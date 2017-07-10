الموصل تعود حرة لحضن العراق

‭ ‬العبادي‭:‬إنتصار‭ ‬الموصل‭ ‬إنهيار‭ ‬لدولة‭ ‬الخرافة‭ ‬والإرهاب‭ ‬وسنتعقب‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬ونعيد‭ ‬الاستقرار

الموصل‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

واصل‭ ‬القوات‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬الاثنين‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬جيوب‭ ‬المقاومة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬وبعد‭ ‬الظهر‭ ‬اكتمل‭ ‬تحرير‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وسحق‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬سحقا‭ ‬والتقت‭ ‬محاور‭ ‬القوات‭ ‬المحررة‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬والقائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ارتجلها‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬القتال‭ ‬وسط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قاة‭ ‬العمليات‭ ‬والصنوف‭ ‬والمحاور،‭ ‬ورفع‭ ‬علم‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬عالياً‭ . ‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬عمليات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الأيمن‭ ‬للمدينة‭ ‬ان‭ ‬انتصار‭ ‬الموصل‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬انهيار‭ ‬دولة‭ ‬الخرافة‭ ‬والإرهاب‭ ‬الداعشي‮»‬‭ ‬وان‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬الاستقرار‭ ‬والبناء‭ ‬وتطهير‭ ‬خلايا‭ ‬داعش”،‭ ‬وحيا‭ ‬العبادي‭ ‬صانعي‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬‮«‬على‭ ‬الوحشية‭ ‬والإرهاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬وحاصرت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬عملياتها‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬تنظيم‭ ‬داعس‭ ‬في‭ ‬رقعة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬القليعات‭ ‬وحي‭ ‬الشهوان‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة،وخلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬الأحد،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بـ‮»‬المقاتلين‭ ‬الأبطال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬خاضوا‭ ‬معارك‭ ‬استمرت‭ ‬لأشهر‭. ‬وبقيت‭ ‬اقضية‭ ‬الحويجة‭ ‬ونصف‭ ‬الشرقاط‭ ‬والزاب‭ ‬وتلعفروبعيد‭ ‬وصول‭ ‬العبادي‭ ‬إلى‭ ‬المدينة،‭ ‬قال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إن‭ ‬الأخير‭ ‬يزور‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬المحررة‮»‬‭ ‬لتهنئة‭ ‬قواته‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬الكبير‮»‬‭.‬غير‭ ‬أن‭ ‬العبادي‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬محسوم،‭ ‬وبقايا‭ ‬داعش‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬الأشبار‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وإنها‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬لنعلن‭ ‬لشعبنا‭ ‬الانتصار‭ ‬العظيم‮»‬‭.‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأخير‭ ‬‮«‬يأتي‭ ‬لاحترامي‭ ‬وتقديري‭ ‬لقواتنا‭ ‬الغيورة‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬عملية‭ ‬التطهير‮»‬‭.‬وكان‭ ‬اخر‭ ‬تصاريح‭ ‬العمليات‭ ‬من‭ ‬القائد‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬سامي‭ ‬العارضي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬قبل‭ ‬اكتمال‭ ‬التحرير‭ ‬بساعتين‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬قوية‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬هم‭ ‬لا‭ ‬يقبلون‭ ‬أن‭ ‬يسلموا‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬‮«‬هو‭ ‬يخاطبنا‭ ‬‭(‬مقاتل‭ ‬التنظيم‭)‬‭ ‬بصوت‭ ‬عال‭ ‬‭+‬ما‭ ‬نسلم،‭ ‬إحنا‭ ‬نريد‭ ‬نموت‭+‬‮»‬‭.‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬محاصرون‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬‮«‬تقريبا‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬100‭ ‬متر‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭.‬أشار‭ ‬العارضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬تمتلك‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬مدني‮»‬‭ ‬متواجدون‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مستقل‭.‬وبدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬هجومها‭ ‬لاستعادة‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭. ‬واستعادت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬شرق‭ ‬المدينة،‭ ‬لتبدأ‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭.‬واشتدت‭ ‬المعارك‭ ‬عندما‭ ‬اقتحمت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬ذات‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬العالية‭ ‬والأزقة‭ ‬الضيقة‭ ‬والمباني‭ ‬المتلاصقة‭.‬وبذلك،‭ ‬انتقل‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬وأصبح‭ ‬محاصرا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬ونهر‭ ‬دجلة‭ ‬داخل‭ ‬مساحة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭.‬لكن‭ ‬تكلفة‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬ضخمة،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المدينة‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خراب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى،‭ ‬واضطرار‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬للنزوح‭ ‬بفعل‭ ‬المعارك‭.‬وقالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأحد‭ ‬إنّ‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬نزوح‭ ‬920‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬وأوضحت‭ ‬منسقة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ليز‭ ‬غراندي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬ارتياحنا‭ ‬معرفة‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬تنتهي‭. ‬ربما‭ ‬تنتهي‭ ‬المعارك،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬لفتت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يضطر‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬للبقاء‭ ‬نازحين‭ ‬لفترة‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬لأشهر‮»‬‭.‬وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬شيئا‭ ‬ليعودوا‭ ‬إليه‭ ‬بسبب‭ ‬الدمار‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬سببه‭ ‬الصراع،‭ ‬بينما‭ ‬تحتاج‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬كلماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬الأخرى،‭ ‬كالمدارس‭ ‬والمستشفيات،‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬أو‭ ‬للإصلاح‮»‬‭.‬وأصدرت‭ ‬28‭ ‬منظمة‭ ‬إنسانية‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بيانا،‭ ‬طالبت‭ ‬فيه‭ ‬بدعم‭ ‬دولي‭ ‬لجهود‭ ‬إعادة‭ ‬البناء،‭ ‬وحضت‭ ‬السلطات‭ ‬عدم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬للعودة‭.‬وذكر‭ ‬البيان،‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬منظمات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬المجلس‭ ‬النروجي‭ ‬للاجئين‭ ‬و‮»‬أوكسفام‮»‬‭ ‬و‮»‬سايف‭ ‬ذا‭ ‬تشيلدرن‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬انعدام‭ ‬الامن‭ ‬ونقص‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬والتلوث‭ ‬جراء‭ ‬المتفجرات،‭ ‬وأضرار‭ ‬المنازل‭ ‬والشركات‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات،‭ ‬كلها‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تشكل‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬العودة‮»‬‭.‬وأثار‭ ‬البيان‭ ‬مخاوف‭ ‬حيال‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بلدتي‭ ‬تلعفر‭ ‬والحويجة‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أراضي‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭.‬في‭ ‬إطار‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬هنأت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬رحب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بـ‮»‬خطوة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬سيطرة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬العراق‮»‬‭.‬أما‭ ‬إيران،‭ ‬الحليفة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لحكومة‭ ‬العبادي،‭ ‬فهنأت‭ ‬العراق‭ ‬وعرضت‭ ‬مساعدتها‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭.‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬رسالتين‭ ‬إلى‭ ‬العبادي‭ ‬والمرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬العظمى‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وأمة‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشجاعة‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للنازحين‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬المدن‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬ومع‭ ‬أنّ‭ ‬خسارة‭ ‬الموصل‭ ‬ستشكل‭ ‬ضربة‭ ‬كبيرة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬فإنها‭ ‬لن‭ ‬تمثل‭ ‬نهاية‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬يشكله،‭ ‬إذ‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬يعاود‭ ‬المتطرفون‭ ‬وبشكل‭ ‬متزايد‭ ‬تنفيذ‭ ‬تفجيرات‭ ‬وهجمات‭ ‬مفاجئة‭ ‬تنفيذا‭ ‬لاستراتيجيتهم‭ ‬التي‭ ‬اتبعوها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬لذلك‭ ‬جاء‭ ‬تحذير‭ ‬العبادي‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬عدم‭ ‬تحرير‭ ‬نصف‭ ‬الشرقاط‭ ‬والزاب‭ ‬والحويجة‭ ‬وتلعفر‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬امكانية‭ ‬لتسلل‭ ‬اتباع‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬كما‭ ‬فعلوا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‭.‬‭

ترامب‭ ‬يتصل‭ ‬بالعبادي‭ ‬مهنئاً‭ ‬العراقيين‭ ‬بالنصر‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬

واشنطن‭-‬‭ ‬الزمان‭ :‬‭ ‬هنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬رونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬بعد‭ ‬القاء‭ ‬العبادي‭ ‬خطاب‭ ‬الانتصار‭ ‬امس‭ ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬حاسمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬وهنأ‭ ‬تيلرسون‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬والعراقيين‭ ‬على‭ ‬‮«‬تحرير‮»‬‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬ويؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