تشيلسي يقترب من حسم صفقة الإنتقام

{ لندن – وكالات: يسعى نادي تشيلسي الإنكليزي، لرد الصفعة إلى مانشستر يونايتد، بعد إعلان الأخير، ضم روميلو لوكاكو، هدف البلوز الأول في سوق الانتقالات الجارية. ويتنافس الناديان على ضم تيموي باكايوكو من موناكو الفرنسي، ويستهدف تشيلسي خطف اللاعب الذي أشارت أنباء إلى أنه اقترب مؤخرا من قلعة أولد ترافورد. وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، مساء اول امس الإثنين، بأن تشيلسي على أعتاب إغلاق صفقة اللاعب الدولي الفرنسي. وأضافت أن باكايوكو سيخضع للفحص الطبي في تشيلسي هذا الأسبوع، وقد يسافر مع الفريق إلى الصين في رحلته الاستعدادية للموسم الجديد. وأكدت الصحيفة أن الفحص الطبي للاعب تأخر، بسبب خضوعه لجلسات علاج مؤخرًا بعد العملية التي أجراها في ركبته نهاية الموسم الماضي. ولا زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين حول قيمة انتقال اللاعب، التي قد تتراوح بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، وقد يُمهد باكايوكو الطريق لماتيتش للرحيل عن البلوز.