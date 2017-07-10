 غادة عبد الرازق تتغيب عن جلسة محاكمتها  بالفعل الفاضح

القاهرة- الزمان
بدأ ت امس أولى جلسات محاكمة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، بمحكمة جنح المعادي، بتهمة الفعل العلني الفاضح بسبب الفيديو العاري الذي بثته عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام».
وغابت غادة عبدالرازق، عن جلسة المحاكمة لوجودها خارج مصر بينما تواجد محاميها بالنيابة عنها.
وكانت غادة قد نفت في بث حي على فيسبوك ان تكون قصدت النشر في ذلك التصوير الا ان البث حدث غصبا عنها ومن دون علمها وان تاريخها على مدى ستة وعشرين عاما لايسمح لها بفعل فاضح .
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية ضد غادة اتهمها فيها بالتواصل مع معجبيها وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها.
وأضاف في دعواه أن ما ارتكبته غادة تعاقب عليه المادة 178 من قانون العقوبات، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس سنة.
يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق، كانت قد اعتذرت عن الفيديو الفاضح بفيديو أخر قامت ببثه وأكدت فيه أنها كانت تحت تأثير دواء مخدر وأنها لم تشاهد ما ظهر منها في الفيديو.