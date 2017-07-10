الخطوط الكويتية تتمتع بحمل أجهزة الكترونية على رحلاتها الى الولايات المتحدة

الكويت,‭- ‬الزمان‮ ‬‭:‬‮ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الكويتية‭ ‬امس‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬إدارة‭ ‬أمن‭ ‬النقل‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السماح‭ ‬لمسافريها‭ ‬مجدداً‭ ‬بحمل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلاتها‭ ‬المتوجهة‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬لجميع‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ (‬الكويتية‭) ‬من‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬حمل‭ ‬أجهزتهم‭ ‬الالكترونية‭ ‬الشخصية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الكويتية‭ ‬إنّها‭ ‬‮«‬حصلت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الموافقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬بمراجعة‭ ‬الاجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬المطبقة‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

في‭ ‬21‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬حظراً‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمول‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬باستثناء‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬الى‭ ‬مقصورة‭ ‬ركاب‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬تُسيّر‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مطارات‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والاردن‭ ‬ومصر‭ ‬والسعودية‭ ‬والكويت‭ ‬وقطر‭ ‬والامارات‭ ‬والمغرب‭.‬

وفرضت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬الحظر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقّت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬يخطط‭ ‬لوضع‭ ‬قنبلة‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬إلكتروني‭.‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أنّها‭ ‬رفعت‭ ‬حظر‭ ‬حمل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬والخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الاتحاد‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬ابوظبي‭.‬