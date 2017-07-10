تيلرسون يجري محادثات مع القادة الأتراك بشأن الأزمة

طهران تدعو لتوسيع وقف النار في سوريا

طهران – رزاق نامقي

انقرة – ماهر اوغلو

دعت ايران الى توسعة وقف اطلاق النار في سوريا ليشمل مناطق البلاد كافة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي امس(يجب توسعة اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا ليشمل أنحاء البلاد كافة).وكانت روسيا والولايات المتحدة والأردن قد أعلنت عن اتفاق لخفض التوتر في جنوب غرب سوريا بعد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الجمعة الماضي. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قاسمي قوله (يمكن أن يكون الاتفاق مثمرا، إذا تمت توسعته ليشمل أنحاء سوريا كافة ، فيضم كل المنطقة التي ناقشناها في محادثات أستانا لتخفيف التوتر).

وأضاف ان (إيران تنشد سيادة سوريا وأمنها، لذا لا يمكن أن يقتصر وقف إطلاق النار على موقع محدد)، ورأى ان(أي اتفاق لن ينجح دون أخذ الحقائق على الأرض في الحسبان).وكانت واشنطن قد وصفت اتفاق وقف إطلاق النار بأنه خطوة مهمة لوضع تهدئة أكثر ثباتا. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اول أمس الأحد، ولا يزال صامدا بحسب تقارير الأطراف المعنية وسط هدوء يسود محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي اشار الى خروقات محددة ليل الاثنين، من دون تسجيل خسائر بشرية. وتمثل المحافظات الجنوبية التي يتقاسم الجيش السوري وفصائل المعارضة بشكل رئيس السيطرة عليها، احدى المناطق الاربع التي تضمنها اتفاق(مناطق خفض التصعيد) الذي وقعته روسيا وايران وتركيا في استانا في الخامس من ايار الماضي.

في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باسطنبول تناولت قضايا عدة من بينها الأزمة السورية ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي. والتقى تيلرسون عقب وصوله من أوكرانيا أمس نظيره التركي مولود جاويش أوغلو وبحث معه الشأنين السوري والقطري ، ثم التقى أردوغان لاحقا، من دون ان يصدر أي بيان عقب المحادثات مع أردوغان.

ورحب تيلرسون وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل النفطية العملاقة، خلال حفل افتتاح مؤتمر النفط العالمي في اسطنبول، بفشل المحاولة الانقلابية في تركيا منتصف تموز2016 بالقول (منذ ما يقارب العام، وقف الشعب التركي، من رجال ونساء شجعان، ضد الانقلابيين، ودافعوا عن ديمقراطيتهم.. أنا أقر بشجاعتهم، وأكرم ذكرى الضحايا).

وشهدت العلاقات بين واشنطن وأنقرة أدنى مستويات لها خلال الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكانت أنقرة تأمل في فتح صفحة جديدة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، إلا أنها عبرت مرارا عن رفضها لمواصلة ترامب دعم وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدها أنقرة جماعة إرهابية. وتطالب أنقرة واشنطن كذلك بتسليـــمها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه بأنه الرأس المدبر للمحاولة الانقلابية في تركيا.