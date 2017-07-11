ريال مدريد يقدم هيرنانديز إلى وسائل الإعلام

النادي الملكي يستخدم خطة جديدة لإحتكار البطولات المقبلة

{ مدريد – وكالات: يبدو أن عهد الصفقات الضخمة في ريال مدريد قد ولى فبعد التتويج بثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوربا لكرة القدم توصل النادي الملكي لخطة جديدة للهيمنة على منافسات اللعبة من خلال الرهان على مواهب شابة. وينسب الكثير من الفضل في النجاحات الأخيرة لبطل أوربا 12 مرة إلى لاعبين من أمثال كاسيميرو وإيسكو ضمن أسماء أخرى ربما لا تحظى بصيت كبير لكنها تملك الشغف للوصول للقمة. وركز ريال مدريد في فترات الانتقال الصيفية الأخيرة على مواهب واعدة وعزز صفوفه مؤخرا بضم ثيو هيرنانديز وفنيسيوس جونيور إضافة إلى داني سيبايوس القريب من الانضمام إلى سانتياجو برنابيو قادما من ريال بيتيس.

مواهب شابة

وأظهر فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي حرصه على التعاقد مع مواهب شابة أخرى في السنوات الأخيرة مثل ماركو أسينسيو وخيسوس فاييخو لتكوين فريق قوي في المستقبل. وتخلى بيريز بذلك عن سياسته القديمة المتمثلة في ضم أسماء لامعة كما حدث في فترته الرئاسية الأولى بالتعاقد مع ديفيد بيكهام ولويس فيجو وزين الدين زيدان ثم لاحقا مع كريستيانو رونالدو. وكانت آخر الصفقات الضخمة في عهد بيريز عندما ضم جاريث بيل في 2013 وخاميس رودريجيز بعد كأس العالم 2014، لكن لم يبدأ أي منهما ضمن التشكيلة الأساسية التي خاضت نهائي كارديف ونالت اللقب الأخير في دوري الأبطال. وكانت الصفقات الضخمة تهدف لتحقيق أرباح مالية طائلة لكن الخطة الجديدة تهتم بالجانب الفني في المقام الأول حيث لا يحظى الوافدون الجدد بشهرة كبيرة خارج حدود إسبانيا. ولن تكون مفاجأة أن يعود ريال مدريد للاستعانة بأسماء كبيرة لكن الاستراتيجية الجديدة تركز أكثر على ما هو قادم ويمكن للفريق أن يجني ثمارها في السنوات المقبلة بهيمنته على الساحة الكروية.

تقدبم هيرنانديز

قدم نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبه الجديد ثيو هيرنانديز،، لوسائل الإعلام. وبدأ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حفل تقديم اللاعب، بالقول، في تصريحات نقلتها آس الإسبانية الفريق يرحب بهذا الشاب الجديد، أحد أفضل اللاعبين في الدوري والكأس الموسم الماضي، لقد أراد أن يرتدي قميص ريال مدريد ونحن نشكره إلى الأبد. وأضاف مخاطبا هيرنانديز كنت واحدًا من أفضل الشباب في الموسم الماضي، ودخلت تشكيلة اليويفا، ولقد انضممت الآن لأفضل ناد في التاريخ، نحن نملك 12 لقبًا أوربيا، ونأمل أن تساعدنا على الفوز بالمزيد. وبعد بيريز تحدث ثيو هيرنانديز وقال أقدر الثقة التي منحني إياها النادي، أريد أن أشكر اللاعبين والجماهير على الترحيب بي، سعيد بوجودي هنا مع أفضل اللاعبين، هلا مدريد. وأضاف في الصغر يكون لدى كل واحد فريقه، تواجدت مع أتلتيكو وعاملوني بصورة جيدة وأنا الآن هنا، اخترت ريال مدريد لأنه أفضل فريق في العالم، وفيه سيمكنني الوصول لأبعد مدى. وتابع لم يكن هناك أي ضغط، لم يتعذر علي كثيرا أن أعطي موافقتي لريال مدريد، أنا هنا بناء على رغبتي. وأردف وصلتني عروضا كثيرة، وتحدثت مع وكيلي، وكان أفضل خيار هو الانضمام لريال مدريد حيث يمكنني التطور. وأشار اللاعب إلى أنه سيتخذ في ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو كقدوة، معتبرا أنه أفضل ظهير في العالم. ومنح ريال مدريد اللاعب الرقم 15، الذي كان يحمله البرتغالي فابيو كوينتراو.

صراع مدريد وبرشلونة

على صعيد اخر قال أنخيل أرو، رئيس نادي ريال بيتيس، اول امس الاثنين، إن لاعب الوسط الصاعد، داني سيبايوس، سيغادر ناديه. وكان سيبايوس (20 عامًا) محور صراع بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، لكنه اختار الانضمام لتشكيلة المدرب زين الدين زيدان. وقال أرو في مؤتمر صحفي: رفض داني عرضًا للتجديد مع بيتيس، وكما نعلم فإنه عقد اتفاقًا مع ريال مدريد. وأضاف: عندما تملك لاعبًا وتمنحه عرضًا، ثم يأتي فريق آخر ليدفع قيمة الشرط الجزائي، فحينها لا تملك الكثير لتفعله للإبقاء عليه.. نحن نتفاوض، وفي الساعات المقبلة ستعرفون عرض ريال مدريد. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الريال سيدفع نحو 15 مليون يورو (17 مليون دولار)، للحصول على خدمات سيبايوس، الذي أُختير كأفضل لاعب في بطولة أوربا تحت 21 عامًا في بولندا، وفيها حصلت إسبانيا على المركز الثاني. وحاول بيتيس تجديد عقد سيبايوس، الذي بدأ مسيرته مع النادي في 2014 وخاض 108 مباريات، لكنه اعتبر أن الوقت الحالي هو المناسب للرحيل. من ناحية اخرى أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني بورخا مايورال اول امس الإثنين أنه يفكر فقط في العمل ثم العمل ثم العمل للانتصار في النادي الملكي وذلك عقب انتهاء إعارته مع فولسفبورج الألماني، الذي لعب له الموسم الماضي. وينضم اللاعب، الذي شارك في كأس أمم أوربا تحت 21 عامًا في بولندا، في وقت لاحق إلى استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد التي بدأت بالفحوصات الطبية. ويتدرب مايورال بمفرده في أليكانتي، قبل انضمامه لمعسكر الاستعداد للعمل تحت إمرة زين الدين زيدان المدير الفني للمرينجي. وكتب اللاعب على حسابه بشبكة (فيبتر) الاجتماعية: هناك موعد محدد لانضمامي لمدة الإعداد والعمل بقوة. وأردف مايورال قائلا: ارتداء قميص ريال مدريد حلم، وحلمي هو الانتصار هنا والعمل من أجل تحقيق الأمر.