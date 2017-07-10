وجهة جديدة محتملة لخاميس رودريغيز

جماهير روما تهاجم صلاح بسبب ناينغولان

{ روما – وكالات: أشارت تقارير إعلامية إسبانية، أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم وسط ريال مدريد قد يرحل إلى الدوري الإيطالي، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الملكي، وخروجه من خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. وكشفت صحيفة سبورت أن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، يحاول عرضه على كبار أندية أوربا القادرة على دفع مبلغ 75 مليون يورو، المحدد من قبل إدارة ريال مدريد للاستغناء عن اللاعب. وقام خورخي مؤخراً بالإتصال بمسئولي يوفنتوس، بعدما تحدث خلال المدة الماضية مع مسئولي الميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي. وأوضحت الصحيفة أن مصير الصفقة سيتوقف في الأساس على قدرة إدارة يوفنتوس، على حسم صفقتي دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونيخ، وفيدريكو بيرنارديسكي لاعب فريق فيورنتينا. على صعيد اخر هاجمت جماهير روما بضراوة لاعب الفريق السابق، محمد صلاح، المنضم حديثًا إلى ليفربول الإنكليزي، بعد تعليقه على الصورة التي نشرها الهولندي كيفين ستروتمان، لاعب وسط روما، عبر حسابه على إنستجرام، لوداع زميله الألماني، أنطونيو روديجير، المنضم إلى تشيلسي الإنكليزي. وقال الهولندي، في نهاية رسالته الوداعية، إنه يتمنى أن تكون تلك هي رسالة الوداع الأخيرة التي يكتبها هذا الصيف، في إشارة إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين عن الفريق، ليرد ناينجولان ساخرًا: لا أحد يعلم. وعلق صلاح على ذلك بقوله: ناينغولان سيكون هو الراحل القادم. واعتبرت جماهير روما تعليق صلاح بمثابة تحريض على رحيل ناينغولان، الذي أعلن في أكثر من مناسبة استمراره مع الفريق الإيطالي، وعدم الرحيل. وطالبت الجماهير صلاح بعدم الحديث عن روما، والتركيز مع فريقه الجديد، ليفربول، وذلك خلال عاصفة من التعليقات التي كان معظمها سلبيًا ضد اللاعب المصري.