الوسط يثأر من جيرانه وفوز ضعيف للزوراء وفشل تنظيمي في ملعب النفط

هدف راضي يهزم المتصدر ويقرب الجوية من حسم اللقب

الناصرية – باسم الركابي

مرة اخرى تظهر الحالة التنظيمية السلبية في مباريات الدوري خلال مباراة الجوية والنفط التي جرت في ملعب فقير في كل شيء(مجرد ساحة ) حينما بقي عدد من المتفرجين خارج ملعب النفط البائس وسط حرارة الحو المرتفعة رغم دفعهم لاجور التذاكر

وكان الاجدر ان تقام المباراة في ملعب الشعب لأسباب معروفة والاستفادة من عائدات الملعب بعيدا عن دلع الفرق ورغبتها في تحديد مواقع المباريات امام بنى تحتية لاتحتاج الى تعليق في العاصمة وفي ظل اهمية المباراة وانعكاسها على تحديد ملامح البطل ما يضيف فشل اخر الى فشل لجنة المسابقات والاتحاد في تنظيم الدوري والتخلص منه باي طريقة كانت

الفوز المهم

جاء الفوز المهم لفريق القوة الجوية على المتصدر النفط ليرفع من حظوظه ويعزز ثقته ويعكس حالة من التفاؤل بين جمهوره الكبير الذي سانده وكان وراء الخروج باغلى ثلاث نقاط في المرحلة الثانية عندما قاده اللاعب امجد راضي صاحب الهدف الذي سجله د 58 من وقت المباراة التي نقلتها قناة الكاس ضمن الدور الخامس عشر من المرحلة مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم لتظهر ملامح الحصول عل لقب الموسم الذي يبقى الفريق يعمل عليه من خلال اداء وجهود اللاعبين ومؤازرة الجمهور الكبير وبحضور زاد عن المتوقع قبل ان يخرج بفرحة لاتوصف وستكون القرصة سانحة امام الصقور اذا ما تصرف بحكمة بالمباريات القادة من اجل حسم الامور

والهدف كافيا للخروج بكل فوائدها بين انظار جمهوره ليخرج الكل في فرحة كبيرة بعدما نجح الفريق في تحقيق مراده والتقدم للموقع الثاني ولوقوف فوق الغريم الشرطة على بعد نقطة وهو في افضل موقف بين الجميع وبات الاقرب لحسم المهمة والموسم امام مباراتين مؤجلتين الاولى امام نفط الوسط وفريق الحسين في الثالث عشر والسابع عشر من الشهر الجاري اضافة الى اربع مباريات متبقية في الدوري

افضلية الجوية

تظهر الافضلية للجوية في كل التفاصيل واذا لم تكن تحصيل حاصل فانها لاتقبل المفاجأة امام التحول الذي حققه الفريق بعد الفوز على النفط في مهمة لم تكن سهلة لكنها غيرت الكثير من الامور وتصاعدت مشاعر الفوز بلقب الموسم بين الجمهور وباسم قاسم الذي قدم اجمل هدية لهم

ويحاول اللاعبين تقديم كل ما لديهم بعدما خطا الفريق خطوة مهمة ولان اللاعبين قاموا بالعمل المطلوب في ظروف لعب غاية في الصعوبة وفي اجواء قاسية وفي ملعب صعب وتحت ضغط الانصار الذي حظروا للفرح بالفوز لاغير وكان لهم ما ارادوا بعدما دعموا جهود اللاعبين الذين لم يظهروا مع المتصدر ما تظهر منهم في شوط باهت خلا من الخطوة بعد سيطرة النتيجة على الفريقين واللعب بحذر شديد وفي محاولة للجوية في تحقيق الاسبقية لانهم يرون لابديل عن الفوز امام تحقيق رغبة الصراع على اللقب ووجد نفسه مطالبا في الفوز الذي كاد ان يخطفه النفط من فرصتين فشل في الاولى مازن فياض بكرته التي ارتطمت بالحارس فهد طالب قبل ان يتدخل العمود في رد الكرة الاخطر التي اطلقها من منطقة الجزاء محمد داود ولم يجداي من الفريقين الطريق نحو مرى الاخر ببراعة الحارسين مع قلة الفرص التي انتهى عندما الشوط الاول بالتعادل السلبي وفشل محاولات الطرفين في التسجيل بعدما سيطر النقط نسبيا في اخر الوقت قبل ان يخرجا للاستراحة بعدما وجدا اللاعبين صعوبة في تقديم الاداء المطلوب في اهم مباريات الدور الرابع عشر لأهمية المباراة وتأثيرها على مشوار الطرفين

