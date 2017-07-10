العبادي يزف رسمياً بشرى تحرير الموصل: دماء العراقيين أسقطت دولة الخرافة

العبادي يعلن رسيماً تحرير الموصل: دماء العراقيين أسقطت دولة الخرافة

المآذن تكبّر بإسم الله وتعلن الحمد على نصره

بغداد – محمد الصالحي

بغداد – محمد الصالحي

مع اعلان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مساء امس بيان النصر النهائي على تنظيم داعش وتحرير الموصل ، انطلقت جماهير الشعب في بغداد والمحافظات للتعبير عن فرحها وابتهاجها بهذا النصر الناجز، كما تعالت اصوات المؤذنين من مكبرات الصوت في المساجد رافعة اسم الله ومقدمة الحمد على نصره، كما شهدت ساحة التحرير في بغداد اطلاق الالعاب النارية. وقال العبادي في بيانه الذي تلاه من مقر عمليات مكافحة الارهاب في الساحل الأيمن من الموصل (اعلن من هنا اليوم النصر المؤزر الذي توج انتصارات العراقيين على مدى ثلاث سنوات على تنظيم داعش). وخاطب المقاتلين بالقول (بوحدتنا قاتلنا الدواعش وحققنا الانتصارات بجهودكم ودمائكم واستطعنا ان نفشل جميع مخططات الارهابيين الرامية لتفتيت وحدة العراق)، مضيفًا (انتصارنا اليوم انتصار على الظلام). وتابع (اعلن من هنا للعالم اجمع انهاء دولة الخرافة التي اعلنها الدواعش قبل 3 سنوات واستطعنا اليوم تحقيق النصر على هذه الدويلة). وحيا العبادي الابطال من الشهداء والجرحى وقال (هم الذين صنعوا النصر فتحية لهم ولعوائلهم). وقال انه لاينسى فتوى المرجع علي السيستاني بالجهاد الكفائي . وحرص العبادي على التأكيد ان العراقيين هم من قادوا المعركة على الارض وهم من حققوا النصر وتابع (لم يقاتل غير العراقيين ولم يضح احد غير العراقيين)، مستدركًا ( وفي الوقت نفسه نتوجه الى جميع الدول التي وقفت الى جانب العراق بالدعم اللوجستي والجوي). ودعا في ختام بيانه الى التظافر من اجل انجاح المهمة الجديدة وقال انها تتمثل في تحقيق الاستقرار والبناء وتطهير المناطق من خلايا داعش وهو عمل يحتاج الى جهد ووحدة العراقيين ليتسنى اعادة اعمار المناطق المحررة واعادة النازحين الى ديارهم. والقت القوات الأمنية امس الملايين من الاعلام العراقية في الموصل ابتهاجاً بالنصر .وقال بيان للأعلام الحربي (في مشهد وطني بدت فيه ان سماء الموصل تمطر اعلاما عراقية ابتهاجا بعودتها كاملة الى حضن العراق، وبمناسبة اعلان بيان تحرير مدينة الموصل الحدباء العزيزة، وتزامنا مع خطاب النصر، باشرت مفرزة العمليات النفسية الجوية بإلقاء ثلاثة ملايين علم عراقي مطرز على خارطة الموصل التي تحررت بالكامل).ونشرت قيادة العمليات المشتركة امس صورة لخريطة الموصل وهي محررة بشكل كامل من داعش.وقد أظهرت الصور سيطرة القوات الامنية بنسبة مئة بالمئة على المدينة.وحذرت وزارة الداخلية من اطلاق العيارات النارية خلال الاحتفال بالنصر على داعش . وقالت في بيان ان الوزير قاسم الاعرجي (امر باتخاذ الإجراءات القانونية والقاء القبض على مطلقي العيارات النارية في حال اعلان بيان النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية).واهاب بـ (المواطنين التعبير عن فرحتهم بالنصر بطرق قانونية وعدم تجاوز الضوابط، ما يعكر صفو الامن وفرحة النصر المبين ويؤدي إلى وقوع ضحايا وابرياء).ودعا الاعرجي المواطنين والقوات الأمنية الى (التعاون مع قياده عمليات بغداد خدمه للصالح العام ومن اجل استتباب الامن في العاصمة). وقال القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري في تصريح امس ان (خسارة داعش للموصل شكلت صدمة قوية له ما دفعه للانتقام من الابرياء في تلعفر من خلال سلسلة مجازر وحشية بشعة خلال الايام الماضية كان اخرها، قيامه باعدام سبعة اطفال صغار وتعليق جثثهم على اعمدة الكهرباء وسط القضاء في منظر بشع للغاية انتقاما من ذويهم بسبب محاولاتهم الهروب خارج جحيم التنظيم).ودعا المعموري الى (توثيق مجازر داعش في تلعفر لتصبح شاهدا على فعل اجرامي نفذه فكر ضال ومتطرف مدعوم من قبل دول عدة من خلال الايديولوجية الفكرية المتطرفة). الى ذلك قال القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني في تصريح أمس ان (مبعوث التحالف الدولي للعراق بريت ماكغورك أكد خلال زيارته الى بغداد عدم معارضة بلاده تحرير تلعفر ما يعني أن امريكا ازالت الفيتو المفروض على تحرير القضاء ومشاركة الحشد الشعبي في عمليات التحرير بشكل مبدئي)، مشيرا إلى أن (الموقف الأمريكي سيسهم في اضعاف الضغوط التركية).وأضاف أن (الخطة العسكرية المقترحة لتحرير تلعفر مشابهة لتحرير الفلوجة حيث ستوكل مهام تحرير المدينة لقوات جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والجيش فيما ستقوم وحدات من الحشد الشعبي باكمال تطويق المدينة من الجوانب كافة).ولفت الحسيني إلى أن (القوات الامنية بكافة صنوفها مستعدة لتحرير قضاء تلعفر خلال ساعات وطرد عناصر داعش من المدينة). وتترقب المناطق الغربية في محافظة الانبار شن القوات الامنية عمليات عسكرية لاستعادتها من داعش . وقال قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج في تصريح امس ان (القوات الامنية على اتم الاستعداد لتحرير اقضية عنة وراوة والقائم وفق خطة امنية تتضمن اقتحامها من محاورها المختلفة بالتزامن مع الانتصار الكبير الذي حققته القوات الامنية في الموصل).