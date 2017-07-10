البرلمان يرجئ التصويت على مرشحي مجلس الخدمة

بغداد – صباح الخالدي

رفع مجلس النواب جلسته الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل بعد ارجاء التصويت على مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي ورفض ادارج اسماء المرشحين لمفوضية حقوق الانسان.

وقال النائب رعد الدهلكي لـ(الزمان) امس ان (البرلمان احتفى برئاسة سليم الجبوري بالانتصارات التي تحققها القوات الامنية لاسيما في قاطع عمليات الموصل)، مشيرا الى (ارجاء التصويت على مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي ورفض ادراج اسماء المرشحين لمفوضية حقوق الانسان بطلب من لجنة الخبراء)، واوضح الدهلكي ان (البرلمان استأنف التصويت على قانون اصلاح النزلاء والمودعين بعد التصويت على 19 مادة من القانون), مبينا ان (الجلسة شهدت ادراج قانون الوكالات التجارية بناء على عدد من الطلبات المقدمة للتصويت عليه).من جهة اخرى دعا الجبوري رؤساء الكتل السياسية عن محافظة كركوك الى تقديم صيغة نهائية بشأن انتخابات مجلس المحافظة لضمها الى قانون انتخابات مجالس المحافظات. وبشأن مراعاة تمثيل الايزيديين في مفوضية الانتخابات قال الجبوري أن (البرلمان يراعي تمثيل الاقليات من المسيحيين والايزيديين في مجلس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات). بدوره طالب النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري مجلس النواب بتشريع قوانين تضمن لعوائل الشهداء نيل حقوقهم . وقال في بيان امس (نبارك استكمال القوات المسلحة لانتصاراتها في الموصل ودحرها داعش)، داعيا الى (تشريع القوانين التي تضمن لعوائل الشهداء نيل حقوقهم والزام الحكومة المحلية في المحافظة بتسمية شوارع المدينة بأسماء الضباط الشهداء والقادة المحررين تخليدا لدورهم البطولي، فضلا عن اطلاق الحكومة المركزية لحملة البناء والاعمار واعادة النازحين وتعويض المتضررين من اعمال داعش). فيما اعلنت لجنة الخبراء المكلفة بأختيار اعضاء المفوضين عن اعادة الكرة في ملعب البرلمان بشأن قضية مرشحي المفوضية. وقال عضو اللجنة امين بكر في تصريح امس ان (لجنة الخبراء المكلفة باختيار اعضاء مجلس المفوضين عقدت اجتماعها لبحث موضوع قضية مرشحي المفوضية)، مبينا ان (اللجنة لم تتوصل الى اي اتفاق وتقرر اعادة الكرة الى ملعب البرلمان من خلال التصويت على مرشحي المفوضية بسبب وجود خلافات على ذلك).