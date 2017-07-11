ميسان تحتفي بمنتخب الطائرة جلوس

ميسان – الزمان

احتفى الوسط الاعلامي والصحفي في ميسان بلاعبي منتخب العراق لكرة الطائرة من وضع جلوس، المتأهلين الى نهائيات كأس العالم بعد حصد المركز الثالث اسيويا في البطولة التي اختتمت في الصين.

وقال مصدر يمثل إذاعة الأمل في ميسان، بأن الإذاعة ومن خلال البرنامج وبمشاركة الأسرة الصحفية ونقابة الصحفيين في المحافظة، نظمت احتفالية تليق بهذا الإنجاز الذين حققوه لاعبو المنتخب بالكرة الطائرة من وضع الجلوس وهم ” حسين جبار، مؤيد هاشم، محمد عيدان ” و المدرب حسنين عبد علي مع زملائهم من باقي المحافظات، مبينا،بأن الأبطال تم تكريمهم فضلا عن تكريم رئيس اللجنة البارلمبية ميسان ” حسين علي هامل “

وأشاد المصدر ” بهذا الإنجاز الرياضي بأن أصحابه من ذوي الاحتياجات الخاصة هذه وغير الكثير لم يحققها الأسوياء، مشيرا إلى من خلال هذا الاحتفاء أردنا ان نبرق رسالة الى الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي و التشريعي بأن هولاء ميسانيون، منتقدا، دور الحكومة المتفرج وعن بعد ولم تكلف نفسها ان تكافئ اللاعبين وهذا ليس بالجديد عليهم.

ولفت، الى ان اغلب الإنجازات التي تحققت من قبل أبطال المحافظة وفي جميع المحافل و الالعاب الفـــــــــردية والزوجية لم نلقى الدعم والاهتمام على مر السنين، مشددا على أهمية دعم الرياضة في المحافظة.