الحرائق هاجس لندن وأحدثها يدمر بناية في سوق كامدن لوك الشهير 

لندن- الزمان - (أ ف ب)
منذ حريق برج غرينفل الشهير قبل اسابيع واهالي لندن واجهزة الاطفاء والبلديات تعيش هاجس اندلاع الحرائق ، فقد دمر حريق ليل الأحد الاثنين مبنى في سوق كامدن لوك الشهير في شمال شرق لندن لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أعلنت الشرطة. وشاركت عشر سيارات اطفاء وسبعون رجلا ومروحية في إخماد النيران في السوق التي يرتادها سكان لندن والسياح في عطلة نهاية الاسبوع. أبلغ فريق الاطفاء بالحريق عند الساعة 23,27 (22,57 ت غ) الاحد. وسيطروا على الحريق عند الساعة 02,50 (01,50 ت غ) من الاثنين أي بعد ثلاث ساعات. وقالت الشرطة اللندنية انه لم يصب أحد في الحريق، وأنها تحقق في أسبابه.دمرت النيران حوالى ثلث المبنى المؤلف من ثلاث طبقات ومن سقفه علما انه يضم عدة شركات. ولم تمتد النيران إلى مبان أخرى.وقال جوان رايبس (24 عاما) الذي كان في المكان إنّ «الحريق كان ينتشر بسرعة. كان الناس يراقبون (ما يحدث)، لكننا كنا نخشى انفجار المبنى في أي وقت لأنّ هناك العديد من المطاعم التي تضم مطابخ». في العام 2008 شهد سوق كامدن حريقاً كبيراً ما استدعى إقفاله على مدى أشهر. وفي العام 2014 أدى حريق آخر إلى إجلاء 600 شخص.أنشئ سوق كامدن لوك في موقع منطقة كانت سابقا مستودعات صناعية، ويشته أساسا ببيع الأغراض الحرفيّة والملابس والمجوهرات والكتب والمأكولات.اندلع الحريق داخل هذا السوق بعد أقلّ من شهر من حريق برج غرينفل تاور الهائل في لندن ليل 13 إلى 14 حزيران/يونيو والذي أسفر عن مقتل 80 شخصاً على الأقل.