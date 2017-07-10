تحررت الموصل بهذه الأثمان العظيمة

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فاتح عبد السلام
نعم تحررت الموصل من تنظيم داعش. وكان الثمن باهضاً، ثمن لم تدفع مثله مدينة في أية حرب عرفها التاريخ الحديث، ولا حتى حلب . ثمن عظيم قدمه الشهداء المقاتلون ومعهم المدنيون الذين لا تزال جثثهم تحت الانقاض .
تحررت الموصل ويبقى التحرير ناقصاً ، اذا لم يتم تطهير المدينة من الخلايا النائمة ، ومن كل ذي ميل نحو الارهاب والتكفير ، تطهيراً كاملاً شاملاً لايبقي ولا يذر ، كما استباحوا الموصل وأظهروا شهوة حقدهم بتدمير المساجد أولاً ثم الكنائس و وسبوا اليزيديين وهجّروا المسيحيين وكفروا كل من لا يقول قولتهم الفاجرة المختلة الملوثة بغائط أفكارهم.
تحررت الموصل ، ويبقى التحرير ناقصاً ، اذا لم يتم تدريس هذه الصفحة السوداء الدموية في المدارس جيلاً بعد جيل ، لكي لا تتكرر المأساة مرة أخرى تحت ستار أعذار كثيرة ،منها ضعف الحكم في بغداد الذي قد يبقى مهترئاً لعقود .
تحررت الموصل ، ويبقى التحرير ناقصاً ، اذا لم تظهر للعلن الصفحات المطوية والاسرار التي وقفت وراء فسح المجال لحثالات الارض بدخول أرض العراق من الحدود السورية دخولاً علنياً لا مواربة فيه ولاخجل ولا تردد نحو الموصل التي بدت فريسة جاهزة وحيدة لا حامي لها، ولا قوة ولا مسؤولين مؤتمنين على حياة الملايين فيها . السير على نفس الخط ومع نفس الشخوص ، يعني استهتاراً بدماء الشهداء وتاريخ المدينة الذي لم يرحمه الاوباش.
تحررت الموصل ، ويبقى التحرير ناقصاً ، اذا لم يجتمع اهالي الموصل على كلمة واحدة ، يظهرون فيها القوة والمنعة والتكاتف وتجاوز كل الخلافات والاحقاد والمصالح ، والتطلع لبناء المدينة المنكوبة ، وليعلم كل ذي لسان أو ادعاء انه أقل شأناً من كل الذين بذلوا دماءهم في سبيل تحرير الموصل ولم يفكروا بغنيمة أو جائزة .
لا خيار للموصل بعد الآن إلا بتعقب جذور الارهاب والتكفير واقتلاعها ، وليتذكروا ان مدينتهم واهلها ومستقبل اطفالهم مقدسات لا تسمح بالتهاون أو التسامح مع أي إرهابي حاقد على العراق والموصل.
المدن العظيمة في التاريخ كلها مرت بفترات استباحة وتدمير في تاريخها ، وكان نهوضها لافتاً بعد النكسات ، والموصل ليست بأقل من تلك المدن .
رئيس التحرير
لندن