 غادة عبد الرازق تتغيب عن جلسة محاكمتها  بالفعل الفاضح

القاهرة‭- ‬الزمان‮ ‬

‎بدأ‭ ‬ت‭ ‬امس‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمة‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬غادة‭ ‬عبدالرازق،‭ ‬بمحكمة‭ ‬جنح‭ ‬المعادي،‭ ‬بتهمة‭ ‬الفعل‭ ‬العلني‭ ‬الفاضح‭ ‬بسبب‭ ‬الفيديو‭ ‬العاري‭ ‬الذي‭ ‬بثته‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭.‬

‎وغابت‭ ‬غادة‭ ‬عبدالرازق،‭ ‬عن‭ ‬جلسة‭ ‬المحاكمة‭ ‬لوجودها‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬بينما‭ ‬تواجد‭ ‬محاميها‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنها‭.‬

‎‮ ‬وكانت‭ ‬غادة‭ ‬قد‭ ‬نفت‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬حي‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قصدت‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التصوير‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬البث‭ ‬حدث‭ ‬غصبا‭ ‬عنها‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬علمها‭ ‬وان‭ ‬تاريخها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاما‭ ‬لايسمح‭ ‬لها‭ ‬بفعل‭ ‬فاضح‭ ‬‭.‬

‎وكان‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭ ‬قد‭ ‬أقام‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬غادة‭ ‬اتهمها‭ ‬فيها‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬معجبيها‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تشبه‭ ‬السكر،‭ ‬مرتدية‭ ‬ملابس‭ ‬نوم،‭ ‬وظهر‭ ‬جزء‭ ‬حساس‭ ‬من‭ ‬جسدها‭.‬

‎وأضاف‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ارتكبته‭ ‬غادة‭ ‬تعاقب‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬178‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬العقوبة‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬سنة‭.‬

‎يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬غادة‭ ‬عبدالرازق،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬اعتذرت‭ ‬عن‭ ‬الفيديو‭ ‬الفاضح‭ ‬بفيديو‭ ‬أخر‭ ‬قامت‭ ‬ببثه‭ ‬وأكدت‭ ‬فيه‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬دواء‭ ‬مخدر‭ ‬وأنها‭ ‬لم‭ ‬تشاهد‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭.‬