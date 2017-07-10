تحررت الموصل بهذه الأثمان العظيمة

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فاتح عبد السلام

‭ ‬نعم‭ ‬تحررت‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وكان‭ ‬الثمن‭ ‬باهضاً،‭ ‬ثمن‭ ‬لم‭ ‬تدفع‭ ‬مثله‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬حرب‭ ‬عرفها‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬حلب‭ . ‬ثمن‭ ‬عظيم‭ ‬قدمه‭ ‬الشهداء‭ ‬المقاتلون‭ ‬ومعهم‭ ‬المدنيون‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جثثهم‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭ .‬

تحررت‭ ‬الموصل‭ ‬ويبقى‭ ‬التحرير‭ ‬ناقصاً‭ ‬،‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تطهير‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬كل‭ ‬ذي‭ ‬ميل‭ ‬نحو‭ ‬الارهاب‭ ‬والتكفير‭ ‬،‭ ‬تطهيراً‭ ‬كاملاً‭ ‬شاملاً‭ ‬لايبقي‭ ‬ولا‭ ‬يذر‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬استباحوا‭ ‬الموصل‭ ‬وأظهروا‭ ‬شهوة‭ ‬حقدهم‭ ‬بتدمير‭ ‬المساجد‭ ‬أولاً‭ ‬ثم‭ ‬الكنائس‭ ‬و‭ ‬وسبوا‭ ‬اليزيديين‭ ‬وهجّروا‭ ‬المسيحيين‭ ‬وكفروا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يقول‭ ‬قولتهم‭ ‬الفاجرة‭ ‬المختلة‭ ‬الملوثة‭ ‬بغائط‭ ‬أفكارهم‭.‬

تحررت‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬ويبقى‭ ‬التحرير‭ ‬ناقصاً‭ ‬،‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تدريس‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬السوداء‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭ ‬،‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬المأساة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬تحت‭ ‬ستار‭ ‬أعذار‭ ‬كثيرة‭ ‬،منها‭ ‬ضعف‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يبقى‭ ‬مهترئاً‭ ‬لعقود‭ .‬

تحررت‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬ويبقى‭ ‬التحرير‭ ‬ناقصاً‭ ‬،‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬للعلن‭ ‬الصفحات‭ ‬المطوية‭ ‬والاسرار‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬وراء‭ ‬فسح‭ ‬المجال‭ ‬لحثالات‭ ‬الارض‭ ‬بدخول‭ ‬أرض‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬دخولاً‭ ‬علنياً‭ ‬لا‭ ‬مواربة‭ ‬فيه‭ ‬ولاخجل‭ ‬ولا‭ ‬تردد‭ ‬نحو‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬فريسة‭ ‬جاهزة‭ ‬وحيدة‭ ‬لا‭ ‬حامي‭ ‬لها،‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬ولا‭ ‬مسؤولين‭ ‬مؤتمنين‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الملايين‭ ‬فيها‭ . ‬السير‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الخط‭ ‬ومع‭ ‬نفس‭ ‬الشخوص‭ ‬،‭ ‬يعني‭ ‬استهتاراً‭ ‬بدماء‭ ‬الشهداء‭ ‬وتاريخ‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يرحمه‭ ‬الاوباش‭.‬

‭ ‬تحررت‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬ويبقى‭ ‬التحرير‭ ‬ناقصاً‭ ‬،‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يجتمع‭ ‬اهالي‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة‭ ‬،‭ ‬يظهرون‭ ‬فيها‭ ‬القوة‭ ‬والمنعة‭ ‬والتكاتف‭ ‬وتجاوز‭ ‬كل‭ ‬الخلافات‭ ‬والاحقاد‭ ‬والمصالح‭ ‬،‭ ‬والتطلع‭ ‬لبناء‭ ‬المدينة‭ ‬المنكوبة‭ ‬،‭ ‬وليعلم‭ ‬كل‭ ‬ذي‭ ‬لسان‭ ‬أو‭ ‬ادعاء‭ ‬انه‭ ‬أقل‭ ‬شأناً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬دماءهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬ولم‭ ‬يفكروا‭ ‬بغنيمة‭ ‬أو‭ ‬جائزة‭ . ‬

لا‭ ‬خيار‭ ‬للموصل‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬إلا‭ ‬بتعقب‭ ‬جذور‭ ‬الارهاب‭ ‬والتكفير‭ ‬واقتلاعها‭ ‬،‭ ‬وليتذكروا‭ ‬ان‭ ‬مدينتهم‭ ‬واهلها‭ ‬ومستقبل‭ ‬اطفالهم‭ ‬مقدسات‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بالتهاون‭ ‬أو‭ ‬التسامح‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬إرهابي‭ ‬حاقد‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬والموصل‭.‬

المدن‭ ‬العظيمة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬كلها‭ ‬مرت‭ ‬بفترات‭ ‬استباحة‭ ‬وتدمير‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬نهوضها‭ ‬لافتاً‭ ‬بعد‭ ‬النكسات‭ ‬،‭ ‬والموصل‭ ‬ليست‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المدن‭ .‬

رئيس التحرير

لندن