الحرائق هاجس لندن وأحدثها يدمر بناية في سوق كامدن لوك الشهير 

لندن‭- ‬الزمان‮ ‬‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

‭ ‬منذ‭ ‬حريق‭ ‬برج‭ ‬غرينفل‭ ‬الشهير‭ ‬قبل‭ ‬اسابيع‭ ‬واهالي‭ ‬لندن‭ ‬واجهزة‭ ‬الاطفاء‭ ‬والبلديات‭ ‬تعيش‭ ‬هاجس‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرائق‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬دمر‭ ‬حريق‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬كامدن‭ ‬لوك‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬لندن‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭. ‬وشاركت‭ ‬عشر‭ ‬سيارات‭ ‬اطفاء‭ ‬وسبعون‭ ‬رجلا‭ ‬ومروحية‭ ‬في‭ ‬إخماد‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬التي‭ ‬يرتادها‭ ‬سكان‭ ‬لندن‭ ‬والسياح‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭. ‬أبلغ‭ ‬فريق‭ ‬الاطفاء‭ ‬بالحريق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬23,27‭ (‬22,57‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬الاحد‭. ‬وسيطروا‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬02,50‭ (‬01,50‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬اللندنية‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬الحريق،‭ ‬وأنها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬أسبابه‭.‬دمرت‭ ‬النيران‭ ‬حوالى‭ ‬ثلث‭ ‬المبنى‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬طبقات‭ ‬ومن‭ ‬سقفه‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يضم‭ ‬عدة‭ ‬شركات‭. ‬ولم‭ ‬تمتد‭ ‬النيران‭ ‬إلى‭ ‬مبان‭ ‬أخرى‭.‬وقال‭ ‬جوان‭ ‬رايبس‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الحريق‭ ‬كان‭ ‬ينتشر‭ ‬بسرعة‭. ‬كان‭ ‬الناس‭ ‬يراقبون‭ (‬ما‭ ‬يحدث‭)‬،‭ ‬لكننا‭ ‬كنا‭ ‬نخشى‭ ‬انفجار‭ ‬المبنى‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬لأنّ‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مطابخ‮»‬‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬2008‭ ‬شهد‭ ‬سوق‭ ‬كامدن‭ ‬حريقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬إقفاله‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬أدى‭ ‬حريق‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬إجلاء‭ ‬600‭ ‬شخص‭.‬أنشئ‭ ‬سوق‭ ‬كامدن‭ ‬لوك‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬منطقة‭ ‬كانت‭ ‬سابقا‭ ‬مستودعات‭ ‬صناعية،‭ ‬ويشته‭ ‬أساسا‭ ‬ببيع‭ ‬الأغراض‭ ‬الحرفيّة‭ ‬والملابس‭ ‬والمجوهرات‭ ‬والكتب‭ ‬والمأكولات‭.‬اندلع‭ ‬الحريق‭ ‬داخل‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬بعد‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬حريق‭ ‬برج‭ ‬غرينفل‭ ‬تاور‭ ‬الهائل‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ليل‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬80‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