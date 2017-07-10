22 تموز أفتتاح ملعب ميسان

بغداد – الزمان

من جهة اخرى قررت وزارة الشباب والرياضة افتتاح ملعب ميسان الاولمبي في الـ22 من شهر تموز الحالي في احتفالية مميزة تقام تحت الاضواء الكاشفة ليلا.

وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي علي العطواني ان الوزارة قررت ارجاء الافتتاح الرسمي لملعب ميسان الاولمبي من الـ20 الى الـ22 من شهر تموز الجاري وذلك لاسباب تنظيمية، اذ اعدت الوزارة حفلا مميزا يليق بالمنشأ الرياضي الذي سيخدم رياضة العراق ورياضيي ميسان.

واضاف العطواني ان الاحتفالية تتضمن فقرات متنوعة وستنقل عبر القنوات التلفزيونية التي ستوثق الحدث وتبين حجم الجهد المبذول من قبل الوزارة لانجاز الملعب الذي سيكون جاهزا لتضييف المباريات الرسمية بعد اخذ موافقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

اذ فاتحت وزارة الشباب والرياضة، الاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل استحصال الموافقات الرسمية من الفيفا حتى يتم اعتماده الى جانب ملاعب كربلاء والبصرة واربيل لرفع الحظر عن الكرة العراقية.

من ناحية اخرى جددت وزارة الشباب والرياضة،اول امس الاحد ،دعمها اللجنة الاولمبية والبارالمبية وجميع الاتحادات والاندية الرياضية.

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان المرحلة الحالية تتطلب احداث قفزات واضحة في الاصلاح والتطوير على صعيد المستوى الفني والاداري والعلاقات وتأهيل المنشأت الرياضية.

واضاف عبــــــــــطان ان التعاون المستمر بين المؤسسات الرياضية له دور كبــــــــــــــير في تحقيق اغلــــــــــــــب النجاحات والانجازات.