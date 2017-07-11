روني يتصدّر قائمة 10 نجوم عادوا إلى البيت القديم

أيفرتون يشرع أبوابه أمام الفتى الذهبي

{ لندن – وكالات: جاء إعلان مانشستر يونايتد عن عودة قائده واين روني إلى صفوف إيفرتون ناديه القديم، قبل الانضمام إلى الشياطين الحمر عام 2004، بمثابة مفاجأة ضخمة للجميع لم يكن يتوقعها أحد خلال السنوات الماضية. وظن الكثيرون أن مانشستر يونايتد سيكون آخر نادٍ لروني في إنكلترا خاصة أنه قدّم مثالا على التضحية باللعب في جميع المراكز تقريبا داخل الملعب. وفيما ياتي أبرز 10 لاعبين عادوا مجددًا إلى أنديتهم التي بدأوا فيها نجوميتهم وعرفهم الجميع من خلالها.

واين روني

انضم النجم الإنكليزي إلى مانشستر يونايتد عام 2004 بعدما كان أحد أبرز لاعبي الدوري الإنكليزي مع إيفرتون من 2002 وحتى 2004 بالرغم من صغر سنه.

فيرناندو توريس

تألق توريس كثيرًا مع أتلتيكو مدريد قبل انتقاله عام 2007 إلى ليفربول ومنه إلى تشيلسي ثم ميلان ولكنه عاد مجدداً إلى عرينه القديم الروخيبلانكوس عام 2015 ولايزال معه حتى الآن.

خوان فيرون

لمع اسم النجم الأرجنتيني فيرون عندما كان شابًا مع نادي إستوديانتيس من 1993 وحتى 1995 لينطلق بعدها إلى بوكا جونيورز ثم رحلة أوربية طويلة ما بين مختلف ملاعب إيطاليا وإنكلترا ليعود من جديد إلى بيته القديم إستوديانتيس ويتولى بعد اعتزاله منصب المدير الرياضي للنادي ثم رئيسه ليقرر بشكل مفاجيء قبل عدة أشهر العودة للعب مع النادي ذاته رغم بلوغه من العمر 42 عامًا.

خواكين

تألق الجناح الإسباني خواكين بشدة مع ريال بيتيس ما بين عامي 2000 و2006 ليرحل بعدها عن الفريق ويخوض عدة تجارب مختلفة في إسبانيا وخارجها قبل أن يقرر عام 2015 العودة من جديد إلى ناديه القديم.

خوان كارلوس فاليرون

لعب النجم الإسباني لفريق لاس بالماس بين عامي 1995 و1997 وذلك بعد عام قضاه مع النادي ذاته ولكن ضمن فريق الرديف ليبدأ بعدها رحلة مع عدة أندية إسبانية كان أبرزها ديبورتيفو لاكرونا قبل أن يعود من جديد إلى ناديه الأول عام 2013 حتى اعتزاله عام 2016.

ماكسي رودريغيز

لعب النجم الأرجنتيني في فريق نيولز أولد بويز منذ 1999 وحتى 2002 وبعد رحلة احتراف أوربية طويلة قرر العودة إليه عام 2012 ليستمر معه حتى الآن.

أندري تشيفشينكو

لعب النجم الأوكراني في فريق دينامو كييف منذ 1994 وحتى 1999 وقدم مستويات خرافية خاصة في بطولة دوري الأبطال ما جعل مسؤولي ميلان يتحركون لضمه فورًا ليقدم فترات رائعة مع الروسونيري قبل أن يقرر الرحيل إلى تشيلسي عام 2006 لتنتهي مسيرته عمليًا، حاول بعدها العودة إلى ناديه السابق ميلان ولكنه فشل في استعادة مستواه ليقرر اللجوء إلى بيته الأصلي والانضمام إلى دينامو كييف مجددًا ليلعب هناك منذ عام 2009 وحتى 2012.

هينريك لارسن

لعب الأسطورة السويدية في فريق هوجابورج منذ 1988 وحتى 1992 ليعود إليه مجددًا بعد مرور 21 عامًا لعب خلالها للعديد من الأندية الأوربية أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي.

رافاييل ماركيز

لعب النجم المكسيكي لنادي أطلس في بلده من 1996 وحتى 1999 وبعد رحلة طويلة من النجاح في أوربا كان أبرزها مدة وجوده في برشلونة كأول لاعب مكيسكي يحصل على لقب دوري أبطال أوربا قرر العودة إلى بيته عام 2016 ولايزال يلعب معه حتى الآن.

دييغو ميليتو

لعب المهاجم الأرجنتيني لمدة 5 سنوات منذ 1999 و حتى 2004 ضمن فريق راسينج الأرجنتيني وتألق خلالها بشدة لتبدأ رحلة احتراف أوربية في الملاعب الإسبانية والإيطالية قبل أن يقرر العودة من جديد إلى ناديه الأول عام 2014 ويبقى معه حتى اعتزاله عام 2016 .