انتفاضة الجوية

وانتفض الجوية في بداية الشوط الثاني بقوة واندفع لاعبو الفريق للهجوم بحثا عن الفوز لاسعاد جمهورهم الذي تواجد بكثرة وشكل دعما مهما للمهمة لاعتبارات النتيجة التي دفعتهم الى تقديم ما لديهم وخشية ان تتغير الامور بوجههم قبل ان يؤمنوا النتيجة المطلوبة بعد تسجيل هدف المباراة والفوز والحسم والفرحة الغامرة التي طغت على جمهور الفريق عندما قدم اللاعب حمادي احمد كرة ملبلبة الى امجد راضي الخال من الرقابة الذي مررها من بين اقدام الحارس علي اسعد بعدما كان النفط الأقرب للتسجيل لو تعامل ايمن حسين مع الكرة الخطرة بتركيز امام مرمى الجوية قبل ان تتغير ملامح الامور بوجه النفط الذي فقد السيطرة بعد تلقي الهدف الذي زاد من توتر اللاعبين بشكل غريب وغير مسوغ ليطرد على اثرها اللاعب احمد عبد الحسين د62 الذي التحم بتهور مع همام طارق امام الحكم الذي شهر البطاقة الحمراء في قرار مستحق

طرد وانذارات

وارتفعت حساسية المباراة وبسببها حصل عدد من لاعبي الفريقين على البطاقات الصفر دون ان يستفيد الجوية من النقص العددي قبل ان يظهر النفط بقوة واستحوذ على الكرة وتقدم الى منطقة الجوية الذي انشغل كثيرا في الحفاظ على الهدف الذي كاد ان ينقلب عليه بعدما نشط النفط الذي هدد مرمى الجوية واحتاج للتركيز والدقة في الاستفادة من الكرات الخطرة والعودة بالمباراة قبل ان يفسد مازن فياض جهود زملائه عندما طرد بسبب تعمد الخشونة ما سهل من مهمة الجوية كثيرا في السيطرة على الامور قبل ان يغفل الحكم ضربة جزاء بعدما تعرض بشار رسن لعرقلة وشد من الخلف وهوفي مواجهة المرمى

لماذا تغلب الجوية

وتعد النتيجة الاهم والافضل للجوية الذي انتقل لموقع الوصيف 67 نقطة ويمتلك الافضلية من حيث عدد المباريات

ادى لاعبو الفريق دورهم خلال الشوط الثاني ونجحوا في التسجيل من فرصة واحدة وحافظوا على النتيجة وافشلوا محاولات النفط عبر استغلال الحالة النفسية التي كان عليها لاعبو الفريق خصوصا بعد تسجيل الهدف وطرد لاعبين وهو ما يحصل للمرة الاولى في ان يطرد لاعب في جميع مبارياته السابقة مبارياته ظهور قوة الدفاع وكان ايجابي بعدما حافظ على شباكه وظهر متوازن بفضل خبرة اللاعبين ومن يلعب للمنتخب الوطني حالة التوازن التي كان عليها لاعبة الجوية رغم ضعف الاداء في الشوط الاول لكن الاهم ان يظهر في الحصة الثانية في جهود مشتركة عززها الهدف الذي جاء بوقته وضع لاعبي النفط تحت الرقابة ما زاد من توترهم والتخلي عن تقديم الاداء كما ظهروا امام الزوراء قبل ان يفشلوا في تقديم المستوى في مباراة الحسمجمهور الجوية الاكثر بين جماهير الفرق حرصا وتفاعلا على متابعة مباريات الفريق وكان حضورا مؤثرا في اللقاء المذكورجاهزية الفريق بعد خوض سلسلة من المباريات والنتائج المهمة لتي انتقل فيها من جولة الاخرى حيث الوصافة وقبله الانتقال لنهائي بطولة الاتحاد الاسيويالحالة التي عليها المدرب باسم قاسم بعد نجاحاته مع المنتخب الوطني التي منحته زخما في قيادة الفريق من ومواصلة العمل من اجل اللقب الذي بات يتوارى امام الفريق اكثر من النفط المهدد

