ارتقاع الحالة المعنوية ودعم نتيجة النفط التي انعشت اماله ووطدت اكثر من العلاقة مع الجمهور الذي فرح كثيرا بالفوز اما تطلعات احراز اللقب

التربص بالنفط

مهم ان يفوز الشرطة والجوية ويتربصان بالمتصدر والعمل على ازاحته لكن لمن تكون الافضلية في الاخير مؤكد لمن يقدم ويجتهد لان المباريات القادمة غاية في الصعوبة وقد تكون مفترق طرق وسط اشتداد المنافسة وقيمة النتائج وكل هذا يتوقف على عطاء اللاعبين الذين يدركون اهميتها وتأثيرها على فرقهم التي تتطلب اللعب بقوة وتركيز واندفاع وتقديم المزيد من العمل

وفي الوقت الذي نجح الشرطة في مهمة لم تكن سهلة بعدما قدم الجنوب ما عليه ليستمر في تقديم العروض المطلوبة امام فرق قوية عندا خطف نقطة من الجوية واخرى من الميناء ولأيمكن التقليل من شان الفريق في العرض الذي قدمه امس الاول الذي شهد ارتفاعا مع مرور الوقت وكاد الفريق ان يحقق التعادل بعدما واصل تقديم المردود مع تقدم الوقت استمرارا مع ما قدمه في اخر مباراتين لكنه لازال يواجه معضلة مباريات الذهاب التي لم يستفد منها كما تعثر في عدد من فترات الدوري وتركت التعادلات اثارها على موقفه الذي يكون عرضه للفقدان بعد هذه الخسارة امام تطلعات الحدود المجتهد مع ان الجنوب بقي في موقعه العاشر 36 نقطة بعد تعرضه للخسارة العاشرة والتعادل في 15 مباراة من مجموع 32 مبراة لعبها للان ايانه خسر 50 نقطة وهو عدد كبير لفريق امنت له مستلزمات اللعب والمشاركة اكثر من عدد اخر من الفرق المشاركة كما ان الفريق لم يستفد من مباريات الارض كما مقدر لها ولانها هي من تدعم الامور كما عمل كربلاء ونفط ميسان اللذين يكونا قد ضمنا البقاء عبر تلك المواجهات من خلال وفاء انصارهما

ولايمكن التقليل من جهود المدرب عادل ناصر الذي وضع حدا لتدهور نتائج الارض التي نجح في تغيرها في المرحلة الثانية بعدما فقد اكثر نقاطها في المرحلة الاولى بعدما طغت نتائج التعادلات على مباريات الفريق الذي لفت الأنظار اليه في مبارياته الثلاث الاخيرة وهذا عمل مهم مع ان اللاعبين كانوا مطالبين في تقديم الاكثر من خلال وجود عناصر مهمة في المقدمة هداف الفرق باسم علي الذي سجل 16 هدفا للان

والنتيجة التي انتهت عندها المباراة المذكورة لمصلحة الشرطة وقبلها سقوط النفط في مواقعه لتشد الامور على المتصدر الذي بات في موقف اخر وقد يختفي عن الصدارة بعدما فرط بنتيجة الجوية من حيث الاداء والتوتر الذي كان عليه اغلب عناصره الذين الزموا الفريق دفع فاتورة المباراة التي متوقع ان تغير من خريطة الموقف الذي يسير لمصلحة الصقور التي حلقت عاليا في مواقع النفط وهذا المهم ان ترتق المنافسة الى مستوى الصراع الحقيقي في ظل التداخل في المواقع وفرق النقطة التي تفصل بين الاول والثاني

ويكون الشرطة قد لعب 33 مباراة حقق الفوزين 18 والتعادل في12 وخسارة مباراتين وسجل 49 هدفا وعليه 22 فيما لعب الجنوب 32 مباراة حقق الفوز ب7 مباريات والتعادل في 15 وخسارة 10ى وله 31 هدفا سجل منها باسم علي 16 وحده وتلقت شباك الفريق 33

