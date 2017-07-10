وزير الثقافة والسياحة والآثار لـ (الزمان): كشف ملفات فساد وتزوير ونجاح جهود إعادة الإرث الحضاري المسروق

بغداد – الزمان

كشف وزير الثقافة والسياحة والاثار فرياد رواندزي عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 180 ملف فساد منذ توليه حقيبة الوزارة قبل نحو 30 شهرا، مؤكدا ان هذا العدد يفوق ما احيل من حالات مماثلة طوال نحو سبع سنوات سابقة. واكد رواندزي في حوار مع (الزمان) ينشر في عدد لاحق ان من بين حالات الفساد التي تم ضبطها عمليات تزوير في شهادات منتسبين في الوزارة. وشدد رواندزي على القول انه كان يتمنى ان ينجح في تقليص عدد منتسبي الوزارة للتخلص من الترهل الذي تعاني منه في جميع مفاصلها، مشيرا الى ان (بلدا كبيرا كالصين قوام نفوسه مليارا وثلاثمئة مليون فرد لا يتجاوز عدد منتسبي وزارة الثقافة فيه خمسة الاف شخص فيما يبلغ عدد منتسبي الوزارة العراقية 13 الفا قبل دمج وزارة السياحة والاثار بالثقافة). واعلن رواندزي عن نجاحات حققتها الوزارة في مجال استعادة الاثار العراقية المهربة وإيقاف المتاجرة بالاعمال الفنية العراقية بالتعاون مع دول عربية واجنبية في طليعتها الأردن، الذي وصف الوزير موقفه بالبلد العربي الوحيد الذي استجاب لنداءات إعادة المقتنيات الاثارية العراقية. وأشار الوزير الى حضور ثقافي عراقي ملحوظ عبر المهرجانات الفنية والأدبية العربية والأجنبية قياسا بغياب شهده النشاط العراقي الخارجي بعد نيسان 2003 ، مؤكدا تنظيم سلسلة أسابيع عراقية في الكويت ومصر والسودان في وقت قريب. وكشف رواندزي أيضا عن رؤيته بشأن دار الشؤون الثقافية العامة بالقول (انه كان يعتزم الغاء الدار لعجزها عن مجاراة كفاءة صناعة الكتاب التي تتوافر لدى دور النشر الاهلية) مضيفا (ان طاقة الوزارة من انتاج الكتب لا تتجاوز 60 كتابا بسبب ضعف الميزانية وخطة الحكومة بترشيد الانفاق). فيما نفى وجود أي استراتيجية عراقية لتنشيط السياحة بشقيها الديني والترفيهي.