لماذا خسر النفط

لعب الفريق تحت ضغط النتيجة وفي توسيع الفارق وتعلق الامور في اللقب ما جعل من اداء اللاعبين والابتعاد عن مستواهم

التفريط بفرصتي تحقيق الفوز من قبل مازن فياض ومحمد داود خلال الشوط الاول الذي كاد ان ينهي به الامور قبل ان تتعقد في الشوط الثاني خصوصا بعد تلقي الهدف اللجوء للعب الخشن والاعتراض على قرارات الحكم والتوتر الذي لازم اللاعبين بشكل غير مسوغ لفريق متصدر يفترض ان يتعامل مع الامور وادارة المباراة المهمة كما يجب بعد ان حقق اكثر نتائج الفوز وان يظهر اكثر توازن وتركيز امام مباراة حسم المهمة والموسم يقارب من نهايته وكل اللاعبين يدركون طبيعة المهمة ومدى تاثير النتيجة على موقف الفريق الذي اهتز كثير بعد ملاحقة الجوية والوسط مع فارق المباريات للاولطرد محمد مجيد من المباراة واللعب نقص لاعب ليبقى الفريق يلعب بحذر شديد امام محاولة العودة بالمباراة التي عرقلة من المهمة في الصراع على اللقب بعد تلقي الخسارة وتقليص الفارق مع الشرطة الى اربع نقاط وهو ما يزيد من اطماع الفرق الثلاثة الملاحقةانعدام التوازن في اللعب قبل الاندفاع للهجوم وترك منطقة الوسط كما ظهر الخلل في الدفاع ما انعكس على المستوى والخسارة قدتنتهي احلام النفط في المنافسة على اللقب امام ثلاث مباريات والشعور بالخيبة وقدلايقدر من تامين نتائجها خصوصا في الدور المقبل عندما يخرج الى كربلاء في مهمة لاتبدو سهلة امام غياب اكثر من لاعب اساسي وظهور اثار الخسارة التي سيلعب عليها كربلاء الذي اقفل ملعبه بوجه الضيوف على مختلف عناوينهم كما يستقبل نفط الجنوب ويلاعب الامانة لكن لايمكن التقليل من شان لفريق في العودة الى سكة الانتصارات كما يامل ان يتعثر الجوية وبقية لفرق الملاحقة وريا على العادة راح مدرب النفط ينتقد التحكيم وكان الاجدر ان يتقبل النتيجة ولاداع للحديث عن التحكيم بعد كل مباراة وعليه ان يترك التعامل مع هذه الامور بهذه الطريقة

فوز الوسط على النجف

ونجح الوسط في الثأر من جيرانه النجف بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد سجلهما علاء مطر وصالح سدير ليرفع رصيده الى 67 نقطة في الموقع الثالث وبقيت له مباراتين يسعى للاستفادة منهما في تعزيز موقعه امام تقدم الشرطة والزوراء ولكل منهما اربع مباريات والاكثر سعادة بالفوز كان المدرب هاتف شمران لأسباب معروفة وكان يعول على جهود اللاعبين في تحقيق الفوز الثالث توليا الذي تقدم به الفريق خطوة مهمة في التسلسل الفرقي والسعي الى موقع ينقله الى مشاركة خارجية كما يظهر للمرة الثالثة في مشاركة قوية ومهمة وكان بالمستوى لمشاركة كان ان يحقق فيها الافضل بعدما تقدم في النتائج خلال المرحلة الاولى قبل ان يتراجع في الايام الاخيرة في نتائج مخيبة سوغها المدرب الذي تسلم المهمة قبل فترة قبل ان يعيده الى سكة الانتصارات ولو في وقت متأخر والتقدم الى احد المواقع المهمة والعودة بقوة للمنافسة التي لازال يضع اماله في جهود اللاعبين لتعزيز مسار النتائج التي تحسنت مؤخرا ولان الفريق يمتلك مجموعة لاعبين قادرة على خلق الفرص والمردود كما قامت في اخر ثلاث مباريات ومهم ان يظهر بهذه الروحية قبل السفرة للمشاركة العربية

