النادي الكتالوني يسعى لضم موهبة برازيلية جديدة

برشلونة تُحوّل وجهتها إلى كوتينيو وتبحث صفقة تبادلية لضم باولينيو

{ مدن – وكالات: لم يفقد مسؤولو نادي برشلونة الإسباني الأمل في الفوز بصفقة البرازيلي باولينيو، لاعب وسط جوانجتشو إيفرجراند الصيني. وأشارت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية إلى أن إدارة البارسا مقتنعة تمامًا بأن انضمام باولينيو، سيكون صفقة رابحة، لأن اللاعب يتمتع بالقوة والسرعة، رغم أن الكثيرين شككوا في قدراته بانتقاله إلى الدوري الصيني، بعد الرحيل عن توتنهام هوتسبير الإنكليزي. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة يستعدون لجولة جديدة من المفاوضات لضم باولينيو، ومحاولة تخفيض الشرط الجزائي في عقده (40 مليون يورو). وذكرت أن النادي الكتالوني لن يرسل أحد مندوبيه إلى الصين لإتمام الصفقة، بل يجري التشاور مع اللاعب لإقناع ناديه بتخفيض المقابل المادي للصفقة. كما لفتت الصحيفة إلى وجود حيلة أخرى لدى برشلونة، لتجاوز عقبة الشرط الجزائي، وهي الدخول في صفقة تبادلية، يستغني خلالها البارسا عن لاعب الوسط التركي، أردا توران، مقابل باولينيو. ويستند برشلونة في ذلك إلى كون توران تلقى أكثر من عرض صيني، في يناير/كانون ثان الماضي.

فشل صفقة فيراتي

ويبدو أنّ ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي قد أصبحا عدوان لدودان خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فبعد رفض إدارة فريق البي أس جي تسريح النجم الإيطالي ماركو فيراتي لصالح النادي الكاتالوني، فقد لاحت مواجهة جديدة في الأفق بين الغريمين. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أنّ باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، من ليفربول الإنكليزي، بصفقة قد تصل قيمتها إلى 90 مليون يورو، وذلك في حال فشل صفقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم موناكو الفرنسي، الذي تشير بعض التقارير تفضيله الرحيل إلى ريال مدريد. ومن جهتها، أفادت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة يسعى لضم كوتينيو، بعد الفشل في التعاقد مع فيراتي وترى الصحيفة الكاتالونية أن برشلونة قد يكون الأقرب لضم كوتينيو، بحكم الصداقة بين اللاعب البرازيلي ومواطنه نيمار، مهاجم فريق البرسا. وبخلاف سبورت فإنّ زميلتها الكاتالونية موندو ديبورتيفو تتوقع أن يخطف باريس سان جيرمان اكوتينو من برشلونة، بعدما وضعه النادي الفرنسي على قائمة اللاعبين المستهدفين خلال المريكاتو الصيفي الحالي. وأصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي مدد عقده أخيرا مع فريقه برشلونة الاسباني، اللاعب صاحب أغلى دخل في العالم بحسب رئيس ناديه جوسيب ماريا بارتوميو. وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو: هو أفضل لاعب في العالم، وندفع له كأفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم. لا أحد يقدم لهذا النادي ما يقدمه ليو ميسي. وأعلن برشلونة تمديد عقد ميسي (30 عاما)، أفضل لاعب في العام 5 مرات، حتى 2021 من دون ان يكشف عن قيمة العقد.

كما أن رئيس برشلونة لم يكشف عن القيمة الحقيقية لراتب ميسي، لكن صحيفة صنداي تايمز البريطانية، كشفت عن قيمة الراتب وأكدت أن البرغوث، سيحصل على مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح صاحب أعلى راتب في كرة القدم. ووفقا للصحيفة فإن ميسي سيحصل سنويًا على 54.8 مليون إسترليني، ليحطم الرقم القياسي كأكثر لاعب تقاضيًا لأجر في كرة القدم، ويصبح بين أعلى الرياضيين دخلًا في العالم، كما أنه سيحصل من برشلونة حتى انتهاء عقده في 2021، على نحو 220 مليون إسترليني. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن راتب ميسي، يصل إلى 500 ألف إسترليني في الأسبوع، ولكن الصحيفة أكدت أن الراتب ضعف هذا الرقم، ليصبح بعيدًا عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، والذي يحصل على 19 مليون إسترليني في الموسم، بواقع 365 ألف إسترليني أسبوعيًا. وتكهنت الصحيفة بإمكانية بيع برشلونة لنجمه الأرجنتيني قبل انتهاء عقده ليحصل على قيمة مالية كبيرة من التخلي عن اللاعب، الذي احتفل الأسبوع الماضي بعامه الثلاثين. جدير بالذكر أن ميسي انضم إلى أكاديمية برشلونة عندما كان في الثالثة عشرة من عمره وبات أفضل هداف في تاريخ العملاق الكاتالوني بتسجيله 507 اهداف في 583 مباراة رسمية. قالت تقارير صحفية برازيلية، اول امس الأحد، إن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالحصول على خدمات أحد المواهب البرازيلية الشابة، في خط وسط الميدان. وذكرت صحيفة لانس أن برشلونة اتصل بوالد اللاعب البرازيلي الشاب، ماتيوس فيرنانديز، لاعب وسط ميدان بوتافوجو، في النصف الثاني من العام الماضي. وكشفت الصحيفة البرازيلية أن برشلونة مهتم باللاعب صاحب الـ19 عامًا منذ عدة شهور، بعد أن قدم مستوىً مميزًا مع منتخب البرازيل تحت 20 عامًا مؤخرًا، في كأس العالم للشباب. وتوجد عقبة كبيرة أمام برشلونة لإتمام الصفقة، حيث يبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يمتد حتى عام 2019، 88 مليون يورو للأندية الأجنبية، بينما يبلغ 115 مليون يورو لأندية البرازيل.

يوفنتوس يزاحم برشلونة

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، اول امس الأحد، أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل في منافسة قوية مع برشلونة الإسباني، للظفر بخدمات مدافع أرسنال الإنكليزي. ووفقًا للتقارير، لا ينوي أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، بيع لاعبه الإسباني الشاب، هيكتور بيليرين، الذي يُعد من أبرز الأسماء المطلوبة في السوق الأوربية هذا الصيف. وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن برشلونة ليس الفريق الوحيد الذي يريد الحصول على بيليرين، فقد دخل يوفنتوس أيضًا في منافسة مع نظيره الكتالوني، للتعاقد مع اللاعب.

ويسعى يوفنتوس لتدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل رحيل الدولي البرازيلي، دانييل ألفيس، عن الفريق، هذا الصيف. ولا يُعد بيليرين الاسم الوحيد في قائمة يوفنتوس لشغل هذا المركز، فهناك عدة أسماء أخرى، أبرزها دانييلو، لاعب ريال مدريد، ودي تشيليو، لاعب ميلان، ودارميان، ظهير مانشستر يونايتد.