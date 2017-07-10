دولة القانون ترى الإفلاس السياسي وراء الإنفصال لتغطية الفشل

الكردستاني لـ (الزمان): البارزاني يبحث في أوربا دعم إستفتاء الإقليم

بغداد – قصي منذر

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الهدف من زيارة رئيس الاقليم مسعود البارزاني الى اوربا هو تقديم شرح عن موضوع استفتاء اقليم كردستان بالاضافة الى مناقشة الظروف التي تمر بها البلاد . وقال النائب عن الحزب اسلام حسين لـ(الزمان) امس ان (البارزاني يبحث على رأس وفد رفيع المستوى في الاتحاد الاوربي موضوع استفتاء الاقليم ومجمل الاوضاع في البلاد)، واضاف ان (الزيارة تأتي للحصول على دعم اوربا ومساندتها لموضوع الاستفتاء). وكانت رئاسة الاقليم قد اعلنت عن توجه البارزاني إلى أوروبا على رأس وفد من المجلس الاعلى للاستفتاء لعقد اجتماع مع البرلمان الأوربي والمسؤولين في بلجيكا. وقال بيان امس إن (البارزاني توجه إلى أوروبا على رأس وفد من اعضاء مجلس الاستفتاء)، مشيرا الى انه (من المقرر أن يجتمع البارزاني مع لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوربي وعدد من المسؤولين في بلجيكا). ووصل الامين العام للاتحاد الوطني جلال طالباني الى طهران لاجراء محادثات سياسية . وقال بيان امس ان (الطالباني وصل الى طهران لإجراء محادثات سياسية فيما يشكل الاطباء اكبر نسبة من اعضاء الوفد المرافق له).ويرى مراقبون ان هدف الزيارة ياتي لكبح جماح الاستفتاء على انفصال الاقليم، فيما رأى ائتلاف دولة القانون ان تلويح البارزاني بالانفصال هو للتغطية على فشله وعجزه عن تسديد رواتب موظفي الاقليم . وقال النائب عن الائتلاف ناظم الساعدي ان (حزب البارزاني يعاني الكثير من المشكلات لذلك فهو يطرح موضوع الاستفتاء لابعاد نقمة الجماهير ضد السياسة التي يتبعها فيما يعمل التحالف الوطني وفق الدستور والقانون لحل الامور العالقة مع الاقليم بما في ذلك موضوع الانفصال) على حد قوله. مشيرا الى ان (البارزاني يعاني عدة ازمات داخل الاقليم ومن المرجح انه لن يحصل على اصوات مناسبة في الانتخابات المقبلة فضلا عن سعيه للتغطية على ملف رواتب الموظفين بعد ان عجز عن تسديد المبالغ المترتبة بذمة الاقليم لعدم التزامه بالنصوص القانونية والدستورية التي اوجبت ان يكون النفط ملكا للشعب). الى ذلك كشف النائب عن المكون الايزيدي حجي كندور الشيخ عن أن عشرات الالاف من النازحين الايزيديين لم يعودوا إلى مناطقهم بسبب صراعات سياسية بين جهات تحاول السيطرة على تلك المناطق. وقال الشيخ في تصريح امس إن (أكثر من 300-350 ألف ايزيدي نزحوا من مناطقهم بعد اجتياح تنظيم داعش مناطقهم), موضحاً أن (50 ألف نازح عادوا لمناطقهم لكن البقية لم تعد بسبب الصراعات السياسية بين جهات تحاول فرض سيطرتها على تلك المناطق إضافة الى نقص الخدمات وانعدام الجوانب الامنية بشكل كامل )،لافتا الى ان (خروج تلك القوات من المناطق بعد تحريرها أصبح أمراً واجباً وعلى جميع الجهات الضغط لترك حماية تلك المناطق لأبنائها من المكون الايزيدي)، منتقدا (ضعف دور الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي في وضع النقاط على الحروف وإعادة الحقوق إلى أهلها). من جهة اخرى دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاكراد الى الامتناع عن اجراء الاستفتاء.وقال إردوغان في تصريح امس انه (تتزايد أهمية وحدة أراضي العراق يوما بعد يوم، ويجب على الاكراد الامتناع عن أية خطوات أحادية واجراء استفتاء الاستقلال).