تراجع النجف

من جانبه تراجع النجف في مبارياته الاخيرة بعدما انهزم امام الزوراء وتعادل مع الامانة وخسر من الوسط التي اثارت غضب الانصار الذين كانوا يأملون ان يحقق الفريق فوزه الثاني على الجيران قبل ان يخيب امال الانصار لتعلق الامور في العلاقة بين الفريقين والنظرة الخاصة لديربي المدينة وبات مهدد في ترك موقعه .

فوز الزوراء

وخرج الزوراء بفوز متوقع وتحصيل حاصل عندما تغلب على السماوة بهدفين لواحد سجلهما علاء عبد الزهرة ليستمر في صدارة الهدفين رافعا رصيده الى عشرين هدفا في وقت رفع الفريق رصيد نقاطه الى 62 نقطة وله بعد اربع مباريات تظهر جميعها سهلة لكنها تحتاج الى اداء اللاعبين واهمية العودة الى مسار اللعب الصحيح بعد نكسة النفط ليدعم موقفه للتقدم الى موقع افضل في ظل الصراع المتصاعد في الموقع الحقيقية وبعد خسارة المتصدر وتقدم الجوية والوسط والزوراء والحال للشرطة الذي يريد استعادة موقع الوصافة اذا ما تغلب على الجنوب في اللقاء الذي يكون قد جرى امس في وقت زادت الخسارة من متاعب السماوة الذي تلق الخسارة التاسعة عشر والبقاء في الموقع ما قبل الاخير وسيخرج لمواجهة الجوية الدور المقبل وهو ما سيزيد زيد الطين بله بوجه الفريق الذي باتت وجهته نحو العودة للدرجة الاولى من دون البقاء في الممتازة

البحري وكربلاء

وتجري اليوم مباراتين الاولى بالبصرة بين البحري وكربلاء ويسعى اصحاب الارض الى استغلال ظروف اللعب والخروج بنتيجة اخرى لأهمية النتيجة على موقف الفريق الساعي للابتعاد عن مواقع الخطر بعد راجع نتائجه في خسارتيه امام الزوراء والجوية ويأمل العودة الى عزف نغمة الفوز على حساب كربلاء الذي اكثر ما يهتز خارج ملعبه وسيكون امام مهمة صعبة

الطلبة والحدود

وسيكون كل من الطلاب والحدود امام محفزات في استثمار لقاء اليوم حيث الفوز سيمنح الطلاب مواقع النجف بعد خسارته امام الوسط وربما الى الموقع السابع اذا ما تعثر الامانة امام الميناء امس

والحال للحدود الذي سيتقدم للموقع العـــــــــــاشر في سلم الترتيب الفرقي اذا ما فشل الجنوب امام لشرطة ويريد الطـــــــــلاب العودة للتوازن من خلال عبور الحدود في مهمة لا تظهر سهله امام تراجعهم الاخيــــــــــر وتدني المستوى العام وضعف الموقف الفرقي الذي لايليق بهم بعد سلـــــــــــسلة نتائج مخيبة يريد الحدود ان يزيد منها لأهمية النتيـــــــــــجة في هذه الاوقات على واقع الفريق الذي اجتهد مؤخرا ويرى في الفوز على الطلاب اهمية لتعكير مزاج انصارهم بعد اكثر.