تعادل الميناء والامانة

وفشل الميناء في استعادة توازنه والعودة الى سكة الانتصارات وكاد ان يتعرض للخسارة اخرى بعدما تقدم الامانة بهدف علي يوسف في الرابع الاول من اللقاء واستمر متقدما به قبل ان يتمكن المحترف احمد ياسر من انقاذ الموقف عندما سجل هدف التعادل قبل 13 دعلى نهاية المباراة التي شكلت تحديا لجهود المدرب واللاعبين والفريق الذي استمر بنزف النقاط في اهم اوقات الدوري والمنافسة

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده الى 57 نقطة وتلاشت اماله تماما في المنافسة علي مراكز مثلث الترتيب ولو حدث هذا الامور قبل جولتين في وقت استمر الامانة في موقعه في الموقع السابع 50 نقطة وابتعد عن ملاحقة النجف والطلاب بعد هذه النتيجة المهمة التي حققها لفريق في مهمة صعبة قبل ان يشكل الامانة عبء على الميناء عندما بقي متـــــــــــقدما على اصحاب الارض امام جمهورهم ومع ظروف اللعب التي صبت لمصلحتهم وكان على الأمانة ان يتوازن اكثر ويستمر في ترتيب صفوفه حيث الدفاع وغلق المنافذ من اجل الثأر للخسارة الاولى ولأهمية النتيجة في استعادة الفريق للتوازن وعزف نغمة الفوز التي غابت عن الفريق في الجولات الاخيرة بعد العودة في الجولة الاخيرة من تعادل من النجف وهو ما ابقى الفريق في موقع السابع الذي قد يفقده امام الجولات الثلاث المقبلة .

وامام رغبة النجف ومعه الطلبة في التقدم لموقع الامانة لان ذلك يعد امرا مهما في سياق المنافسة التي تعثرت فيها الفرق الثلاثة خصوصا الطلاب الذي لم يحقق رغبة جمهوره والشيء المهـــــــــم في عمل المدرب احمد خضير هو الاعتماد على عدد من الوجوه الشابة التي قدمت مردودا في بعض المـــــــــباريات الصعبة والمهمة بعدما خاض الفريق 32 مباراة نجح في الفوز في 12 والتعادل 13 وخسارة البقية وسجل 24 واهتزت شباكه 16 مرة ويظهر في دفاع قوي ويعد الثاني بعد الجوية

اهتزاز نتائج الميناء

من جانبه اهتزت نتائج الميناء وفشل في الاستفادة من مــــــــــباريات الارض بعد التعادل الثالث في الفترة الاخيرة حيث الجوية ونفط الجنوب والامانة ما ابقى الفريق في موقعه الـــــــــــسادس من فترة ما اثر على موقفه الخارج عن رغبة الفريق الذي كــــــــــان يامل ان يستفيد الفريق من مبــــــــــاريات الارض وان لا يفرط بها على هذه الشاكة وهو الذي دخل من اجل المنافسة على لقب الدوري قــــــــــــبل ان يشهد تراجعا في المرحلة الثــــــــــانية التي فقــــــــــــد الفريق الكثير من النقاط وما اغاض الانصار الابتعاد عن النتائج المطلــــــــــــوبة وتوقف الحديث عن موقف ياخذ الفريق الى مشاركة خارجية رغم ما يضم مــــــــــن لاعــــــــــــبين اكفاء وقدرات فنية كمـــــــــــا امنت الادارة كل الاحتياجات منذ بـــــــــــداية الموسم ويبـــــــــــدو ان الامور تاثرت في المشـــــــــاكل الادارية بعدما حل الادارة وتشكيل اخــــــــــــرى موقتة بعدمــــــــــــا خاض 33 مباراة فاز في 15 وتعادل في 13 وخسر الاخرى وسجل 34 وعليه 21 وله 50 نقطة.